Πορτογαλία: Φάλαινες επιτέθηκαν και βύθισαν ιστιοπλοϊκό – Βίντεο

Φάλαινες επιτέθηκαν και βύθισαν ένα ιστιοπλοϊκό με τουρίστες στα ανοιχτά των ακτών της Πορτογαλίας.

Το περιστατικό που έγινε το περασμένο Σάββατο έχει καταγραφεί σε βίντεο. Μία όρκα φαίνεται να χτυπάει συνεχόμενα πάνω στο σκάφος και να προκαλεί πανικό στους τουρίστες. Ένας από αυτούς φωνάζουν: «Ω Θεέ μου».

Έπειτα από πολλά χτυπήματα από τις φάλαινες το ιστιοπλοϊκό βυθίστηκε και οι 4 επιβαίνοντες διασώθηκαν από παραπλέοντα σκάφη. Λίγο αργότερα σημειώθηκε και δεύτερη επίθεση από φάλαινες και οι 5 επιβαίνοντες χρειάστηκε να εκκενώσουν το σκάφος. Υπάρχει η εκτίμηση ότι το ίδιο κοπάδι με φάλαινες έκανε επιθέσεις στην περιοχή.

Οι αρχές της Πορτογαλίας έχουν προειδοποιήσει τους πολίτες να αποφεύγουν το νερό αυτή την περίοδο καθώς οι φάλαινες πλησιάζουν πολύ κοντά στις ακτές και σημειώνονται επιθέσεις σε σκάφη.

Οι επιστήμονες πιθανολογούν ότι οι φάλαινες χτυπούν τα σκάφη επειδή αισθάνονται πλήξη και θέλουν να ανεβάσουν τα επίπεδα αδρεναλίνης τους.