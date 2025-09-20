Ερντογάν για την επικείμενη συνάντηση με Τραμπ: «Πιστεύω ότι θα συμβάλει στον τερματισμό των πολέμων στην περιοχή μας»

«Κατά τη συνάντησή μας στον Λευκό Οίκο με τον αγαπητό ομόλογο και φίλο μου πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, κ. Ντόναλντ Τραμπ, θα συζητήσουμε πολλά θέματα με τη σύμμαχό μας, τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις οποίες έχουμε εκτεταμένες στρατηγικές σχέσεις, κυρίως στο εμπόριο, τις επενδύσεις και την αμυντική βιομηχανία», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενόψει της συνάντησης που θα έχει με τον Αμερικανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο.

«Πιστεύω ότι η συνάντηση που θα έχουμε με τον πρόεδρο Τραμπ θα συμβάλει στον τερματισμό των πολέμων και των συγκρούσεων στην περιοχή μας, στο πλαίσιο του κοινού μας οράματος για την παγκόσμια ειρήνη, και θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη συνεργασία μεταξύ των χωρών μας», πρόσθεσε στη συνέχεια.

