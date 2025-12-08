Δύο νεκροί σε τροχαία στην Ξάνθη – Οδηγός εγκατέλειψε αβοήθητο μοτοσικλετιστή

Δύο νεκροί είναι ο απολογισμός δύο τροχαίων, που συνδέονται μεταξύ τους, το βράδυ της Κυριακής (7/12) στην Ξάνθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας xanthipost.gr, όλα ξεκίνησαν όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο, που οδηγούσε ένας γνωστός επιχειρηματίας από τα Κιμμέρια.

Μετά το τροχαίο, ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε το σημείο και διέφυγε, εγκαταλείποντας αβοήθητο τον μοτοσικλετιστή, ο οποίος τελικά έχασε την ζωή του. Λίγο αργότερα, το ίδιο αυτοκίνητο κινείτο με μεγάλη ταχύτητα στην περιοχή του Σέλερου. Για άγνωστο λόγο, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε τοιχίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη σφοδρή πρόσκρουση σκοτώθηκε ο συνοδηγός του οχήματος. Ο οδηγός βγήκε σώος.

Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβησαν τα τροχαία.