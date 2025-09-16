Μυστηριώδες αντικείμενο που κατευθύνεται προς το ηλιακό μας σύστημα αλλάζει χρώμα – Τι συμβαίνει;

Καθώς το διαστρικό αντικείμενο 3I/ATLAS πλησιάζει το κοντινότερο σημείο του προς τον Ήλιο τον επόμενο μήνα, ο μυστηριώδης επισκέπτης συνεχίζει να συναρπάζει τους αστρονόμους. Το αντικείμενο, το οποίο γενικά θεωρείται πως είναι κομήτης που ήρθε από το εξωτερικό του ηλιακού μας συστήματος, έχει παρατηρηθεί ότι αλλάζει σχήμα.

Δηλαδή, η ουρά του μακραίνει και η κόμη του – το περίβλημα από αέριο και σκόνη που περιβάλλει τον πυρήνα του, έχει γίνει πιο έντονη. Αυτά είναι αναμενόμενα χαρακτηριστικά για έναν κομήτη που περνάει κοντά από τον Ήλιο με τρομακτικές ταχύτητες, αν και πολλές μετρήσεις από ευαίσθητα διαστημικά τηλεσκόπια έχουν επίσης δείξει ασυνήθιστες ιδιότητες που θα μελετηθούν τα επόμενα χρόνια.

Στην πιο πρόσφατη εξέλιξη, αυτή την εβδομάδα, ο “κυνηγός” κομητών Michael Jäger και οι συνεργάτες του «εκμεταλλεύτηκαν την ολική έκλειψη Σελήνης για να απαθανατίσουν μια λεπτομερή εικόνα του Κομήτη 3I/ATLAS κάτω από τους σκοτεινούς ουρανούς της Ναμίμπια», σύμφωνα με πρόσφατη συζήτηση σε φόρουμ.

Οι παρατηρήσεις τους έδειξαν ότι η κόμη του αντικειμένου έχει πλέον αλλάξει, εκπέμποντας πράσινο φως αντί για κόκκινο, προσθέτοντας έτσι μια ακόμη συναρπαστική λεπτομέρεια στην πορεία αυτού του σπάνιου διαστρικού επισκέπτη στο ηλιακό μας σύστημα.

«Φαίνεται ξεκάθαρα ότι αλλάζει απότομα χρώμα»

Όπως επεσήμανε ο αστρονόμος του Χάρβαρντ και γνωστός ερευνητής εξωγήινης ζωής Avi Loeb σε μια πρόσφατη ανάρτηση στο μπλογκ του για τα ευρήματα, αυτό θα μπορούσε να οφείλεται σε «απότομη αύξηση της παραγωγής κυανίου». Οι επιστήμονες υποθέτουν ότι η παραγωγή αυτής της χημικής ουσίας, μαζί με το νικέλιο, αυξάνεται δραματικά καθώς ο 3I/ATLAS πλησιάζει τον Ήλιο.

Τα δεδομένα από την ομάδα του τηλεσκοπίου ATLAS, η οποία εντόπισε πρώτη το αντικείμενο και από την οποία πήρε το όνομά του ο διαστημικός βράχος, υποδεικνύουν ότι η «ανώμαλη εξέλιξη» του αντικειμένου μετατοπίζεται από «τη σκέδαση του ηλιακού φωτός από τη σκόνη που ανυψώνεται από την ερυθροποιημένη επιφάνεια στην παραγωγή μικρών, οπτικά φωτεινών παγωμένων κόκκων, οι οποίοι άλλαξαν τη διαφάνεια της στήλης υλικών που εκλύει ο 3I/ATLAS», σύμφωνα με τον Loeb.

Σε τι διαφέρει ο 3I/ATLAS

Παρά το γεγονός ότι ο Loeb έχει επανειλημμένα αναφερθεί στο ενδεχόμενο ο 3I/ATLAS να είναι ένα «εξωγήινο τεχνητό αντικείμενο» που εστάλη από μια έξυπνη εξωγήινη φυλή, οι παρατηρήσεις συγκεντρώνουν ολοένα και ισχυρότερα στοιχεία ότι πρόκειται απλώς για έναν κομήτη — αν και προερχόμενο από πολύ μακριά, πέρα από το ηλιακό μας σύστημα.

Για τον Loeb, όμως, ο κομήτης παραμένει μία εξαίρεση. Για παράδειγμα, οι παρατηρήσεις έχουν δείξει ότι το αντικείμενο είναι «κυρίως φτιαγμένο από διοξείδιο του άνθρακα», όπως εξηγεί ο Loeb, καθώς αποτελεί το 87% της μάζας του.

Ακόμη, ο αστρονόμος έχει διαπιστώσει πως, η τροχιά του, η οποία το φέρνει σχετικά κοντά στον Άρη, τον Δία και την Αφροδίτη, είναι εξαιρετικά ασυνήθιστη, καθιστώντας τον 3I/ATLAS «αξιοσημείωτα ανώμαλο σε σχέση με τους γνωστούς παγωμένους βράχους».