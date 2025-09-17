Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών: Ποιοι φοιτητές κινδυνεύουν με διαγραφή από τις αρχές Νοεμβρίου

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας με την ψήφιση του νέου νόμου τόνισε πως οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που μπήκαν το 2016 και πριν, δεν έχουν δώσει εξετάσεις τα τελευταία τρία χρόνια και πέρασαν λιγότερο από το 70% των μαθημάτων τους, θα διαγράφονται από τις αρχές Νοεμβρίου.

Μπούρας: Ποιοι φοιτητές θα διαγράφονται

Συγκεκριμένα, μιλώντας σήμερα 17/9 στο ertnews radio για τις εξελίξεις στο θέμα της διαγραφής των αιωνίων φοιτητών o κ. Μπούρας ανέφερε: «Με βάση το νόμο που ψηφίστηκε μετά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που μπήκαν το 2016 και πίσω, άρα δηλαδή 4ο έτος φοίτησης, δηλαδή το διπλάσιο χρονικό διάστημα σπουδών και οι οποίοι τα τελευταία τρία χρόνια δεν έχουν εμφανιστεί να δώσουν εξετάσεις και ταυτόχρονα έχουν περάσει λιγότερο από το 70% των μαθημάτων θα διαγραφούν».

850 φοιτητές έχουν μία ευκαιρία να πάρουν ακόμα ένα χρόνο για να πάρουν το πτυχίο

Ο Πρύτανης συμπλήρωσε πως «Εμείς σε ανύποπτο χρόνο, πριν τρία χρόνια, κάναμε μια μεγάλη έρευνα για αυτούς που θα διαγράφονταν για το Πανεπιστήμιο Πατρών. Είναι λοιπόν, με αυτά τα χαρακτηριστικά 20.000. Τους 15.000 τους κληρονομήσαμε το 2019 από τα ΤΕΙ και οι υπόλοιποι 3.000 είναι από ιδρύσεως του Πανεπιστημίου το 66′. Στείλαμε λοιπόν, με ό, τι διευθύνσεις είχαμε σε αυτούς τους 20.000 και απάντησαν γύρω στους 850. Και αυτοί είναι που προσπαθούν το ίδιο μέγεθος, τα τελευταία 3 χρόνια».

Στην συνέχεια επισήμανε «Στο Πανεπιστήμιο Πατρών λοιπόν, έχουμε καταγράψει όλες τις περιπτώσεις και θεωρώ ότι, ό, τι έπρεπε να κάνουμε, το έχουμε κάνει. Τους έχουμε ενημερώσει και προσπαθούν αυτοί που σας είπα: 850 φοιτητές οι οποίοι έχουν μία ευκαιρία να πάρουν ακόμα ένα χρόνο και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους».

«Ως προς το πότε τώρα, θα αρχίσουν να διαγράφονται από τα μητρώα του Πανεπιστημίου αυτοί οι φοιτητές οι οποίοι μπήκαν μέχρι και το 2016, δεν έχουν πάρει μέχρι σήμερα πτυχίο, δεν έχουν περάσει το 70% των μαθημάτων και δεν έχουν πατήσει 3 χρόνια», ο κ. Μπούρας τόνισε χαρακτηριστικά «Αρχές Νοεμβρίου».