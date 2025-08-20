Η γυναίκα που χτυπήθηκε από μετεωρίτη και επέζησε για να διηγηθεί την ιστορία

Η Ann Hodges δεν φαντάστηκε ποτέ της ότι θα γινόταν διάσημη. Και όμως, το 1954, βρέθηκε στο επίκεντρο των ειδήσεων, όταν τον απογευματινό της ύπνο, διέκοψε το χτύπημα ενός μετεωρίτη που έπεσε στη Γη.

Η γυναίκα από την Αλαμπάμα, έγινε γνωστή ως η πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση ανθρώπου που χτυπήθηκε από μετεωρίτη. Επέζησε και είχε μόνο μια μελανιά στο ισχίο της. Τον Ιούνιο, ένας άνδρας παραλίγο να γίνει και αυτός μέλος του “κλειστού κλαμπ”, όταν μικρές διαστημικές πέτρες, πέρασαν από την οροφή του σπιτιού του στο McDonough, της Τζόρτζια, σε απόσταση 4,27 μέτρων από τον ίδιο, όπως αναφέρουν οι New York Times.

Τα θραύσματα από μετεωρίτη που, σύμφωνα με τους ερευνητές, σχηματίστηκε πριν από 4,56 δισεκατομμύρια χρόνια, χάλασαν μόνο το δάπεδο.

Στα περισσότερα από 70 χρόνια που πέρασαν από την ημέρα που η Hodges δέχθηκε το χτύπημα, η μοναδική της ιστορία εξακολουθεί να αποτελεί πηγή ενθουσιασμού και έκπληξης.

Η Μary Beth Prondzinski από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στην Αλαμπάμα, όπου εκτίθεται ο μετεωρίτης, δήλωσε στο Business Insider πως, “πρόκειται για έναν από τους τοπικούς μύθους που δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι άνθρωποι”.

Η ιστορία της Hodges και του μετεωρίτη

Ο μετεωρίτης Sylacauga, επίσης γνωστός και ως μετεωρίτης της Hodges, μάλλον ξεπέρασε το ρεκόρ του αστεροειδή 1685 Toro. Ο 1685 Toro, ένας αστεροειδής μεσαίου μεγέθους, κατηγοριοποιήθηκε από το εργαστήριο JPL της ΝASA ως ένας “κοντινός με τη Γη μετεωρίτης”, λόγω της εγγύτητας της τροχιάς του με τη Γη. Το μέγεθός του, είναι σχεδόν ίδιο με το νησί του Μανχάταν.

Ένας αστεροειδής είναι ένα βραχώδες αντικείμενο στο διάστημα, με τροχιά γύρω από τον ήλιο. Όταν ένας αστεροειδής ή κομμάτι του, εισέλθει στην ατμόσφαιρα της Γης, τότε γίνεται μετεωρίτης (meteor). Αυτό που απομένει, μετά την πρόσκρουσή του, είναι ο μετεωρίτης (meteorite).

Στις 30 Νοεμβρίου, το 1954, οι κάτοικοι της Sylacauga, στην Αλαμπάμα, ανέφεραν πως είδαν στον ουρανό μια φωτεινή γραμμή.

Σε μια περίοδο που, η ανθρωπότητα ζούσε με την απειλή μιας ατομικής βόμβας και με τις ιστορίες για εξωγήινους να “φουντώνουν” στη συνείδηση της κοινής γνώμης, δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι, οι κάτοικοι της μικρής πόλης στην Αλαμπάμα κάλεσαν την άμεση δράση.

H Decatur Daily ανέφερε πως, πολλοί ήταν εκείνοι που πίστευαν πως έβλεπαν ένα αεροπορικό ατύχημα. Η Ann Hodges, με τον σύζυγό της, νοίκιαζαν ένα σπίτι στη γειτονιά Oak Grove. Απέναντί τους ήταν το θέατρο Comet Drive-In, με λογότυπο νέον, έναν κομήτη να πέφτει από τον ουρανό, αναφέρει η εφημερίδα Decatur Daily της περιόδου.

Η τότε 34 ετών Hodges, το απόγευμα της 30ης Νοεμβρίου, ήταν στο σπίτι με την μητέρα της. Στις 2: 46 π.μ. ο μετεωρίτης πέρασε από την οροφή του σπιτιού της, αναφέρει το περιοδικό Slate.

“Η Ann Hodges κοιμόταν στον καναπέ του σαλονιού της, σκεπασμένη με την κουβέρτα της – η οποία, κατά κάποιον τρόπο, έσωσε τη ζωή της”, αναφέρει η Prondzinski. “Ο μετεωρίτης έπεσε από την οροφή στο σαλόνι και αναπήδησε από την κονσόλα του ραδιοφώνου που ήταν στο δωμάτιο και προσγειώθηκε στο ισχίο της”.

Η μητέρα της, η οποία βρισκόταν σε άλλο δωμάτιο, άκουσε τις φωνές της και έτρεξε να τη βοηθήσει. Αργότερα, ούτε η Hodges, ούτε και η μητέρα της είχαν καταλάβει τι είχε συμβεί.

“Το μόνο που ήξερε ήταν πως κάτι τη χτύπησε”, εξηγεί η Prondzinski. “Είδαν τον μετεωρίτη, αυτόν τον μεγάλο βράχο, και δεν μπορούσαν να καταλάβουν πώς είχε βρεθεί εκεί”.

Είχε βάρος περίπου 3,86 κιλά.

Η Prondzinski λέει πως, ο μετεωρίτης, είναι χονδρίτης ή πετρώδης μετεωρίτης, και αποτελείται από σίδηρο και νικέλιο. Σύμφωνα με το περιοδικό Smithsonian, υπολογίζεται πως είναι 4,5 δισεκατομμυρίων ετών. Όταν ο μετεωρίτης μπήκε στην ατμόσφαιρα της Γης, διαλύθηκε. Ένα από τα θραύσματά του, χτύπησε τη Hodges ενώ κάποιο άλλο, βρέθηκε αρκετά χιλιόμετρα μακριά.

Ένας αγρότης, ο Julius Kempis McKinney, ανακάλυψε το δεύτερο θραύσμα του, καθώς οδηγούσε την άμαξα με τα μουλάρια του και, αργότερα το πούλησε για ν’ αγοράσει σπίτι και αυτοκίνητο, αναφέρει η Decatur Daily.

Γείτονες και αστυνομία, έσπευσαν στο σπίτι της Ann Hodges. “Αμέσως, όλοι στην πόλη μαζεύτηκαν γύρω από το σπίτι για να μάθουν τι είχε γίνει”, είπε η Prondzinski.

“Μπορεί να μην υπήρχε το Facebook, αλλά τα νέα ταξίδευαν γρήγορα”, σημειώνει. Στο σπίτι κάλεσαν την αστυνομία και έναν γιατρό. Όπως εξηγεί η Prondzinski, o δήμαρχος Ed Howard και ο αρχηγός της αστυνομίας, κατάλαβαν από την τρύπα στην οροφή ότι είχε πέσει μετεωρίτης. Η Decatur Daily περιγράφει το σημάδι της πρόσκρουσης ως μια μεγάλη μελανιά, στο μέγεθος ενός γκρέιπφρουτ στο ισχίο της Hodges.

“Είχε μια απίστευτη μελανιά στο ισχίο της”, δήλωσε η Prondzinski στο Business Insider. “Την μετέφεραν στο νοσοκομείο, όχι επειδή το τραύμα ήταν τόσο βαρύ, αλλά επειδή τη συγκλόνισε το συμβάν. Ήταν αγχώδες άτομο και δεν άντεχε ούτε τις φήμες, ούτε την πολυκοσμία”.

Ο άνδρας της Hodges, ο Eugene, φτάνοντας στο σπίτι του, είδε όλο αυτό το πλήθος να το περιβάλλει.

“Διαπέρασε την οροφή, επιβράδυνε την τροχιά του και αναπήδησε μετά το χτύπημα στο ράδιο – αν ήταν ξαπλωμένη κάτω από το ράδιο, θα είχε σπάσει το πόδι ή την πλάτη της. Λογικά, δεν θα τη σκότωνε, αλλά θα της είχε κάνει σοβαρή ζημιά”, εξηγεί η Prondzinski. Ο μετεωρίτης κατασχέθηκε από την αεροπορία, ώστε να προσδιοριστεί η προέλευσή του.

“Τον μελέτησαν επειδή θεώρησαν ότι ήταν ιπτάμενος δίσκος – ή κάτι άλλο παράλογο”, σημειώνει η Prondzinski. Όταν επαληθεύτηκε πως, πρόκειται για μετεωρίτη, η οικογένεια της Hodges, ξεκίνησε μια μακρά δικαστική διαμάχη για να αξιώσει την ιδιοκτησία του. Η σπιτονοικοκυρά της, Birdie Guy, θεωρούσε ότι της ανήκει ο μετεωρίτης, επειδή ήταν ιδιοκτήτρια του σπιτιού. “Μόνο με μήνυση θα καταφέρει να τον αποκτήσει”, δήλωσε στους δημοσιογράφους η Hodges τότε. “Πιστεύω ότι, ο Θεός τον έστειλε σε μένα. Και στο κάτω – κάτω, εμένα χτύπησε!”, είχε πει.

Η Decatur Daily News αναφέρει πως, η Guy ζητούσε χρήματα για να φτιάξει την οροφή. Οι δικαστικές διαμάχες κράτησαν έναν χρόνο και, η Prondzinski πληροφορεί ότι, στην Guy επιδικάστηκε το ποσό των 500 δολαρίων. Τελικά το σπίτι κάηκε σε φωτιά και στη συνέχεια κατεδαφίστηκε ενώ στη θέση του δημιουργήθηκε ένα πάρκο για τροχόσπιτα. Η Hodges έγινε διάσημη σε μια βραδιά – τη φιλοξένησαν ακόμη και σε τηλεπαιχνίδι.

“Έγινε γνωστή για 15 λεπτά. Τη φωτογράφιζαν. Την κάλεσαν στη Νέα Υόρκη για να πάρει μέρος στο σόου του Garry Moore ‘I’ve Got a Secret’, όπου η επιτροπή έπρεπε να μαντέψει τι δουλειά κάνει και τι της έχει συμβεί – για ποιον λόγο είναι σημαντική η ιστορία της,” εξηγεί η Prondzinski.

Η Hodges στη συνέχεια, δεχόταν γράμματα από εκκλησίες, παιδιά και δασκάλους που τη ρωτούσαν σχετικά με τον μετεωρίτη. Ποτέ δεν απάντησε σε κανένα από αυτά η ίδια – τα ανέθετε όλα στον δικηγόρο της. “Ήταν πολύ ήρεμο άτομο και πολύ εσωστρεφής”, αναφέρει η Prondzinski. “Δεν της άρεσε καθόλου η δημοσιότητα”.

Τελικά, η Hodges αποφάσισε να δώσει τον μετεωρίτη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Αλαμπάμα.

“Από τη στιγμή που κατοχύρωσε την ιδιοκτησία του μετεωρίτη, και μετά, είχε εξαντληθεί. Οπότε και είπε: Μπορείτε να τον πάρετε”, εξηγεί η Prondzinski. Ζήτησε ωστόσο από το μουσείο να της καλύψει τα δικαστικά έξοδα. Η Prondzinski λέει πως, ο μετεωρίτης δημιούργησε προβλήματα και με τον άνδρα της, τον Eugene, ο οποίος ήθελε ν’ αποκομίσει κέρδος αλλά δεν κατάφερε να βρει αγοραστή. Τελικά, το 1964, χώρισαν.

Το 1972 σε ηλικία 52 ετών, η Hodges πέθανε σε ίδρυμα χρονίων νοσημάτων από νεφρική ανεπάρκεια. Η Hodges είναι το πρώτο άτομο που έχει καταγραφεί ότι έχει χτυπηθεί από μετεωρίτη στην ιστορία. Πρόσφατα, ένας άνδρας στη Τζόρτζια γλίτωσε “παρατρίχα” το χτύπημα ενός άλλου μετεωρίτη.

“Είναι ο μοναδικός άνθρωπος που έπεσε πάνω του μετεωρίτης και έζησε για ν’ αφηγηθεί την ιστορία. Αυτό έδωσε στον μετεωρίτη αξία που υπολογίζεται ότι ξεπερνά το ένα εκατομμύριο δολάρια“, εξηγεί η Prondzinski.

Σε συνέντευξή του στο National Geographic, ο αστρονόμος του Κολεγίου της Φλόριντα, Michael Reynolds, είπε: “Είναι περισσότερες οι πιθανότητες να χτυπηθείτε ταυτόχρονα από έναν ανεμοστρόβιλο, έναν κεραυνό και έναν τυφώνα”. Από το χτύπημα της Hodges, έχουν αναφερθεί και άλλα παραλίγο χτυπήματα.

Η πιο πρόσφατη περίπτωση συνέβη στις 26 Ιουνίου, όταν άνθρωποι στις Νότιες Πολιτείες ανέφεραν πως είδαν μία πύρινη σφαίρα να διασχίζει τον ουρανό και κομμάτια μετεωρίτη έπεσαν σε σπίτι στο McDonough, της Τζόρτζια, με κάποια με έχουν τρυπήσει την οροφή, να έχουν χτυπήσει το πάτωμα και παραλίγο να πετύχει τον ένοικό του, ο οποίος νόμισε πως άκουσε όπλο.

“Φαντάζομαι πως, άκουσε ταυτόχρονα τρεις ήχους”, αναφέρει ο Scott Harris, ερευνητής στο τμήμα γεωλογίας του πανεπιστημίου της Τζόρτζια.

“Ο ένας ήταν η πρόσκρουση στη στέγη, ένας άλλος ο μικροσκοπικός κώνος του υπερηχητικού κρότου και, ο τρίτος η πρόσκρουση στο δάπεδο, την ίδια στιγμή”.

“Παράχθηκε πολλή ενέργεια όταν έπεσε στο δάπεδο με αποτέλεσμα να κονιορτοποιήσει τμήμα του υλικού κυριολεκτικά σε θραύσματα σκόνης”.

Ο Harris μελέτησε τους βράχους και κατέληξε στο συμπέρασμα πως, ο μετεωρίτης είχε σχηματιστεί πριν από 4.56 δισεκατομμύρια χρόνια, δηλαδή πριν από τη Γη. Ακόμη τον μελετούν στο πανεπιστήμιο. Κάθε μέρα, στη Γη πέφτουν πάνω από 100 τόνου αστρικής σκόνης και υπολειμμάτων. Σύμφωνα με τη NASA, κάθε χρόνο εισέρχεται στην ατμόσφαιρα της Γης ένας αστεροειδής στο μέγεθος ενός αυτοκινήτου, αλλά καίγεται πριν φτάσει στο έδαφος.

Ένας εμπειρογνώμονας, είπε στο Live Science πως, ενώ είναι αδύνατον να γνωρίζουμε πόσοι αστεροειδείς χτυπούν κάθε χρόνο τη Γη, υπολογίζει πως, “Σχεδόν 6.100 μετεωρίτες πέφτουν κάθε χρόνο σε ολόκληρη τη Γη, ενώ σχεδόν 1.800 φτάνουν μέχρι το έδαφος”.

Ενώ οι περισσότεροι, περνούν απαρατήρητοι, κάποιες φορές τραβούν την προσοχή του κοινού – όπως συνέβη με τον μετεωρίτη της Hodges. Το 1992, για παράδειγμα, ένας μετεωρίτης 11.79 κιλών προσγειώθηκε στη Νέα Υόρκη, πάνω σε ένα κόκκινο Chevrolet Malibu ενώ το 2013, ένας άλλος εξερράγη πάνω από τη Ρωσία. Ακόμη, υπάρχουν στοιχεία πως, το 1888 ένας μετεωρίτης σκότωσε έναν άνδρα και τραυμάτισε έναν άλλον.

Ο κρατήρας του μετεωρίτη, που έχει σχεδόν ένα μίλι σε πλάτος στην Αριζόνα, δείχνει την επίδραση που μπορεί να έχει ένας μεγάλος μετεωρίτης όταν πέσει στο έδαφος.

H Prondzinski είπε στο Business Insider ότι τα χρόνια μετά την πρόσκρουση στο σπίτι της Hodges, η ιστορία της παραμένει δημοφιλής, και διάφοροι έχουν επικοινωνήσει με το μουσείο για να αξιοποιήσουν την ιστορία για ταινίες, θεατρικά έργα και ακόμα και για ένα κόμικ.