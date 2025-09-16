Μεξικό: Δρόμος… «κατάπιε» φορτηγό – Δείτε βίντεο

Ένα φορτηγό έπεσε σε τεράστια τρύπα που άνοιξε σε δρόμο το Σάββατο στο Μεξικό.

Το περιστατικό έχει καταγραφεί σε βίντεο και φαίνεται το πίσω μέρος του φορτηγού να έχει πέσει μέσα. Οι μπροστινές ρόδες είναι στον αέρα και δευτερόλεπτα μετά σχεδόν ολόκληρο το φορτηγό πέφτει μέσα.

Κανείς δεν τραυματίστηκε και οι αρχές αποδίδουν το ατύχημα στην παλαιότητα του δικτύου αποχέτευσης.