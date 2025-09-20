Νίκος Παππάς: Υπέγραψε σύμφωνο συμβίωσης με την αγαπημένη του Ναταλί Παρτσινέβελου

Ο Νίκος Παππάς έκανε το επόμενο βήμα στη σχέση του με τη σύντροφό του, Ναταλί Παρτσινέβελου, καθώς υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης. Η είδηση αποκαλύφθηκε το πρωί της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα».

Ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας και νυν ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είχε ήδη δείξει τις προθέσεις του λίγους μήνες νωρίτερα, όταν έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών τους διακοπών.

Η Ναταλί Παρτσινέβελου δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο του real estate στο New Jersey των ΗΠΑ. Παράλληλα, έχει αναπτύξει έντονη επιχειρηματική δράση και στην Ελλάδα.