Ζάκυνθος: Ψυχοκοινωνική υποστήριξη στη σχολική κοινότητα για την απώλεια του 2χρονου παιδιού – Τι αναφέρουν πηγές του υπουργείου Παιδείας

Τη βαθιά οδύνη για την τραγική απώλεια του 2χρονου παιδιού που τραυματίστηκε θανάσιμα από το πίτμπουλ που φιλοξενούσε η οικογένειά του, στην περιοχή του Αγίου Λέοντα στη Ζάκυνθο, εξέφρασε η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και απηύθυνε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια.

Σύμφωνα με πηγές που πρόσκεινται στην ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, η οικογένεια του 2χρονου έχει άλλα δύο παιδιά, ένα στο δημοτικό και ένα στο γυμνάσιο.

Σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, στα δυο σχολεία έχουν μεταβεί ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, με στόχο την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στις σχολικές μονάδες για τη διαχείριση του συμβάντος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το υπουργείο θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και να λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο για τη στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους.