Πόλη της Γάζας: Χιλιάδες πρόσφυγες από την ισραηλινή εισβολή – 40 νεκροί από το συνεχές σφυροκόπημα – Τραγικές εικόνες από τις υπηρεσίες αρωγής

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι συνεχίζουν να εγκαταλείπουν την Πόλη της Γάζας, καθώς η μεγάλη χερσαία εισβολή του Ισραήλ στην πρωτεύουσα της Λωρίδας με στόχο την κατάληψη της περιοχής διανύει τη δεύτερη ημέρα της, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 40 Παλαιστίνιοι να έχουν σκοτωθεί, εκ των οποίων οι 30 στην πόλη.

Εν μέσω σφοδρών βομβαρδισμών κατά τη διάρκεια της νύχτας, το υπουργείο Υγείας της Γάζας που διοικείται από τη Χαμάς δήλωσε ότι το παιδικό νοσοκομείο al-Rantisi έγινε στόχος τριών ξεχωριστών ισραηλινών επιθέσεων, αναγκάζοντας τους μισούς ασθενείς του και τις οικογένειές τους να φύγουν. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι εξετάζει την αναφορά.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι είχε πλήξει περισσότερους από 150 στόχους σε όλη την Πόλη της Γάζας μέσα σε δύο ημέρες προς υποστήριξη των χερσαίων δυνάμεών του. Επίσης το πρωί είχε ανακοινώσει ότι θα ανοίξει άλλη μια οδό εκκένωσης για τους ανθρώπους που εγκαταλείπουν την Πόλη της Γάζας, καθώς ο διεθνής συναγερμός αυξάνεται για τους εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους που εξακολουθούν να βρίσκουν καταφύγιο στην παλαιστινιακή πρωτεύουσα παρά τους σφοδρούς βομβαρδισμούς και την ισραηλινή εισβολή του Ισραήλ.

Watch the moment Israeli forces bombed and destroyed a 13th century mosque in the Tuffah neighbourhood of Gaza City on Tuesday. pic.twitter.com/tXZnErhHg3 — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 17, 2025

Γέμισε πρόσφυγες η παραλία

Ενώ ο ισραηλινός στρατός είχε δηλώσει ότι περισσότεροι από 350.000 άνθρωποι είχαν εγκαταλείψει την Πόλη της Γάζας από το βράδυ της Τρίτης, συνωστιζόμενοι στον παραλιακό δρόμο του θύλακα, περίπου μισό εκατομμύριο άνθρωποι πιστεύεται ότι εξακολουθούσαν να βρίσκονται στην πόλη.

Η νέα οδός που ανακοίνωσε ότι θα ανοίξει το Ισραήλ η “προσωρινή διαδρομή” με κατεύθυνση προς τα νότια, είναι κατά μήκος της οδού Salah al-Din. Σε αραβόφωνη ανακοίνωση που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι η διαδρομή θα είναι ανοικτή για 48 ώρες, αρχής γενομένης από το μεσημέρι τοπική ώρα την Τετάρτη. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ούτε αυτή η δίοδος είναι ασφαλής ούτε οδηγεί σε περιοχές ασφαλείας, ή άδειες ώστε να χωρέσουν όλοι οι πρόσφυγες. Αυτός είναι και ο λόγος που χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν καταφύγει στην ακτή.

Η έναρξη της από καιρό προγραμματισμένης χερσαίας επίθεσης στην πόλη της Γάζας προκάλεσε την έντονη καταδίκη συμμάχων και οργανισμών βοήθειας, οι οποίοι δήλωσαν ότι θα επιδεινώσει την ήδη δεινή ανθρωπιστική κατάσταση και θα εκτροχιάσει οποιαδήποτε διπλωματική λύση στον σχεδόν διετή πόλεμο.

Αδύνατη η μετακίνηση

Η κυβέρνηση του Ισραήλ ισχυρίζεται ότι η κατάληψη της Πόλης της Γάζας είναι απαραίτητη για να εμποδίσει τη Χαμάς να ανασυνταχθεί και να σχεδιάσει μελλοντικές επιθέσεις, όπως η επίθεση κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, που πυροδότησε τον πόλεμο.

Πολλοί άνθρωποι που βρίσκονται ακόμη στην Πόλη της Γάζας δήλωσαν ότι δεν μπορούν ή δεν θέλουν να φύγουν, επικαλούμενοι το κόστος μεταφοράς και την έλλειψη χώρου στο νότο. Οι σφοδρές αεροπορικές επιδρομές συνεχίστηκαν στην Γάζα κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τον ισραηλινό στρατό να δηλώνει ότι περισσότερες από 150 επιδρομές είχαν εξαπολυθεί τις τελευταίες 48 ώρες.

Την Τετάρτη, δεύτερη ημέρα της ισραηλινής εισβολής, άρματα μάχης έχουν μετακινηθεί σε μικρές αποστάσεις προς τις κεντρικές και δυτικές περιοχές της πόλης από τρεις κατευθύνσεις, αλλά δεν αναφέρθηκε σημαντική προέλαση.

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εστιάζουν στο να κάνουν τους πολίτες να κατευθυνθούν προς τα νότια και ότι οι μάχες θα ενταθούν τον επόμενο ένα ή δύο μήνες.

Ο νέος δρόμος εκκένωσης

Ο δρόμος Salah al-Din, ο οποίος διασχίζει περίπου από βορρά προς νότο τον θύλακα, συνδέει την πόλη της Γάζας με τις νότιες πόλεις Khan Younis και Rafah σε μια διαδρομή που μπορεί να διαρκέσει έως και επτά ώρες με τα πόδια. Ο ισραηλινός στρατός τον όρισε ως διάδρομο εκκένωσης νωρίτερα στον πόλεμο, αλλά μια έκθεση του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διαπίστωσε πέρυσι ότι ήταν “σπάνια, αν ήταν ποτέ, ασφαλής” και ότι είχε δεχτεί ισραηλινά πυρά.

Η επίθεση στην πόλη της Γάζας επιτείνει την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα. Από την έναρξη του πολέμου, δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι της Γάζας έχουν σκοτωθεί και οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί και μάλιστα πολλές φορές. Η πείνα είναι ανεξέλεγκτη στον θύλακα, και τον περασμένο μήνα, μια ομάδα εμπειρογνωμόνων τροφίμων που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ διαπίστωσε λιμό στην πόλη της Γάζας, σε μια έκθεση που το Ισραήλ επέκρινε.

Την Τρίτη, μια επιτροπή του ΟΗΕ που ερευνά τον πόλεμο δήλωσε ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία εναντίον των Παλαιστινίων, κάτι που το Ισραήλ αρνήθηκε. Η ανακοίνωση αυτή ώθησε τους ηγέτες 20 κορυφαίων οργανώσεων αρωγής να ζητήσουν “επείγουσα παρέμβαση” στη Γάζα την Τετάρτη.

Οι αξιωματούχοι της ανθρωπιστικής βοήθειας δήλωσαν ότι “η απάνθρωπη κατάσταση στη Γάζα είναι ασύλληπτη” και απαρίθμησαν έναν κατάλογο των όσων δεινών σημειώνονται: θάνατοι, ακρωτηριασμοί, πείνα, εκτεταμένη καταστροφή, “παιδιά τόσο τραυματισμένα από τις καθημερινές αεροπορικές επιδρομές που δεν μπορούν να κοιμηθούν” και άλλα που “θέλουν να πεθάνουν για να συναντήσουν τους γονείς τους στον παράδεισο”.

Τραγική εικόνα από τις υπηρεσίες Αρωγής

Η μακροσκελής δήλωση των αξιωματούχων υπογράφηκε από ηγέτες οργανώσεων όπως οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, η Oxfam International και η Save the Children. Οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι προσπάθειές τους να παράσχουν βοήθεια “παρεμποδίστηκαν σε κάθε βήμα”, από τον στρατό, κατηγορίες που το Ισραήλ έχει απορρίψει σταθερά.

“Βρισκόμαστε στο χείλος του γκρεμού μιας ακόμη πιο θανατηφόρας περιόδου στην ιστορία της Γάζας, αν δεν ληφθούν μέτρα”, αναφέρει η δήλωση που υπέγραψαν τα στελέχη των υπηρεσιών αρωγής.

Τα αραβικά έθνη προσχώρησαν στις εκκλήσεις για δράση, με την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ να καταδικάζουν την επίθεση στο έδαφος την Τετάρτη. Το Κατάρ δήλωσε ότι η επιχείρηση στην πόλη της Γάζας αποτελεί “κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου” που θα “υπονομεύσει τις προοπτικές για ειρήνη στην περιοχή”.

Η χώρα έχει ενεργήσει ως διαμεσολαβητής μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, και ήταν ο τόπος ισραηλινού πλήγματος εναντίον αξιωματούχων της Χαμάς την περασμένη εβδομάδα.

Εν μέσω της αυξανόμενης οργής για την επίγεια επίθεση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την Τετάρτη να αναστείλει τις εμπορικές παραχωρήσεις και να επιβάλει κυρώσεις σε ορισμένους Ισραηλινούς υπουργούς, μέτρα που αποσκοπούν στο να σηματοδοτήσουν απαιτήσεις για τερματισμό του πολέμου.