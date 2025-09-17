Καστοριά: Ο αστυνομικός σκύλος «Ορφέας» ξετρύπωσε δενδρύλλια κάνναβης στο σπίτι 54χρονου – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Χειροπέδες σε έναν 54χρονο για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και διακίνηση ναρκωτικών, πέρασαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς. Ο εντοπισμός και η σύλληψή του κατέστη δυνατή χάρη και στη βοήθεια του αστυνομικού σκύλου «Ορφέα» της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς, που κατάφερε να ανιχνεύσει τα ναρκωτικά.

Η σύλληψη του 54χρονου έγινε το απόγευμα της Τρίτης (16/9) σε περιοχή της Καστορίας, καθώς σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 2,2 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε μορφή σκόνης.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., ακολούθησαν έρευνες στο σπίτι και στο αγρόκτημα του 54χρονου, όπου όπου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

  • 7 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 1,30 έως 3,00 μέτρων, σε πλήρη ανάπτυξη, καλλιεργούμενα στο έδαφος από τον 54χρονο,
  • 1 εκριζωμένο δενδρύλλιο κάνναβης, σε στάδιο αποξήρανσης ύψους 2,00 μέτρων,
  • ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, καθαρού βάρους 16,2 γραμμαρίων, και
  • 1 τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και διακίνηση ναρκωτικών και οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.

18:07 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

