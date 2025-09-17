Λεονάρντο Ντι Κάπριο για τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ: «Χάσαμε έναν θρύλο»

Enikos Newsroom

lifestyle

Λεονάρντο Ντι Κάπριο για τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ: «Χάσαμε έναν θρύλο»

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αποχαιρέτησε με συγκίνηση τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Ο σπουδαίος ηθοποιός, ακτιβιστής και περιβαλλοντιστής υπήρξε μια από τις πιο εμβληματικές μορφές του Χόλιγουντ, αφήνοντας πίσω του μια πλούσια παρακαταθήκη.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο Ντι Κάπριο έγραψε: «Ηθοποιός, ακτιβιστής, παθιασμένος περιβαλλοντιστής και υπερασπιστής των τεχνών. Η αδιάκοπη δέσμευσή του στην προστασία του πλανήτη μας και η έμπνευση για αλλαγή ήταν αντάξια του τεράστιου ταλέντου του. Η επίδρασή του θα αντέξει για τις επόμενες γενιές». Στην ίδια ανάρτηση δημοσίευσε και μία φωτογραφία του Ρέντφορντ.

Την ίδια στιγμή, στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας «One Battle After Another» στο Λονδίνο, ο Ντι Κάπριο ρωτήθηκε για την κληρονομιά που αφήνει πίσω του ο μεγάλος καλλιτέχνης. Ο ίδιος απάντησε: «Πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο ήταν ένας σθεναρός ηγέτης στον τομέα του περιβαλλοντισμού και μέλος του NRDC (Συμβούλιο Άμυνας Φυσικών Πόρων), όπως εγώ, και αγωνίστηκε για τα δικαιώματα των ιθαγενών. Χάσαμε έναν θρύλο σήμερα. Θα μας λείψει πολύ».

