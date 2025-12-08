Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο 17χρονος που μέθυσε σε γάμο – Συνελήφθη ο πατέρας του

Από τον γάμο στο… νοσοκομείο κατέληξε ένας 17χρονος, ο οποίος μέθυσε κατά τη διάρκεια του γλεντιού που έγινε το βράδυ του Σαββάτου, στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, όλα συνέβησαν το βράδυ του Σαββάτου όταν ο 17χρονος πήγε μαζί με τον πατέρα του σε ένα γάμο που ήταν καλεσμένοι στο Ρέθυμνο. Κατά τη διάρκεια του γαμήλιου γλεντιού ο ανήλικος κατανάλωσε ποσότητα αλκοόλ με αποτέλεσμα να μεθύσει.

Ο πατέρας του τον πήγε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου προκειμένου οι γιατροί να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ, όπως ήταν αναμενόμενο, στο γλέντι επικράτησε αναστάτωση.

Οι Αρχές ενημερώθηκαν για το περιστατικό και αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 50χρονου πατέρα με τις κατηγορίες της παραμέλησης ανηλίκου και της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

Σημειώνεται ότι ο 17χρονος έχει ήδη λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο, καθώς η κατάσταση της υγείας του είναι καλή.

