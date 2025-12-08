Τηλεθέαση (7/12): Ποια εκπομπή της πρωινής ζώνης κατέκτησε την κορυφή την Κυριακή;

Σύνοψη από το

  • Με αμείωτη ένταση συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών την Κυριακή (7/12).
  • Το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» αναδείχθηκε πρώτο, τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό, με ποσοστά 20,2% και 14,6% αντίστοιχα.
  • Ακολουθούν «Οι Δεκατιανοί» και το «Χαμογέλα και Πάλι» στις επόμενες θέσεις τηλεθέασης για την πρωινή ζώνη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Με αμείωτη ένταση  συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών την Κυριακή (7/12).

Συγκεκριμένα, πρώτο τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό βγήκε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση», με 20,2% και 14,6% αντίστοιχα.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

  • ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 20,2%
  • SKAI – Οι Δεκατιανοί 12,9%
  • MEGA – Χαμογέλα και Πάλι 10,6%
  • SKAI – Ζω καλά 8,8%
  • ANT1 – Πρωινό Σαββατοκύριακο 7,6%
  • OPEN – Ραντεβού το ΣΚ 5,1%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

  • ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 14,6%
  • MEGA – Χαμογέλα και Πάλι 12,8%
  • SKAI – Οι Δεκατιανοί 7,5%
  • SKAI – Ζω καλά 7,2%
  • ANT1 – Πρωινό Σαββατοκύριακο 6,7%
  • OPEN – Ραντεβού το ΣΚ 3,7%

 

