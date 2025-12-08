Ζάκυνθος: «Κυνηγοί τρόμαξαν το πίτμπουλ που επιτέθηκε και σκότωσε τον 2χρονο» – Όσα είπε συντετριμμένη η μητέρα του παιδιού στην Daily Mail

Η μητέρα του 2χρονου αγοριού που πέθανε στη Ζάκυνθο, έπειτα από την επίθεση που δέχθηκε από τον σκύλο της οικογένειας, ράτσας πίτμπουλ, μίλησε ούσα συντετριμμένη στην Daily Mail για τις στιγμές που προηγήθηκαν της τραγωδίας, αποδίδοντας την ξαφνική συμπεριφορά του ζώου σε πυροβολισμούς και σφυρίγματα κυνηγών στο δάσος δίπλα από το σπίτι.

Το 2 ετών αγοράκι, ονόματι Leon Dulia, τραυματίστηκε θανάσιμα όταν το σκυλί τού επιτέθηκε ξαφνικά μετά την επιστροφή της οικογένειας από ψώνια.

Η 32χρονη μητέρα του, Robbie Deeth, περιέγραψε στη βρετανική εφημερίδα ότι όλα συνέβησαν «σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα», ενώ κατηγορεί τους κυνηγούς που βρίσκονταν στο γειτονικό δάσος.

«Πραγματικά πιστεύω ότι αυτό ήταν που τρόμαξε τον σκύλο και επιτέθηκε», τονίζει.

«Ο Leon ήταν το όνειρο κάθε μητέρας»

Η οικογένεια ζει τα τελευταία χρόνια στη Ζάκυνθο, όπου η Robbie έχει μετακομίσει με τον σύζυγό της, Loukas. Συγκρατώντας τα δάκρυά της, μίλησε για τον γιο της λέγοντας πως «Ο Leon ήταν το όνειρο κάθε μητέρας, ήταν το πιο γλυκό παιδί που μπορείς να φανταστείς».

«Λέγαμε πως ακόμη κι αυτοί που δεν συμπαθούν τα παιδιά, λάτρευαν τον Leon γιατί ήταν τόσο υπέροχος. Ήταν ξεχωριστός και όλοι τον αγαπούσαν, ο πατέρας του, εγώ και όλη η οικογένειά του», σημείωσε.

Με σπασμένη φωνή πρόσθεσε ότι ο μικρός Leon είχε μόλις γιορτάσει τα δεύτερα γενέθλιά του: «Ήταν τα δεύτερα γενέθλιά του πριν από λίγες εβδομάδες και όταν γεννήθηκε ήμασταν τόσο χαρούμενοι, αλλά πάντα είχα μια ενοχλητική σκέψη ότι δεν θα ήταν μαζί μου για πολύ, και τώρα συνέβη».

«Σήμαινε τα πάντα για εμάς και τώρα δεν θα ξαναδούμε ποτέ το χαμογελαστό του πρόσωπο ή δεν θα τον ακούσουμε να γελάει ξανά».

Η ίδια περιέγραψε το παιδί ως «ένα πανέμορφο μικρό αγόρι που δεν σταματούσε ποτέ να χαμογελά και ήταν χαρά να είσαι μαζί του, μας έδινε μεγάλη χαρά». Όπως είπε, ο Leon αγαπούσε όλα τα ζώα που είχαν στο σπίτι.

«Έχουμε πολλά – γάτες, άλογα, σκυλιά, και το πίτμπουλ δεν είχε δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα πριν από το Σάββατο που έγινε το περιστατικό».

Η σχέση του Leon με το πίτμπουλ

Στα social media κυκλοφορούν φωτογραφίες που δείχνουν τον μικρό Leon να χαϊδεύει ζώα του σπιτιού και να σβήνει τα κεράκια στην τούρτα των γενεθλίων του πριν από δύο εβδομάδες.

Σύμφωνα με τη Robbie Deeth, ο σκύλος δεν είχε δώσει ποτέ κάποιο δείγμα επιθετικότητας.

«Δεν είχαμε ποτέ κανένα θέμα μαζί του από τότε που τον πήραμε. Άφηνε τον Leon να του γαργαλά την κοιλιά, να τον χαϊδεύει, και τον έγλειφε στο πρόσωπο. Δεν είχε δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα. Ο Leon έπαιζε μαζί του όλη την ώρα», αναφέρει.

«Αν ήξερα ότι υπήρχε οποιοσδήποτε κίνδυνος, δεν θα άφηνα ποτέ τον Leon να παίξει με το πιτμπουλ. Είχε φάει, είχε νερό και δεν είχε δημιουργήσει ποτέ κανένα πρόβλημα».

Το χρονικό της τραγωδίας

Η Robbie εξήγησε ότι το πιτμπουλ ήταν δεμένο με μια αλυσίδα δέκα μέτρων στον κήπο, ο οποίος συνορεύει με το δάσος όπου εκείνη την ημέρα υπήρχαν κυνηγοί.

«Άκουγες πυροβολισμούς και υπήρχαν κι άλλα σκυλιά, ενώ οι κυνηγοί χρησιμοποιούσαν σφυρίχτρες. Πραγματικά πιστεύω ότι αυτό τρόμαξε τον σκύλο και επιτέθηκε», εξηγεί.

Την ημέρα του τραγικού περιστατικού, η επίθεση έγινε τη στιγμή που η οικογένεια μπήκε στο σπίτι για να τακτοποιήσει τα ψώνια που μόλις είχε κάνει.

«Κάτι απλώς άλλαξε μέσα του και στα 30 δευτερόλεπτα που μπήκαμε μέσα για να τακτοποιήσουμε τα ψώνια, ο Leon απομακρύνθηκε για να τον δει και τότε τελείωσαν όλα. Ο Leon τον άγγιξε ή τον κούνησε, έμοιαζε σαν να τον δάγκωσε μόνο μία φορά».

Η Robbie Deeth περιέγραψε τις αγωνιώδεις προσπάθειες να σώσουν τον μικρό. Σύμφωνα με την ίδια, έτρεξαν να καλέσουν άμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, πήραν το παιδί στο αυτοκίνητο και έφυγαν για το νοσοκομείο συναντώντας καθ’ οδόν το ασθενοφόρο.

«Απλώς πήραν τον Leon από τα χέρια μου και πήγαν στο νοσοκομείο, αλλά νομίζω πως ήταν ήδη αργά, δεν υπήρχε περίπτωση να επιβιώσει, και οι γιατροί το επιβεβαίωσαν όταν φτάσαμε».

Η μητέρα του 2χρονου αγοριού είπε πως δεν έχει ακόμη καταφέρει να δει το παιδί της. «Έχουν περάσει δύο ημέρες και ακόμα δεν έχω μπορέσει να δω τον Leon, αλλά ελπίζω ότι θα μας το επιτρέψουν σήμερα».

«Δεν μας έχουν ασκηθεί διώξεις»

Η Robbie απέρριψε δημοσιεύματα στον ελληνικό Τύπο περί κατηγοριών για ανθρωποκτονία από αμέλεια. «Και οι δύο έχουμε δώσει καταθέσεις, αλλά η αστυνομία δεν είπε τίποτα για ποινικές διώξεις».

Μιλώντας στην Daily Mail, θυμήθηκε ακόμη την κατάσταση στην οποία είχε βρεθεί το ζώο όταν το υιοθέτησαν: «Όταν ο σύζυγός μου τον βρήκε ήταν ένας σκελετωμένος σκύλος, αλλά τον φροντίσαμε και ήταν πάντα καλός, δεν ήταν νευρικός ή επιθετικός όσο τον είχαμε».

«Απλώς δεν μπορούμε να το πιστέψουμε, όλα τελείωσαν σε 30 δευτερόλεπτα. Το πρώτο που μάθαμε ήταν όταν η κόρη μου μπήκε μέσα και είπε “Το πίτμπουλ δάγκωσε τον Leon”», πρόσθεσε.

«Τρέξαμε έξω και ήταν στο έδαφος, αλλά ο σκύλος δεν ήταν από πάνω του. Φαινόταν ότι ο Leon δεν κινούνταν, αλλά ήταν μόνο ένα δάγκωμα, δεν πιστεύαμε ποτέ ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο», συμπλήρωσε.

Οι Αρχές έχουν κατασχέσει το σκυλί

Το σκυλί βρίσκεται σε καταφύγιο ζώων και, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αναζητούν άλλον χώρο στον οποίο θα μείνει το επόμενο διάστημα και θα παρακολουθείται από κτηνίατρο για να διαπιστωθεί γιατί είναι τόσο επιθετικό.

Μια πενταμελής επιτροπή από την Πάτρα, θα παρακολουθεί το σκυλί και τις επόμενες ημέρες θα αποφασίσει εάν θα θανατωθεί ή θα παραμείνει σε καταφύγιο ζώων, ανάλογα με τη συμπεριφορά που θα επιδείξει.

Όπως έχει αναφέρει η οικογένεια του Leon, το πίτμπουλ δεν είχε επιδείξει επιθετική συμπεριφορά, ωστόσο γείτονες λένε ότι ήταν αλυσοδεμένο -κάτι που επιβεβαίωσε και η Robbie Deeth στη βρετανική εφημερίδα- και συνεχώς σε ημιάγρια κατάσταση.