Πικάντικο βοδινό με μέλι για εκλεπτυσμένους ουρανίσκους – Η συνταγή που βρέθηκε στην κορυφή των αναζητήσεων της Google

Το συγκεκριμένο πιάτο με βοδινό και καυτερό μέλι έχει γίνει γίνει viral στα social media και ήταν στην κορυφή των αναζητήσεων της Google.

Είναι πολύ εύκολο στην προετοιμασία, με υλικά που μπορείτε να αγοράσετε πανεύκολα, αλλά είναι γεμάτο γεύση και πλούσιο σε πρωτεΐνη και φυτικές ίνες, ώστε να σας κρατά χορτάτους για ώρες. Είναι φανταστικό για ένα χορταστικό μεσημεριανό ή ένα υγιεινό βραδινό.

Για τη γλυκοπατάτα

300g γλυκοπατάτα, πλυμένη και κομμένη σε μικρούς κύβους

1 κ.σ. έλαιο κράμβης (ραψέλαιο) — περίπου 14 g

1 κ.γ. καπνιστή πάπρικα — περίπου 2,3 g

1 κ.γ. τριμμένη κανέλα — περίπου 2,6 g

½ κ.γ. κύμινο — περίπου 1,2 g

θαλασσινό αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Για το βοδινό

1 κ.σ. έλαιο κράμβης (ραψέλαιο) — περίπου 14 g

400g κιμάς βοδινού

1 κ.γ. σκόνη σκόρδου — περίπου 3,1 g

1 κ.γ. τριμμένη κανέλα — περίπου 2,6 g

1 κ.γ. κύμινο — περίπου 2,4 g

1 κ.σ. γλυκιά καπνιστή πάπρικα — περίπου 6,8 g

Για το καυτερό μέλι

100 ml ρευστό μέλι — περίπου 140 g

1 κ.γ. νιφάδες τσίλι — περίπου 1,8 g

Για το σερβίρισμα

1 αβοκάντο, ξεφλουδισμένο και χωρίς το κουκούτσι

30g πράσινα φύλλα σαλάτας

200g cottage cheese

Μέθοδος