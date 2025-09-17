Επιστήμονες προειδοποιούν για ένα ανησυχητικό φαινόμενο που θέτει σε κίνδυνο την παροχή νερού για εκατομμύρια ανθρώπους

Ανησυχητικό φαινόμενο απειλεί την επάρκεια του νερού για εκατομμύρια ανθρώπους – κινδυνεύουν τα "παγωμένα αποθέματα".
Φωτογραφία: Pexels

Οι παγετώνες στο υψίπεδο του Θιβέτ, που μερικές φορές αποκαλείται “Τρίτος Πόλος”, επειδή συγκρατεί τον περισσότερο πάγο εκτός από την Αρκτική και την Ανταρκτική, λιώνουν ταχύτερα από το αναμενόμενο. Τι συμβαίνει; Μία νέα μελέτη από το πανεπιστήμιο της Γιούτα και του τεχνολογικού πανεπιστημίου της Βιρτζίνια δείχνει πως η μετατόπιση των μοτίβων των μουσώνων, και όχι μόνο η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας, επιταχύνει την τήξη.

Με λιώσιμο απειλούνται οι παγετώνες των Ιμαλαΐων

Σύμφωνα με το EurekAlert, η ομάδα ανακάλυψε πως, οι παγετώνες στα Κεντρικά, Δυτικά και Ανατολικά Ιμαλάια είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι.

«Αν ο χρόνος και η ένταση των μουσώνων συνεχίσουν να αλλάζουν, αυτό θα μπορούσε να επιταχύνει την απώλεια πάγου και να απειλήσει την παροχή νερού για εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν πιο κάτω», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής Sonam Sherpa.

Χιλιάδες παγετώνες κάτω από την επιφάνεια του Άρη

Ήδη, οι παγετώνες σε αυτή την περιοχή χάνουν περισσότερους από 22 γιγατόνους πάγου ετησίως, κάτι που αντιστοιχεί σε σχεδόν 9 εκατομμύρια πισίνες Ολυμπιακών διαστάσεων.

Γιατί είναι ανησυχητικό το λιώσιμο των παγετώνων

Οι πάγοι αυτοί τροφοδοτούν τους ποταμούς και τις λίμνες που παρέχουν πόσιμο νερό σε πάνω από 1.4 δισεκατομμύρια ανθρώπους στη Βόρεια και Κεντρική Ασία. Πιο γρήγορο λιώσιμο των πάγων, σημαίνει πως, αντί να αποθηκεύεται ως χιόνι και πάγος, απελευθερώνεται μαζικά, αυξάνοντας τον κίνδυνο για ξηρασία, πλημμύρες και επικίνδυνες ξαφνικές εκρήξεις παγετωνικών λιμνών.   Η ανακάλυψη αυτή έρχεται να προστεθεί σε άλλες ανησυχητικές ενδείξεις για το πώς οι πάγοι της Γης εξαφανίζονται.

Οι Κινέζοι προειδοποιούν για νέες πανδημίες – Η απειλή από άγνωστα μικρόβια σε παγετώνες που λιώνουν

Για παράδειγμα, στο αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ της Νορβηγίας, δορυφορικές εικόνες αποκάλυψαν ότι οι παγετώνες έχουν χάσει περίπου το 5% του συνολικού όγκου τους σε μόλις δύο δεκαετίες. Αυτό αντιστοιχεί περίπου σε 273 δισεκατομμύρια μετρικούς τόνους πάγου ανά έτος, ή την ποσότητα νερού που πίνει όλος ο πληθυσμός της Γης μέσα σε 30 χρόνια.

Αν και τέτοια φαινόμενα υπήρχαν πάντα, οι επιστήμονες δηλώνουν ότι οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής που προκαλεί ο άνθρωπος «υπερτροφοδοτούν» αυτά τα ακραία καιρικά γεγονότα.

Η απώλεια αυτών των «παγωμένων δεξαμένων» δεν επηρεάζει απλώς το τοπίο της περιοχής. Πλήττει την επισιτιστική ασφάλεια, την υδροηλεκτρική ενέργεια και την παροχή καθαρού πόσιμου νερού για εκατομμύρια οικογένειες.

Τι συμβαίνει με το λιώσιμο των πάγων

Οι επιστήμονες αγωνίζονται να παρακολουθήσουν και να περιορίσουν την απώλεια πάγου πιο αποτελεσματικά. Στον Καναδά, για παράδειγμα, ερευνητικά προγράμματα όπως το Real Ice και το Arctic Reflections δοκιμάζουν μεθόδους για τη διατήρηση του θαλάσσιου πάγου. Οι κοινότητες μπορούν επίσης να προετοιμαστούν ενισχύοντας την ανθεκτικότητά τους απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η εγκατάσταση ηλιακών πάνελ με αποθήκευση ενέργειας σε μπαταρίες, για παράδειγμα, βοηθά ώστε να υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα ακόμη και σε διακοπές ρεύματος. Πλατφόρμες όπως το EnergySage διευκολύνουν τη σύγκριση πιστοποιημένων εγκαταστάσεων και μπορούν να εξοικονομήσουν έως και 10.000 δολάρια στο κόστος εγκατάστασης.

Και φυσικά, η εκπαίδευση παραμένει ένα από τα πιο ισχυρά μας όπλα. Η ενημέρωση γύρω από αυτά τα κρίσιμα ζητήματα του κλίματος είναι ένα άμεσο βήμα που μπορεί να συμβάλλει σε ένα πιο δροσερό και υγιές μέλλον.

 

 

 

 

 

 

