Τηλεθέαση (7/12): Ποια εκπομπή της πρωινής ζώνης κατέκτησε την κορυφή την Κυριακή;

Με αμείωτη ένταση συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών την Κυριακή (7/12).
Συγκεκριμένα, πρώτο τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό βγήκε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση», με 20,2% και 14,6% αντίστοιχα.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
- ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 20,2%
- SKAI – Οι Δεκατιανοί 12,9%
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι 10,6%
- SKAI – Ζω καλά 8,8%
- ANT1 – Πρωινό Σαββατοκύριακο 7,6%
- OPEN – Ραντεβού το ΣΚ 5,1%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
- ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 14,6%
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι 12,8%
- SKAI – Οι Δεκατιανοί 7,5%
- SKAI – Ζω καλά 7,2%
- ANT1 – Πρωινό Σαββατοκύριακο 6,7%
- OPEN – Ραντεβού το ΣΚ 3,7%