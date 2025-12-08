Καλλιθέα: Οδηγός χτύπησε 17χρονο οδηγό με το αυτοκίνητό του και τον εγκατέλειψε – Παραμένει ασύλληπτος – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ 

  • Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Καλλιθέα, όπου όχημα παρέσυρε 17χρονο οδηγό σκούτερ που φορούσε κράνος, παραβιάζοντας στοπ. – Ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε αμέσως τον τόπο του ατυχήματος και παραμένει ασύλληπτος, ενώ το όχημα έχει καταγραφεί σε κάμερα ασφαλείας. – Ο νεαρός τραυματίστηκε στο γόνατο, διακομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό και πήρε σύντομα εξιτήριο, με την αστυνομία να συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού.
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου, λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, στην οδό Αγίων Πάντων, στην Καλλιθέα.

Ξάνθη: Χωρίς δίπλωμα ο 36χρονος που προκάλεσε το διπλό τροχαίο με 2 νεκρούς – Ανάμεσά τους και ο αδελφός του

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένα 17χρονο παιδί, που οδηγούσε μηχανάκι φορώντας κράνος, παρασύρθηκε από όχημα που παραβίασε «ΣΤΟΠ». Το αυτοκίνητο, αντί να σταματήσει, εγκατέλειψε αμέσως τον τόπο του ατυχήματος, με τις αρχές να τον αναζητούν. Το όχημα του ασυνείδητου οδηγού έχει καταγραφεί σε κάμερα ασφαλείας.

Ο 17χρονος τραυματίστηκε στο γόνατο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου έλαβε την αναγκαία φροντίδα και έλαβε εξιτήριο.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού που προκάλεσε το ατύχημα, ο οποίος παραμένει μέχρι στιγμής ασύλληπτος.

