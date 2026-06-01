Τρόμος στον Λυκαβηττό: Άγνωστος επιτέθηκε σε 22χρονη – Την άρπαξε βίαια από πίσω

Μια 22χρονη δέχθηκε βίαιη επίθεση από άγνωστο δράστη το βράδυ της Κυριακής 31 Μαΐου στην περιοχή του Λυκαβηττού. Η 22χρονη κατάφερε να απωθήσει τον δράστη και να διαφύγει, τραυματιζόμενη ελαφρά, ενώ ο δράστης διέφυγε παρά την καταδίωξη από περίοικο. Την υπόθεση ερευνά το ΤΔΕΕ Εξαρχείων.

Θύμα επίθεσης από έναν άγνωστο δράστη έπεσε το βράδυ της Κυριακής 31 Μαΐου μια 22χρονη στην περιοχή του Λυκαβηττού.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ όταν την ώρα που η 22χρονη περπατούσε στην περιοχή ένας άγνωστος άνδρας την αγκάλιασε από πίσω βίαια.

Η 22χρονη κατάφερε να τον απωθήσει και επιχείρησε να διαφύγει από την πλαγιά του λόφου.

Ωστόσο στην προσπάθεια της έπεσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στους αγκώνες και τα γόνατα.

Στη συνέχεια ένας περίοικος που αντιλήφθηκε το περιστατικό κυνήγησε τον δράστη, ο οποίος τελικά κατάφερε να διαφύγει.

Την έρευνα για την υπόθεση ανέλαβε το ΤΔΕΕ Εξαρχείων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

