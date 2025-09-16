Πλεύρης: Θα αποσυμφορηθεί από τους μετανάστες η Κρήτη τις επόμενες δύο ημέρες

Enikos Newsroom

Για τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές που καταγράφηκαν σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, το διάστημα 12-15 Σεπτεμβρίου, μίλησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ο οποίος τόνισε πως από χθες (15/09), ξεκίνησε η αποσυμφόρηση του νησιού και τις επόμενες 2-3 ημέρες θα έχουν αποχωρήσει όλοι οι μετανάστες, για δομές που υποδεικνύει το υπουργείο.

Ο κ. Πλεύρης μιλώντας στην ΕΡΤ, διευκρίνισε ότι οι νεοεισερχόμενοι τελούν υπό διοικητική κράτηση ή περιορισμό ελευθερίας, καθώς ισχύει η αναστολή ασύλου για όσους περνούν παράνομα τα σύνορα. «Δεν πρόκειται για δομές φιλοξενίας, αλλά για χώρους περιορισμού, καθώς αυτοί οι άνθρωποι θεωρούνται κρατούμενοι», υπογράμμισε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι στην Κρήτη, καταγράφηκαν 689 αφίξεις τον Αύγουστο, οι οποίες αυξήθηκαν τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, με αποκορύφωμα το διήμερο που καταγράφηκαν περίπου 850 άτομα. «Το φαινόμενο εξετάζεται εάν είναι συγκυριακό ή αν συνδέεται με επιθετική κίνηση κυκλωμάτων διακινητών ή άλλες σκοπιμότητες εργαλειοποίησης».

Σύμφωνα με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, η τροπολογία που εφαρμόστηκε από τον Ιούλιο «λειτούργησε σε απόλυτο βαθμό για δύο μήνες», ωστόσο πλησιάζοντας προς τη λήξη της (11 Οκτωβρίου) «χάνει τη δυναμική της, καθώς ενδέχεται να δώσει κίνητρο σε νέες ροές». Για την επέκταση ή όχι του μέτρου, τόνισε ότι θα υπάρξει αξιολόγηση ανάλογα με τις εξελίξεις και σε συνεννόηση με τους Ευρωπαίους εταίρους.

Ο κ. Πλεύρης επεσήμανε ότι, παρά την εικόνα στην Κρήτη, στο ανατολικό Αιγαίο καταγράφεται μείωση 11% στις ροές, με τη συνεργασία της τουρκικής ακτοφυλακής να συμβάλλει στον περιορισμό των αφίξεων. Αντίθετα, στην Κρήτη δημιουργήθηκε νέος δίαυλος μεταφοράς μεταναστών, τονίζοντας ότι προσωρινοί χώροι φιλοξενίας είχαν συμφωνηθεί να μην ξεπερνούν τα 1.000 άτομα.

Τέλος, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη φύλαξη και παρακολούθηση στη θαλάσσια ζώνη της Λιβύης, με τη συμμετοχή του Λιμενικού και του Υπουργείου Άμυνας, σημειώνοντας ότι «αν συνεχιστεί το φαινόμενο, θα υπάρξει κλιμάκωση και σε αυτό το σκέλος».

08:49 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

