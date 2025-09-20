Η γη της ελιάς: Το ραντεβού των πρωταγωνιστών για την πρεμιέρα

Οι πρωταγωνιστές της επιτυχημένης παραγωγής του MEGA «Η γη της ελιάς» δίνουν ραντεβού με τους φανατικούς τηλεθεατές και τους προσκαλούν στην πρεμιέρα του Ε’ κύκλου.
Όλο το αγαπημένο cast ενώνεται σε ένα βίντεο – κάλεσμα για την έναρξη του νέου κύκλου επεισοδίων της σειράς, που έρχεται την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, στις 21:00.

Η «Γη της ελιάς» με την υπογραφή της δημιουργικής ομάδας των επιτυχιών –Αντρέας Γεωργίου, Βάνα Δημητρίου και Κούλλης Νικολάου– επιστρέφει με ανατροπές, ένταση και νέες, συναρπαστικές, ιστορίες που θα κρατήσουν αμείωτη την αγωνία.

