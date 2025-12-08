Ζάκυνθος: «Να εγκαταλείψω εγώ το παιδί μου;» – Τι λέει ο πατέρας του 2χρονου που πέθανε από την επίθεση πίτμπουλ

«Δεν ξέρω ποιον να πρωτοστηρίξω» λέει ο πατέρας του 2χρονου αγοριού, που έχασε την ζωή του ύστερα από επίθεση που δέχτηκε από το πίτμπουλ της οικογένειας, στην αυλή του σπιτιού της στη Ζάκυνθο.

Ο πατέρας περιγράφει τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν και απαντά σε όσους κατηγορούν τον ίδιο και την γυναίκα του ότι είχαν εγκαταλείψει μόνο του το παιδάκι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα από τον σκύλο.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το πίτμπουλ, που το είχε σώσει ο πατέρας του αγοριού όταν το είχε βρει σε κακή κατάσταση παρατημένο στον δρόμο, βρισκόταν δεμένο με αλυσίδα στην αυλή του σπιτιού της οικογένειας. Το σκυλί κατασπάραξε το 2χρονο αγοράκι, δαγκώνοντάς το στον λαιμό και το σώμα του. Το παιδάκι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς, κατέληξε.

Η μητέρα του παιδιού μεταφέρθηκε σε κατάσταση σοκ στο νοσοκομείο απ’ όπου πήρε εξιτήριο αργότερα. Σε βάρος των δύο γονέων ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν στη συνέχεια ελεύθεροι.

Τι λέει ο πατέρας του 2χρονου

Ο πατέρας του μικρού αγοριού είναι απαρηγόρητος για το τραγικό χτύπημα της μοίρας. Όπως εξηγεί το κακό συνέβη, όταν ο ίδιος πήγε να βοηθήσει την γυναίκα του με τα ψώνια.

«Τα έχουν κάνει όλοι μπάχαλο. Έχουν πει ο καθένας ό,τι γουστάρει, ο καθένας γράφει ό,τι γουστάρει, ο καθένας λέει ό,τι θέλει, ο καθένας λέει εκείνο που του κατεβαίνει εκείνη την ώρα. Μερικοί γελάνε, μερικοί βρίζουν, μερικοί λένε λυπάμαι, μερικοί λένε φταίνε οι γονείς που δεν έχουν ευθύνη για τα παιδιά και τα χίλια δυο», λέει αρχικά ο πατέρας του 2χρονου στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Σε ερώτηση εάν η τραγωδία συνέβη «από την κακιά την τύχη», ο πατέρας απάντησε: «Ναι, από την τύχη να καταστρέψει εμένα».

«Δεν ξέρω ποιον να πρωτοστηρίξω. Εμένα; Τον πατέρα μου, τον αδελφό μου, τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου; Απλά κάνω ότι είμαι καλά και τα χάνω. Προσπαθώ να δώσω δύναμη στους υπόλοιπους, αν μου έχει μείνει δύναμη», τονίζει ο πατέρας του μικρού αγοριού.

Στη συνέχεια, περιέγραψε τις τραγικές στιγμές. «Επειδή εμείς ετοιμαζόμαστε για ταξίδι, η γυναίκα μου πήγε για ψώνια με την κόρη και τον μικρό και επειδή έβρεχε και εγώ έκανα άλλες δουλειές, πήγαμε γρήγορα να κατεβάσουμε τα πράγματα. Δεν έβρεχε πολύ, ψιχάλιζε και το παιδί ήταν μέσα στα πόδια μας, γιατί ήταν πολύ ζωηρός και του άρεσε η βροχή, όπως έριχνε σταγόνες. Έφυγα από το αμάξι δέκα μέτρα δεν ήταν και πήγα μέσα και άφησα τα πράγματα πάνω στον καναπέ και τα υπόλοιπα τα πήρε η γυναίκα μου και μετά άκουσα τη μικρή να φωνάζει, αυτό μόνο».

«Να εγκαταλείψω εγώ το παιδί μου; Δηλαδή με ποια λογική πήγε αυτός ο άνθρωπος και έγραψε αυτό. Εγκατέλειψα το παιδί μου…», είπε ο πατέρας του 2χρονου και κατέληξε λέγοντας πως ήταν ατύχημα.

Κτηνίατρος επιβλέπει το πίτμπουλ

Το σκυλί βρίσκεται σε καταφύγιο και σύμφωνα με την ΕΡΤ αναζητούν άλλον χώρο στον οποίο θα μείνει το επόμενο διάστημα και θα παρακολουθείται από κτηνίατρο για να διαπιστωθεί γιατί είναι τόσο επιθετικό.

Μία πενταμελής επιτροπή από την Πάτρα, θα παρακολουθεί το σκυλί και τις επόμενες ημέρες θα αποφασίσει εάν θα θανατωθεί ή θα παραμείνει σε καταφύγιο ζώων, ανάλογα με τη συμπεριφορά που θα επιδείξει.

«Από αύριο θα παραδοθεί σε κτηνίατρο να το παρακολουθήσει», δήλωσε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Ζακύνθου, Γιώργος Στασινόπουλος.

Σημειώνεται πως για το πίτμπουλ δεν είχαν γίνει αναφορές για επιθετικότητα στην αστυνομία, ωστόσο γείτονες λένε ότι ήταν αλυσοδεμένο καθώς ήταν συνεχώς σε ημιάγρια κατάσταση.