Καλλιθέα: Οδηγός χτύπησε 17χρονο οδηγό με το αυτοκίνητό του και τον εγκατέλειψε – Παραμένει ασύλληπτος – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ 

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου, λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, στην οδό Αγίων Πάντων, στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένα 17χρονο παιδί, που οδηγούσε μηχανάκι φορώντας κράνος, παρασύρθηκε από όχημα που παραβίασε «ΣΤΟΠ». Το αυτοκίνητο, αντί να σταματήσει, εγκατέλειψε αμέσως τον τόπο του ατυχήματος, με τις αρχές να τον αναζητούν. Το όχημα του ασυνείδητου οδηγού έχει καταγραφεί σε κάμερα ασφαλείας.

Ο 17χρονος τραυματίστηκε στο γόνατο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου έλαβε την αναγκαία φροντίδα και έλαβε εξιτήριο.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού που προκάλεσε το ατύχημα, ο οποίος παραμένει μέχρι στιγμής ασύλληπτος.