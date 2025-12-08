«Σφήνα» της Paramount στην εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix – Κατέθεσε νέα προσφορά 108,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Η Paramount Skydance (PSKY.O) άνοιξε νέα καρτέλα τη Δευτέρα και κατέθεσε μια προσφορά 108,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Warner Bros Discovery (WBD.O), σε μια τελευταία προσπάθεια να ξεπεράσει την προσφορά του Netflix και να δημιουργήσει μια ισχυρή δύναμη στα μέσα ενημέρωσης, που θα αμφισβητούσε την κυριαρχία του γίγαντα του streaming.

Το Netflix βγήκε νικητής την Παρασκευή από έναν πλειστηριασμό που διήρκεσε εβδομάδες με την Paramount και την Comcast, εξασφαλίζοντας μια συμφωνία ύψους 82 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την τηλεόραση, τα κινηματογραφικά στούντιο και τα περιουσιακά στοιχεία streaming της Warner Bros Discovery. Ωστόσο, η τελευταία προσπάθεια της Paramount σημαίνει ότι ο αγώνας για την Warner Bros και τα πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία της HBO και της DC Comics δεν θα ολοκληρωθεί γρήγορα.

Η προσφορά του Netflix συνοδεύεται από τέλος ακύρωσης ύψους 5,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων και ήταν πιθανό να υποβληθεί σε αυστηρό έλεγχο από τις αντιμονοπωλιακές αρχές. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έθεσε ερωτήματα σχετικά με την προσφορά το Σαββατοκύριακο. Η προσφορά έχει ήδη προκαλέσει έντονη κριτική από βουλευτές και συνδικάτα του Χόλιγουντ, οι οποίοι εκφράζουν ανησυχίες ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε περικοπές θέσεων εργασίας και σε αύξηση των τιμών για τους καταναλωτές.

Οι ανατροπές

Ωστόσο, η προσφορά της Paramount θα μπορούσε επίσης να αντιμετωπίσει το δικό της επίπεδο ελέγχου. Η συγχώνευση Paramount-Warner Bros θα ενίσχυε τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά των στούντιο, κάτι που ορισμένοι φοβούνται ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλειες θέσεων εργασίας, καθώς ο κλάδος συγκεντρώνεται ραγδαία.

Το Reuters είχε ήδη αναφέρει, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα, ότι η Paramount είχε αυξήσει την προσφορά της στα 30 δολάρια ανά μετοχή την Πέμπτη για ολόκληρη την εταιρεία, αλλά ότι το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros είχε ανησυχίες σχετικά με τη χρηματοδότηση.

«Η εξαγορά της Warner Bros Discovery απέχει πολύ από το να έχει ολοκληρωθεί. Το Netflix έχει το πάνω χέρι, αλλά θα υπάρξουν ανατροπές πριν από τον τερματισμό. Η Paramount θα απευθυνθεί στους μετόχους, τις ρυθμιστικές αρχές και τους πολιτικούς για να προσπαθήσει να εμποδίσει τo Netflix. Η μάχη μπορεί να παραταθεί», δήλωσε ο ανώτερος αναλυτής της Emarketer, Ross Benes.

Η Paramount υπέβαλε πολλαπλές προσφορές από τον Σεπτέμβριο με στόχο να δημιουργήσει έναν κολοσσό ψυχαγωγίας ικανό να ανταγωνιστεί τo Netflix και τεχνολογικούς γίγαντες όπως η Apple, που έχουν επεκταθεί στον τομέα των μέσων ενημέρωσης, αλλά οι προσφορές της απορρίφθηκαν.

Η Paramount παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα στούντιο του Χόλιγουντ, αλλά τα έσοδά της από τα εισιτήρια δεν είναι σταθερά, με περιστασιακές επιτυχίες franchise που αντισταθμίζονται από περιόδους κατά τις οποίες η Disney, η Universal και η Warner Bros την ξεπερνούν σε μερίδιο αγοράς στις ΗΠΑ.

Η εταιρεία είχε στείλει μια επιστολή στην Warner Bros, αμφισβητώντας τη διαδικασία πώλησης και ισχυριζόμενη ότι η εταιρεία εγκατέλειψε μια δίκαιη διαδικασία υποβολής προσφορών έχοντας προκαθορίσει το Netflix ως νικητή.

Αυτό ακολούθησε αναφορές ότι η διοίκηση της Warner Bros χαρακτήρισε τη συμφωνία με το Netflix «σίγουρη επιτυχία», ενώ μίλησε αρνητικά για την προσφορά της Paramount.

«Προκατάληψη εναντίον μας»

Σε συνέντευξή του στο CNBC τη Δευτέρα, ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount, David Ellison, δήλωσε ότι υπάρχει «ενδογενής μεροληψία» κατά της εταιρείας του στη διαδικασία υποβολής προσφορών.

«Θα είμαστε ο μεγαλύτερος επενδυτής σε αυτή τη συμφωνία. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα επειδή αγωνιζόμαστε για τους μετόχους μας, αλλά και για τους μετόχους της Warner Bros Discovery», δήλωσε ο Ellison στο CNBC.

Ορισμένοι αναλυτές και εμπειρογνώμονες του κλάδου θεωρούν την Paramount ως τον καλύτερο υποψήφιο για την εξαγορά της Warner Bros Discovery, δεδομένης της οικονομικής ευρωστίας του Ellison, ο οποίος υποστηρίζεται από τον πατέρα του, συνιδρυτή της Oracle και δεύτερο πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, Larry Ellison, ο οποίος έχει στενούς δεσμούς με την κυβέρνηση Τραμπ.