Ερντογάν για την επικείμενη συνάντηση με Τραμπ: «Πιστεύω ότι θα συμβάλει στον τερματισμό των πολέμων στην περιοχή μας»

Enikos Newsroom

διεθνή

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

«Κατά τη συνάντησή μας στον Λευκό Οίκο με τον αγαπητό ομόλογο και φίλο μου πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, κ. Ντόναλντ Τραμπ, θα συζητήσουμε πολλά θέματα με τη σύμμαχό μας, τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις οποίες έχουμε εκτεταμένες στρατηγικές σχέσεις, κυρίως στο εμπόριο, τις επενδύσεις και την αμυντική βιομηχανία», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενόψει της συνάντησης που θα έχει με τον Αμερικανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο.

Στις 25 Σεπτεμβρίου η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν στον Λευκό Οίκο– «Θα συζητήσουμε και για τα F-35» δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

«Πιστεύω ότι η συνάντηση που θα έχουμε με τον πρόεδρο Τραμπ θα συμβάλει στον τερματισμό των πολέμων και των συγκρούσεων στην περιοχή μας, στο πλαίσιο του κοινού μας οράματος για την παγκόσμια ειρήνη, και θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη συνεργασία μεταξύ των χωρών μας», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Δείτε την ανάρτηση

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 λόγοι που συνήθως αποτυγχάνουν οι τελειομανείς – Τι να κάνουν

Άδωνις Γεωργιάδης για επίσκεψη στο νοσοκομείο Δράμας: Αν δεν είχα πρόσκληση δεν θα είχα έρθει

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση για τον γενικό δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Ιούλιο

ΔΥΠΑ: Μειώθηκαν κατά 6,2% οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Αύγουστο του 2025 – Η “ακτινογραφία”

Για ποιον είναι πραγματικά το iPhone Air;

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
23:35 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Τι κρύβεται πίσω από την ρωσική παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας – Η συνάντηση για τις σπάνιες γαίες και η αντίδραση του ΝΑΤΟ

Τρία ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας την Παρασκευή για μια ασυνήθιστα...
23:16 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Guardian: Το «κόψιμο» του Κίμελ μπορεί να αποτελεί επιτυχία για τον Τραμπ αλλά είναι ένα δυσοίωνο σημάδι για την ελευθερία του λόγου στις ΗΠΑ

Κατά την πρώτη του θητεία του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε να «συμμορφώσει» τα...
21:40 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Πολωνία: Ρωσικά μαχητικά παραβίασαν ζώνη ασφαλείας πλατφόρμας γεώτρησης στη Βαλτική Θάλασσα

H Πολωνία ανακοίνωσε ότι ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν χαμηλή διέλευση πάνω από τη...
21:14 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Στις 25 Σεπτεμβρίου η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν στον Λευκό Οίκο– «Θα συζητήσουμε και για τα F-35» δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social αποκάλυψε ότι θα συναντηθ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος