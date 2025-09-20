Ομοφοβική επίθεση στο κέντρο της Αθήνας: «Πλησίασαν με αυτοκίνητο, μας πέταξαν καφέ και μας φώναξαν»

Ένα ακόμη περιστατικό ομοφοβικής βίας σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας, όταν δύο νεαροί άνδρες καταγγέλλουν πως δέχθηκαν επίθεση απλώς και μόνο επειδή κρατιόντουσαν χέρι-χέρι και αντάλλαξαν ένα φιλί.

Το συμβάν σημειώθηκε τα ξημερώματα, στη συμβολή των οδών Πατησίων και Ανάφης, όταν το ζευγάρι περίμενε το νυχτερινό τρόλεϊ.

Όπως περιγράφει το ένα από τα δύο θύματα σε τηλεοπτική εκπομπή του MEGA: «Είχαμε γυρίσει από νυχτερινή έξοδο και περιμέναμε στην στάση του τρόλεϊ το νυχτερινό, το 11, που περνά από εδώ για να πάρει τον φίλο μου να πάει στο σπίτι του».

«Ήμασταν περίπου εδώ στη γωνία, στη συμβολή των οδών Ανάφης και Πατησίων. Κρατιόμασταν χέρι – χέρι, δώσαμε δυο φιλιά. Δεν είχαμε διαπιστώσει όσο το κάναμε αυτό ότι στην γωνία ακριβώς από κάτω, στο φανάρι της οδού Ουίλιαμ Κινγκ και Πατησίων, ένα αυτοκίνητο μας είχε εντοπίσει. Πλησίασε στο σημείο στο οποίο στεκόμασταν όρθιοι και πιανόμασταν χέρι-χέρι. Ο συνοδηγός βγήκε ο μισός έξω από το παράθυρο, μας πέταξε ένα ποτήρι καφέ, μας λέρωσε, μας έκανε χάλια και μας φώναξε @@@@. Ήμασταν μετά πολύ σοκαρισμένοι και οι δύο. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα μου συμβεί κάτι τέτοιο. Κάναμε επώνυμη καταγγελία στο Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας», πρόσθεσε.

Το θύμα περιγράφει επίσης τη συναισθηματική κατάσταση στην οποία βρέθηκε μετά την επίθεση και τις δυσκολίες που συνάντησε μέχρι να αποφασίσει να καταγγείλει το περιστατικό.

«Νιώθω μεγάλη απογοήτευση και φόβο. Ένιωθα διαφόρων ειδών συναισθήματα. Δεν ήμουν βέβαιος αν ήθελα να το κάνω (σ.σ. την καταγγελία). Με ενθάρρυναν όμως άτομα από το περιβάλλον μου και σκέφτηκα ότι αν δεν το κάνεις εσύ, δεν θα το κάνει κανείς για σένα», είπε.

Αναφερόμενος στην επιλογή του να μιλήσει ανώνυμα στην εκπομπή, εξήγησε: «Μπορεί να φαίνεται σε πολλούς ασυνεπές όταν μιλάμε για αποδοχή και ζητάμε ορατότητα να προβαίνουμε σε μια ανώνυμη καταγγελία, όμως η επίσημη καταγγελία στο Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας έγινε επώνυμα. Η αλήθεια είναι ότι τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα βιώνουν πολύ άγχος, στρες και στιγματισμό από μεγάλο μέρος της κοινωνίας, οπότε νομίζω πως κάποιες φορές και η ανωνυμία είναι χρήσιμη».