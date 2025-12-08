Παρέμβαση Τραμπ στην «συγχώνευση του αιώνα»: «Πρόβλημα το μερίδιο του Netflix, θα έχω λόγο για την έκβαση» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη στην συμφωνία εξαγοράς της Warner Bros., προσάπτοντας «πολύ μεγάλο μερίδιο» στο Netflix και μάλιστα προειδοποίησε ότι θα έχει λόγο για το αν τελικά η συγχώνευση του αιώνα θα προχωρήσει.

«Θα συμμετάσχω σε αυτή την απόφαση», δήλωσε ο Τραμπ απηχώντας τις ανησυχίες από την πλευρά του Χόλιγουντ για συγκέντρωση ισχύος στην βιομηχανία ψυχαγωγίας. «Αυτό θα το πουν ορισμένοι οικονομολόγοι, αλλά είναι ένα μεγάλο μερίδιο αγοράς και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα μπορούσε να αποτελέσει πρόβλημα», είπε ο Τραμπ.

President Trump on Hussein Obama controlled Netflix buying Warner Bros: “They have a very big market share… it could be a problem.” That’s code for: merger dead. Antitrust 101: Netflix already dominates streaming. Adding Warner Bros/HBO would push them past 40% market… pic.twitter.com/VuuT5k779V — JJ🕊️ (@jesseyjay94) December 8, 2025

Το θρυλικό τηλεοπτικό και κινηματογραφικό στούντιο της Warner Bros. και τα περιουσιακά του στοιχεία, συν το χρέος εκτός απροόπτου κατοχυρώνονται στο Νetflix (NFLX.O), έναντι 82 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες μέσων ενημέρωσης την τελευταία δεκαετία που αναμένεται να αναδιαμορφώσει το παγκόσμιο τοπίο των επιχειρήσεων ψυχαγωγίας.

Σήμα κινδύνου από το Χόλιγουντ

Με το Netflix να επιταχύνει τη μετάβαση από τους κινηματογράφους στο κατ’ οίκον streaming το να αποκτήσει και τον έλεγχο κορυφαίων τίτλων της Warner Bros., όπως ο “Batman” και η “Casablanca”, προκαλεί συναγερμό και στα συνδικάτα του Χόλιγουντ.

«Αυτή η συγχώνευση πρέπει να εμποδιστεί», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ένωση Συγγραφέων κατηγορώντας το Netflix ότι καταπίνει έναν από τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές της αν και οι αντιμονοπωλιακοί νόμοι σχεδιάστηκαν για να το αποτρέψουν». Η Ένωση Συγγραφέων, η οποία εκπροσωπεί συγγραφείς σε κινηματογραφικές ταινίες, τηλεόραση, καλωδιακή τηλεόραση, ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα, podcast και διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης, εξέφρασε ανησυχίες για περικοπές θέσεων εργασίας, μειώσεις μισθών, υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές και επιδείνωση των συνθηκών εργασίας για τους εργαζόμενους στον χώρο της ψυχαγωγίας.

Το Netflix πράγματι ανακοίνωσε ότι αναμένει μείωση κόστους κατά τουλάχιστον 2 έως 3 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Η συμφωνία Netflix-Warner Bros κινδυνεύει να εξαλείψει το 25% των ετήσιων εγχώριων box office, ανακοίνωσε η Cinema United, ο εμπορικός όμιλος που εκπροσωπεί 30.000 κινηματογραφικές αίθουσες στις Ηνωμένες Πολιτείες και 26.000 διεθνώς.

Ο πρόεδρος της Cinema United, Michael O’Leary, χαρακτήρισε τη συγχώνευση «μια άνευ προηγουμένου απειλή» για τις κινηματογραφικές αίθουσες.

Η Ένωση Σκηνοθετών Αμερικής, εκφράζει επίσης ανησυχίες.«Θα συναντηθούμε με το Netflix για να σκιαγραφήσουμε τις ανησυχίες μας για το μέλλον», ανέφερε η DGA σε ανακοίνωσή της

Το συνδικάτο ηθοποιών οθόνης SAG-AFTRA δήλωσε ότι η συγχώνευση «εγείρει πολλά σοβαρά ερωτήματα» και θα σχολιάσει περαιτέρω τον αντίκτυπο στα μέλη του μετά την ανάλυση της συμφωνίας.

πηγή: Reuters, AFP