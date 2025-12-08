Βραζιλία: Ένοπλοι έκλεψαν 8 γκραβούρες του Ματίς από βιβλιοθήκη στο Σαο Πάολο – «Η αξία τους είναι ανεκτίμητη»

Σύνοψη από το

  • Οκτώ γκραβούρες του Ανρί Ματίς και πέντε έργα του Κάντιντου Πορτινάρι εκλάπησαν από βιβλιοθήκη στο Σάο Πάολο, Βραζιλία, όπου ολοκληρωνόταν έκθεση. Οι δράστες, οπλισμένοι, υπέταξαν φρουρό και ηλικιωμένους επισκέπτες.
  • Στα κλεμμένα έργα του Ματίς συγκαταλέγονται κολάζ από το σπάνιο άλμπουμ «Jazz» του 1947, ενώ οι γκραβούρες του Πορτινάρι κοσμούσαν το βιβλίο Menino de Engenho. Η αξία τους χαρακτηρίζεται «ανεκτίμητη» από ειδικούς.
  • Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν χάρη σε κάμερες παρακολούθησης. Η κλοπή καταγράφεται έπειτα από την αντάξια κινηματογραφικής ταινίας κλοπή στο μουσείο του Λούβρου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Βραζιλία: Ένοπλοι έκλεψαν 8 γκραβούρες του Ματίς από βιβλιοθήκη στο Σαο Πάολο – «Η αξία τους είναι ανεκτίμητη»
Πηγή: ABC News

Δυο οπλισμένοι άνδρες λήστεψαν χθες Κυριακή οκτώ γκραβούρες του πολύ γνωστού Γάλλου εικαστικού Ανρί Ματίς και πέντε έργα του Βραζιλιάνου ομοτέχνου του Κάντιντου Πορτινάρι μέσα από βιβλιοθήκη στη βραζιλιάνικη μεγαλούπολη όπου ολοκληρωνόταν έκθεση.

«Υπέταξαν φρουρό και ζευγάρι ηλικιωμένων που επισκεπτόταν την έκθεση», διευκρίνισε η αστυνομία στο Γαλλικό Πρακτορείο. Κατόπιν «κατευθύνθηκαν σε γυάλινη βιτρίνα όπου είχαν τοποθετητεί» τα έργα και έγγραφα, τα τοποθέτησαν σε «τσάντα από καμβά» και «βγήκαν από την κεντρική είσοδο», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο δήμος επιβεβαίωσε την κλοπή στη βιβλιοθήκη Μάριου τζ’ Αντράτζι, στο κέντρο της βραζιλιάνικης μητρόπολης.

Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο G1, οι δράστες αναγνωρίστηκαν χάρη σε κάμερες του συστήματος παρακολούθησης και οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό τους.


Οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες για τα έργα του Ανρί Ματίς (1869-1954) και του Κάντιντου Πορτινάρι (1903-1962) που εκλάπησαν.

Οι γκραβούρες παρουσιάζονταν στο πλαίσιο της έκθεσης «Από το βιβλίο στο μουσείο», καρπό της συνεργασίας της βιβλιοθήκης και του μουσείου σύγχρονης τέχνης στο Σαν Πάουλου, του MAM.

Η έκθεση, που εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο, συγκέντρωνε σπάνια βιβλία και έργα της περιόδου 1940-1950. Ολοκληρωνόταν χθες.


Σε ανακοίνωση που είχε δημοσιοποιηθεί από τον δήμο για την έκθεση αυτή αναφερόταν πως επρόκειτο για έργα της συλλογής του MAM – χωρίς να διευκρινίζεται ποια συγκεκριμένα.

Σύμφωνα με τη Folha de São Paulo, στα έργα που έχουν κλαπεί συγκαταλέγονται κολάζ από το άλμπουμ «Jazz» του Ματίς, που δημοσιεύτηκε στη Γαλλία το 1947. Εκτιμάται πως παγκοσμίως δεν υπάρχουν παρά 300 αντίτυπα.

«Η πολιτισμική και καλλιτεχνική αξία τους είναι ανεκτίμητη», υπογράμμισε ο κριτικός τέχνης και συντηρητής έργων τέχνης Ταντέου Κιαρέλι, που επικαλέστηκε η εφημερίδα. «Η κλοπή τους είναι πολύ λυπηρή», πρόσθεσε.

Το άλμπουμ Jazz είναι μέρος «σπάνιων», «θεμελιωδών» βιβλίων, που αντιπαραβάλλονταν με «βραζιλιάνους καλλιτέχνες και ερευνητές του ευρωπαϊκού μοντερνισμού», σύμφωνα με σημείωμα των επιμελητών της έκθεσης.


Κάπου εξήντα σκίτσα του Ανρί Ματίς, δημιουργού συγκαταλεγόμενου στους σημαντικότερους της σύγχρονης τέχνης τον 20ό αιώνα, είχαν εκποιηθεί έναντι 2,5 και πλέον εκατομμυρίων δολαρίων σε δημοπρασία του οίκου Christie’s τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο artnet.

Το ρεκόρ για έργο του Γάλλου δημιουργού είχε καταγραφτεί το 2018, όταν πωλήθηκε ο πίνακας Odalisque couchée aux magnolias (1923), έναντι 80,8 εκατ. δολαρίων, από τον ίδιο οίκο.

Οι πέντε κλεμμένες γκραβούρες του Κάντιντου Πορτινάρι, ενός από τους πιο γνωστούς βραζιλιάνους εικαστικούς, κοσμούσαν το βιβλίο Menino de Engenho («Το αγόρι της φυτείας», 1959), του Ζουζέ Λινς ντο Χέγκου, σύμφωνα με τον δήμο.

«Πρόκειται για σπάνια έργα, είναι ελάχιστα πιθανό να τα αγοράσει κάποιος», σύμφωνα με τον κ. Κιαρέλι.

Το 2007, πίνακας της σειράς έργων O labrador de café («Εργάτης σε φυτεία καφέ») είχε κλαπεί από το μουσείο τέχνης του Σαν Πάουλου (MASP), σύμφωνα με τον G1.

Η ληστεία στη βιβλιοθήκη της βραζιλιάνικης μεγαλούπολης καταγράφεται έπειτα από την αντάξια κινηματογραφικής ταινίας κλοπή στο μουσείο του Λούβρου, από όπου αφαιρέθηκαν κοσμήματα και διάδημα, εκτιμώμενης αξίας τουλάχιστον 88 εκατομμυρίων ευρώ. Τέσσερα μέλη της ομάδας που φέρεται να διέπραξε τη ληστεία συνελήφθησαν, όμως τα κλοπιμαία, όπως και ο εγκέφαλος, ή οι εγκέφαλοι, δεν είναι ακόμη σαφές τι απέγιναν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άννα Κανδαράκη: Η συγκινητική αποκάλυψη για τη μάχη της με τον καρκίνο

Δείτε live το συνέδριο «Υγεία Πάνω Απ’όλα» με θέμα τη στρατηγική της υγείας στην ψηφιακή εποχή: ΑΙ και Βιοτεχνολογία

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Ποιοι θα λάβουν φέτος τα περισσότερα χρήματα

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε από σήμερα στα ΑΤΜ

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
10:31 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Ονδούρα – Προεδρικές εκλογές: Η καταμέτρηση σταμάτησε ξανά – O υποψήφιος Νασράλα καταγγέλλει τους «διεφθαρμένους»

Το εθνικό εκλογικό συμβούλιο (CNE, η εφορευτική επιτροπή) της Ονδούρας παραδέχθηκε χθες Κυριακ...
10:20 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Ζελένσκι: Θα λάβει σήμερα τα έγγραφα του ειρηνευτικού σχεδίου, λέει ο επικεφαλής των Ουκρανών διαπραγματευτών

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα ενημερωθεί για τον διάλογο της ομάδας του με αξιωμα...
09:41 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Ινδονησία: Τουλάχιστον 950 νεκροί και 270 αγνοούμενοι από τις καταστροφικές πλημμύρες

Ο απολογισμός των θυμάτων των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που έπληξαν το μεγάλο νησί Σουμά...
09:34 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

36χρονη έβαλε τον γιο της σε σακούλα αποθήκευσης και «ρούφηξε» τον αέρα – Το βίντεο που προκάλεσε σάλο στη Ρωσία

Η δημιουργία ενός περιεχομένου «για τα likes» προκάλεσε σάλο στη Ρωσία, με πρωταγωνίστρια μια ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»