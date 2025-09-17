Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο ένας οδηγός έπειτα από φωτιά στο αυτοκίνητό του 

Στο νοσοκομείο με εγκαύματα μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης ένας άνδρας, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στο αυτοκίνητό του, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, το συμβάν έγινε γύρω στις 13:30, όταν το ΙΧ που κινείτο επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, τυλίχθηκε στις φλόγες για άγνωστη αιτία, στο ύψος του Ρυσίου.

Στο σημείο έσπευσαν 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ ο οδηγός είχε προλάβει να εγκαταλείψει το φλεγόμενο ΙΧ. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ίδιος μεταφέρθηκε με ελαφρά εγκαύματα στο εφημερεύον νοσοκομείο, ενώ το όχημα υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.

 

