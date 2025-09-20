Ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως σκότωσε στέλεχος του ISIS στη Συρία

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν την Παρασκευή (19/9) σε επιδρομή στη Συρία στέλεχος της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), που «απειλούσε άμεσα το αμερικανικό έδαφος», κατ’ αυτές.

Οι ΗΠΑ διατηρούν βάσεις στο συριακό έδαφος κι εξαπολύουν συχνά επιχειρήσεις εναντίον αυτών που περιγράφουν ως τα τελευταία οχυρά των τζιχαντιστών για την αποτροπή της εκ νέου ενίσχυσης του ΙΚ στην περιοχή.

Ο Όμαρ Άμπντουλ Καντέρ, που σκοτώθηκε χθες, «ήταν μέλος του ΙΚ που επιδίωκε ενεργά να επιτεθεί στις ΗΠΑ», αναφέρει ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

«Ο θάνατός του προσκόπτει τη δυνατότητα της τρομοκρατικής οργάνωσης αυτής να σχεδιάζει και να διαπράττει επιθέσεις εναντίον Αμερικανών ή εταίρων μας», συνεχίζει το κείμενο της CENTCOM.

Πρόκειται για τη δεύτερη επιδρομή – ο όρος αφήνει να εννοηθεί πως ενεπλάκησαν χερσαίες δυνάμεις – που ανακοινώνεται πως διεξήχθη από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις μέσα σε διάστημα μικρότερο από δυο μήνες. Η προηγούμενη, στα τέλη του Ιουλίου, είχε επίσης στο στόχαστρο στέλεχος του ΙΚ.

Η οργάνωση αυτή κυρίευσε το 2014 αχανείς εκτάσεις, μεγάλα τμήμα της Συρίας και του Ιράκ, προτού δει το «χαλιφάτο» της να καταρρέει δεχόμενο επιθέσεις από πολλαπλές κατευθύνσεις, στη συριακή επικράτεια κυρίως από διεθνή αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό με αιχμή του δόρατος κούρδους μαχητές, εν μέσω εμφυλίου πολέμου.

Το ΙΚ θεωρείται παρ’ όλ’ αυτά πως συνεχίζει να έχει κάποιους πυρήνες εν υπνώσει, ειδικά σε τομείς της συριακής ερήμου, και διαπράττει ακόμη επιθέσεις.

