Θεσσαλονίκη: 26χρονος κατηγορείται ότι βίασε την 20χρονη σύντροφό του σε ξενοδοχείο

Στιγμές τρόμου φέρεται πως έζησε μία 20χρονη γυναίκα, στα χέρια του 26χρονου συντρόφου της σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, ο οποίος συνελήφθη για βιασμό και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, έπειτα από σχετική καταγγελία της.

Σύμφωνα με την καταγγελία ο 26χρονος, το πρωί της Κυριακής (14/09), σε ξενοδοχείο κοντά στον ΟΣΕ, κατά τη διενέργεια γενετήσιων πράξεων, έγινε βίαιος παρά τη θέλησή της, προκαλώντας της μώλωπες, ενώ προηγουμένως προέβη σε χρήση κοκαΐνης.

Ο συλληφθείς, με τη σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.