Θεσσαλονίκη: 26χρονος κατηγορείται ότι βίασε την 20χρονη σύντροφό του σε ξενοδοχείο

Enikos Newsroom

κοινωνία

ασέλγεια

Στιγμές τρόμου φέρεται πως έζησε μία 20χρονη γυναίκα, στα χέρια του 26χρονου συντρόφου της σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, ο οποίος συνελήφθη για βιασμό και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, έπειτα από σχετική καταγγελία της.

Σύμφωνα με την καταγγελία ο 26χρονος, το πρωί της Κυριακής (14/09), σε ξενοδοχείο κοντά στον ΟΣΕ, κατά τη διενέργεια γενετήσιων πράξεων, έγινε βίαιος παρά τη θέλησή της, προκαλώντας της μώλωπες, ενώ προηγουμένως προέβη σε χρήση κοκαΐνης.

Ο συλληφθείς, με τη σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

PIF: Απειλή για την πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες ο εκτροχιασμός του clawback

4 συμπτώματα στα μάτια που μπορεί να δείχνουν ότι έχετε κάποια πάθηση – Πότε να δείτε γιατρό

e-ΕΦΚΑ: Με ένα κλικ στο κινητό τα ένσημα των ασφαλισμένων – Όλες οι λεπτομέρειες

IRIS: Ξεπέρασαν τα 4 εκατομμύρια οι χρήστες – Τι αλλάζει από το 2026

Google: Νέα επίθεση με AI παραβιάζει λογαριασμούς Gmail – Το μήνυμα των ειδικών και τι μπορείτε να κάνετε τώρα

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν παππού που παίζει με το εγγόνι του σε 15 δευ...
περισσότερα
09:14 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Τρόμος στο Αιγάλεω: 32χρονος από τη Συρία παρενόχλησε δύο ανήλικες και μία 58χρονη – Στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Εφιαλτικές στιγμές έζησαν δύο ανήλικες και μία 58χρονη στο Αιγάλεω το μεσημέρι της Δευτέρας 15...
07:41 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Τέμπη: Η εισαγγελική πρόταση που προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση των συγγενών θυμάτων – Ζητούν να μην κλείσει η υπόθεση

Περίπου 10 ημέρες έχουν στην διάθεσή τους οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, πρ...
07:14 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Καιρός: Επιστροφή στο… καλοκαίρι σήμερα με λιακάδα, ζέστη και ενισχυμένους τοπικά βοριάδες

Επιστρέφει το… καλοκαίρι σήμερα Τρίτη (16/9) με βασικά χαρακτηριστικά του καιρού την καλ...
06:54 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Ακαδημία Πλάτωνος: Κατασβέστηκε φωτιά σε διαμέρισμα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (16/9) για φωτιά σε δια...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος