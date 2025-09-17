Αιγάλεω: «Είμαι μέλος του ISIS» δήλωνε ο 32χρονος Παλαιστίνιος που επιτέθηκε σε γυναίκες – Υποστήριξε ότι έπαιρνε 100 ευρώ για κάθε φωτιά που έβαζε

«Είμαι μέλος του ISIS» φέρεται να είχε δηλώσει στα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, ο 32χρονος υπήκοος Παλαιστίνης, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλικές επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω.

Υπενθυμίζεται ότι ο 32χρονος, που κατηγορείται ότι παρενόχλησε δύο ανήλικες και μία 58χρονη, είναι ο ίδιος που προκάλεσε την πυρκαγιά στο δάσος του Υμηττού, στο ύψος του Καρέα, ενώ σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, έχει ομολογήσει ότι προκάλεσε και άλλες 3 φωτιές στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr από αστυνομικές πηγές, ιδιαίτερα περίεργο είναι το γεγονός ότι κατά την σύλληψή του, οι αστυνομικοί δεν βρήκαν επάνω του κανένα στοιχείο, που να τους οδηγεί στην ταυτότητά του, ενώ δεν έχουν εντοπίσει ακόμη πού έμενε, με τις μέχρι τώρα πληροφορίες να αναφέρουν ότι ήταν άστεγος.

Ο εν λόγω Παλαιστίνιος, δήλωνε στα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ότι είναι μέλος του ISIS, καθώς και ότι όταν ο ίδιος ήρθε στην Αθήνα, κάποιος ονόματι Μοχάμεντ, τον προσέγγισε και του έδινε 100 ευρώ για την πρόκληση της κάθε μια από τις φωτιές. Ωστόσο, στη συνέχεια ο ίδιος φέρεται να άλλαξε τα όσα είπε, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει το πρόσωπο με το όνομα Μοχάμεντ, αλλά ότι αυτά του τα είπε ο προφήτης Μωάμεθ.

Είχε συλληφθεί 20 φορές στο παρελθόν

Υπενθυμίζεται ότι ούτε μία, ούτε δύο αλλά 20 φορές είχε προσαχθεί ο 32χρονος στο παρελθόν. Τον Μάιο του 2025 είχε καρφώσει έναν Σύρο και είχε κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Καταδικάστηκε για οπλοκατοχή και τελικά αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Στην ΕΛ.ΑΣ. χτύπησε συναγερμός όταν παραβίασε τους περιοριστικούς όρους, για την απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς δεν έδωσε το «παρών» στο Α.Τ Αγίου Παντελεήμονα.

Ερωτήματα γεννώνται πώς ο συγκεκριμένος άνδρας κυκλοφορούσε ελεύθερος. Ακόμη και αστυνομικοί που τον συνέλαβαν, φέρεται να είπαν ότι μοιάζει να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Σε αυτή την περίπτωση απορεί κάποιος γιατί δεν έχει διαταχθεί να πάει σε κάποιο ψυχιατρικό ίδρυμα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ίσως εξεταστεί η παύση ασύλου που έχει λόγω της παλαιστινιακής καταγωγής του.

Ο έλεγχος μετά την φωτιά στον Υμηττό

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, ο ίδιος ισχυρίστηκε ακόμη, ότι ο «Μοχάμεντ» είναι ένα άλλο μέλος του ISIS, περίπου 30-40 χρονών που έλεγε ότι μένει στο Παγκράτι και τον οποίο γνώρισε σε ένα κέντρο υποδοχής μεταναστών της Τουρκίας και στη συνέχεια ήρθαν στην Ελλάδα. Ακόμη, όπως έλεγε ο 32χρονος, τις τελευταίες ημέρες ο άνδρας αυτός έχει φύγει για την Γερμανία.

Μάλιστα, όπως μεταδίδει το ίδιο μέσο ενημέρωσης, ο δράστης είχε σημάδια στο σώμα του από μαχαίρι, ίσως, από την εμπλοκή του σε πολέμους στη Μέση Ανατολή, ενώ δήλωνε ότι δεν είχε οικογένεια και διεύθυνση.

Παράλληλα, όταν στις 7 Σεπτεμβρίου ο 32χρονος είχε βάλει την φωτιά στον Υμηττό, έφυγε απο το σημείο και κατευθύνθηκε προς το Σκοπευτήριο της Καισαριανής, όπου τον έπιασαν σε έναν τυχαίο έλεγχο αστυνομικοί της ΔΙΑΣ.

Τότε λοιπόν, κάλεσαν οι αστυνομικοί τους πυροσβέστες, γιατί οι κινήσεις του 32χρονου τους φάνηκαν περίεργες, καθώς είχε μπει μόλις η φωτιά στον Υμηττό. Τότε, ο ίδιος φέρεται να είχε πει στους πυροσβέστες, πριν οι τελευταίοι δουν τις κάμερες και τον συνδέσουν με τον εμπρησμό, ότι «εγώ δεν έχω καμία σχέση με τον εμπρησμό, είμαι τελείως άσχετος». Έτσι τον είχαν άφησαν ελεύθερο.