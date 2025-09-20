Γωγώ Ατζολετάκη: «Είναι ένα συναίσθημα, πολύ βίαιο, πολύ βάρβαρο» – Η απώλεια που την σημάδεψε

Enikos Newsroom

lifestyle

Γωγώ Ατζολετάκη
Φωτογραφία: Instagram/studio4_ert

Για μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της, για μία απώλεια που την σημάδεψε μίλησε η σπουδαία ηθοποιός, Γωγώ Ατζολετάκη.

Μιλώντας στην εφημερίδα On Time Σαββατοκύριακο, μοιράστηκε μία πληγή που κουβάλησε έως το τέλος της σκηνής. Ένα προσωπικό πένθος που έγινε παράσταση. Ένα βαρύ συναίσθημα, που ακόμη και σήμερα, δεν έχει σβήσει…

Σου έχει συμβεί κάτι πολύ δύσκολο; Κάτι που σε είχε κάνει κομμάτια ψυχικά κι εσύ έπρεπε να βγεις στη σκηνή και να παίξεις κρύβοντας τον πόνο σου;

Φυσικά. Όταν πέθανε ο πατέρας μου, εγώ έκανα πρόβες για την “Αντιγόνη”, καθώς φεύγαμε με τον Λάμπρο Τσάγκα και το θέατρο “Κνωσός” για να εκπροσωπήσουμε την Ελλάδα στο 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Τέχνης της Ινδονησίας, στην Τζακάρτα. Κι εγώ είχα τον πατέρα μου ετοιμοθάνατο. Μια εβδομάδα πριν φύγουμε, ο πατέρας μου πέθανε.

Πήγα στην Κρήτη, κήδεψα τον πατέρα μου, κάναμε γενική δοκιμή κι εγώ δεν ήξερα πού βρισκόμουν. Με τον πατέρα μου ήμουν πολύ δεμένη. Ήταν ο ήρωάς μου. Θυμάμαι ότι… είχα μοιραστεί στα δύο. Αυτό το συναίσθημα ήταν τραγικό.

Η μια πλευρά μου θρηνούσε και η άλλη ανταποκρινόταν στις δεξιώσεις, στις εκδηλώσεις του φεστιβάλ, στους φίλους, στους συναδέλφους, σε όλα αυτά που ζούσαμε εκεί στην Τζακάρτα, στην άλλη άκρη του κόσμου. Θυμάμαι αυτή τη διάσπαση της ολότητας μου. Το έχω ζήσει. Είναι ένα συναίσθημα, πολύ βίαιο. Πολύ βάρβαρο.

