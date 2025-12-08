Τηλεθέαση (7/12): Ποια εκπομπή της πρωινής ζώνης κατέκτησε την κορυφή την Κυριακή;

Με αμείωτη ένταση συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών την Κυριακή (7/12).

Συγκεκριμένα, πρώτο τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό βγήκε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση», με 20,2% και 14,6% αντίστοιχα.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 20,2%

SKAI – Οι Δεκατιανοί 12,9%

MEGA – Χαμογέλα και Πάλι 10,6%

SKAI – Ζω καλά 8,8%

ANT1 – Πρωινό Σαββατοκύριακο 7,6%

OPEN – Ραντεβού το ΣΚ 5,1%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό