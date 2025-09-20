GNTM: «Για γκόμενο ψάχνουν ή μοντέλο;» – Πήρε… φωτιά το Χ από τα σχόλια για την πρεμιέρα του ριάλιτι ομορφιάς

Λαμπρή πρεμιέρα έκανε το βράδυ της Παρασκευής (19/9) ο διαγωνισμός ομορφιάς Greece’s Next Top Model. Μικρά απρόοπτα αλλά και συγκινητικές εξομολογήσεις συνέθεσαν ένα ξεχωριστό σκηνικό στην πρώτη εκπομπή του φετινού GNTM.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι χρήστες του διαδικτύου έβαλαν… φωτιά στην πλατφόρμα του Χ (πρώην Twitter), μη αφήνοντας τίποτα και κανέναν ασχολίαστο.

Ε συγγνώμη αλλά η επιτροπή ρίχνει πολύ το επίπεδο έτσι όπως κάνει, γκόμενο ψάχνουν ή μοντέλο;;; #GNTMgr — Ροξάκι (@Eirini_roxx) September 19, 2025

-Γεια σας, είμαι ο Φαμπρίτσιο. Ο αδερφός του αδερφού του Ανέστη. Είμαστε τρίδυμοι. #GNTMgr pic.twitter.com/yX70Qq8Ja8 — Φακλάνα™ (@Faklana38) September 19, 2025

Δεν συμπαθώ καν την Καγιά (επομένως χέστηκα που λείπει), αλλά η κριτική επιτροπή so far είναι ακραία κριντζ και οριακά με κάνει να θέλω να αλλάξω κανάλι από τώρα #GNTMgr pic.twitter.com/xbwCBQXWcX — αγγελική (@GOSSlPER) September 19, 2025

Το σημερινό επεισόδιο σε μια εικόνα #gntmgr pic.twitter.com/48yylhPvLZ — Εμένα με λένε Όλγα Μαρκάτου διέσχισα (@OlgaMarkatou3) September 19, 2025