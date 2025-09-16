Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον 26χρονο που φέρεται να βίασε την 20χρονη σύντροφό του

Σοκ προκαλεί η υπόθεση καταγγελλόμενου βιασμού 20χρονης γυναίκας από τον 26χρονο σύντροφό της σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Ο άνδρας συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της νεαρής, με τις Αρχές να σχηματίζουν δικογραφία για βιασμό και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (14/09), σε ξενοδοχείο κοντά στον Σιδηροδρομικό Σταθμό. Κατά τη διάρκεια ερωτικής συνεύρεσης, ο 26χρονος φέρεται να έγινε βίαιος παρά τη θέληση της γυναίκας, προκαλώντας της σωματικές κακώσεις και μώλωπες. Η ίδια υποστήριξε πως πριν από το περιστατικό, εκείνος είχε κάνει χρήση κοκαΐνης.

Η νεαρή κατήγγειλε το συμβάν στην Αστυνομία, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του άνδρα, ο οποίος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Σύμφωνα με το GRtimes, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, ενώ παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε τακτική ανακρίτρια. Ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να προετοιμάσει την υπεράσπισή του.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο του, ο 26χρονος είναι παντρεμένος και πατέρας ανήλικων παιδιών, ενώ διατηρούσε περιστασιακή εξωσυζυγική σχέση με την καταγγέλλουσα. Θύτης και θύμα φέρονται να εργάζονται στην ίδια επιχείρηση.

Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί περαιτέρω από τις δικαστικές αρχές, με την έρευνα να συνεχίζεται για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του καταγγελλόμενου περιστατικού.