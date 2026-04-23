Οι μέτοχοι της Warner Bros ενέκριναν την συγχώνευση με την Paramount – Πιο κοντά από ποτέ η συμφωνία των 110 δισ. δολαρίων

Σήφης Γαρυφαλάκης

Διεθνή Νέα

warner bros

Η γιγαντιαία συγχώνευση των Warner Bros και Paramount, αξίας 81 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έλαβε την έγκριση των μετόχων, φέρνοντας πιο κοντά το κλείσιμο της συμφωνίας που θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει ριζικά το Χόλιγουντ και τον ευρύτερο χώρο των μέσων ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική καταμέτρηση των ψήφων που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, η συντριπτική πλειοψηφία των μετόχων της Warner Bros. Discovery ψήφισε υπέρ της πώλησης του συνόλου της επιχείρησης στην Paramount έναντι 31 δολαρίων ανά μετοχή, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Συμπεριλαμβανομένου του χρέους, η αξία της συμφωνίας ανέρχεται σε περίπου 111 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Paramount, που ανήκει στην Skydance, επιθυμεί να εξαγοράσει το σύνολο της Warner. Αυτό σημαίνει ότι το HBO Max, τίτλοι με φανατικό κοινό όπως το «Χάρι Πότερ» και ακόμη και το CNN θα μπορούσαν σύντομα να βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη με το CBS, το «Top Gun» και την υπηρεσία streaming Paramount+. Η έγκριση από τους μετόχους της εταιρείας αυξάνει την πιθανότητα αυτό να γίνει πραγματικότητα.

Ωστόσο, η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Η εξαγορά εξακολουθεί να υπόκειται σε ρυθμιστικές αξιολογήσεις. Η Warner έχει δηλώσει ότι αναμένει να ολοκληρωθεί κάποια στιγμή κατά το τρίτο οικονομικό τρίμηνο.

Εν τω μεταξύ, οι μέτοχοι της Warner απέρριψαν την Πέμπτη ένα ξεχωριστό μέτρο που προέβλεπε αμοιβές για τα στελέχη της εταιρείας μετά τη συγχώνευση.

Η προσπάθεια της Paramount να εξαγοράσει τη Warner δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση. Και ενώ το διοικητικό συμβούλιο της Warner υποστηρίζει πλέον τη συγχώνευση με την Paramount, δεν ήταν πάντα πρόθυμο να προχωρήσει σε αυτή τη συγκεκριμένη συγχώνευση.

Στα τέλη του περασμένου έτους, η Warner απέρριψε τις προτάσεις της Paramount και προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας ύψους 72 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τo Netflix, η οποία αφορούσε το στούντιο και τις υπηρεσίες streaming. Η Paramount, από την άλλη, απευθύνθηκε απευθείας στους μετόχους με μια εχθρική προσφορά για την εξαγορά ολόκληρης της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του τομέα καλωδιακής τηλεόρασης που to Netflix δεν επιθυμούσε.

Για μήνες υπήρχε διαμάχη μεταξύ των τριών εταιρειών για το ποιος είχε καταθέσει την καλύτερη προσφορά. Το διοικητικό συμβούλιο της Warner υποστήριξε επανειλημμένα την προσφορά του Netflix. Τελικά, όμως, η Paramount πρόσφερε περισσότερα χρήματα και το Netflix αποσύρθηκε από τον αγώνα, αντί να παρατείνει τη διαμάχη.

Το σίριαλ μπορεί να φτάνει πλέον στο τέλος του, ωστόσο οι επιπτώσεις παραμένουν. Χιλιάδες ηθοποιοί, σκηνοθέτες, σεναριογράφοι και άλλοι επαγγελματίες του κλάδου έχουν εκφράσει την «αδιαμφισβήτητη αντίθεσή» τους στη συμφωνία, σε μια επιστολή στην οποία υποστηρίζουν ότι η περαιτέρω συγκέντρωση θα οδηγήσει σε απώλεια θέσεων εργασίας και σε περιορισμό των επιλογών τόσο για τους κινηματογραφιστές όσο και για τους θεατές.

ΕΟΔΥ: Ένας θάνατος από γρίπη και 41 νέες εισαγωγές την τελευταία εβδομάδα

Άδωνις Γεωργιάδης: Εισαγωγές φαρμάκων και αύξηση τιμής αν δεν αναβληθεί το Urban Management Directive

Πιερρακάκης: Με τον Ντομπρόβσκις συμφωνήσαμε ότι η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί πέρα από τη διαχείριση των κρίσεων

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Εκταμίευση πόρων ύψους 1,18 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα

Το έξυπνο εργαλείο της Google για φθηνότερα ξενοδοχεία – Πώς η νέα λειτουργία σας γλιτώνει χρήματα στις διακοπές σας

Τα 4 ζώδια που ερωτεύονται πάντα ανθρώπους που δεν πρέπει
περισσότερα
19:11 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Λίβανος: Ιταλοί στρατιώτες παρέδωσαν νέο άγαλμα του Ιησού στο χωριό Ντεμπέλ – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ιταλοί στρατιώτες της αποστολής Unifil, παρέδωσαν σήμερα ένα νέο άγαλμα του Ιησού, στο χωριό Ν...
18:53 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Τραμπ για Ιράν στο BBC: «Ό,τι κάνω φαίνεται να λειτουργεί πολύ καλά» – Αιχμές εναντίον Στάρμερ

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι κινήσεις του απέναντι στο Ιρά...
18:19 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ παρά την εκεχειρία

Ισραήλ και Χεζμπολάχ αντάλλαξαν νέα πλήγματα χθες και σήμερα, παρά την ισχύ της εκεχειρίας. Ισ...
17:06 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Ζελένσκι: Οι συνομιλίες για την Ουκρανία δεν μπορούν να περιμένουν – «Ζήτημα επιβίωσης» η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο μ...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης