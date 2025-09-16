Σοκ στο Μιλάνο: 83χρονη σκοτώθηκε από άνδρα που πήδηξε από μπαλκόνι και έπεσε πάνω της

Μια 83χρονη γυναίκα στο Μιλάνο σκοτώθηκε όταν ένας άνδρας, που επιχείρησε να αυτοκτονήσει πηδώντας από το μπαλκόνι του, έπεσε πάνω της.

Σύμφωνα με το People, το θύμα ταυτοποιήθηκε από τα τοπικά μέσα ως η Φραντσέσκα Μάνο. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν σε μια πολυκατοικία στο Μιλάνο την Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της Μάνο, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

H Μάνο πέθανε όταν ο 70χρονος, που ζούσε στο ίδιο κτίριο, πήδηξε από το μπαλκόνι του.

Ο άνδρας πήδηξε από τον τέταρτο όροφο στην αυλή όπου περπατούσε η Μάνο. Αρχικά υπήρχε η υποψία διπλής αυτοκτονίας από ζευγάρι, αλλά σύντομα έγινε σαφές ότι η Μάνο δεν είχε καμία σχέση με τον 70χρονο, όπως ανέφερε η Corriere della Sera.

Ο άνδρας δεν κατονομάζεται από τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης και νοσηλεύτηκε με πολλαπλά κατάγματα στα πόδια, σύμφωνα με τις αναφορές.

Οι τοπικές αρχές απήγγειλαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια στον 70χρονο.

Η Μάνο ζούσε στο κτίριο με τον σύζυγό της, σύμφωνα με μια γυναίκα που τη γνώριζε για πενήντα χρόνια, μετέδωσε το Rai News. Η ίδια γυναίκα δήλωσε ότι η Μάνο σπάνια έβγαινε από το σπίτι.

Η ηλικιωμένη γυναίκα τραυματίστηκε στο κεφάλι, όπως ανέφερε η Corriere della Sera, και η πρόσκρουση ήταν εξαιρετικά βίαιη, σύμφωνα με το Rai News.

Η νεκροψία της θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με το πρακτορείο Ansa.