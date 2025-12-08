Πικάντικο βοδινό με μέλι για εκλεπτυσμένους ουρανίσκους – Η συνταγή που βρέθηκε στην κορυφή των αναζητήσεων της Google

Σύνοψη από το

  • Ένα πιάτο με βοδινό και καυτερό μέλι έχει γίνει viral στα social media, κατακτώντας την κορυφή των αναζητήσεων της Google.
  • Η συνταγή είναι πολύ εύκολη στην προετοιμασία, με υλικά που μπορείτε να αγοράσετε πανεύκολα.
  • Είναι γεμάτο γεύση και πλούσιο σε πρωτεΐνη και φυτικές ίνες, ιδανικό για ένα χορταστικό μεσημεριανό ή ένα υγιεινό βραδινό.
Μαρίνα Σίσκου

Συνταγή για καυτερό βοδινό με μέλι - η συνταγή που βρέθηκε στην κορυφή των αναζητήσεων της Google. Φωτογραφία: Pexels
Συνταγή για καυτερό βοδινό με μέλι - η συνταγή που βρέθηκε στην κορυφή των αναζητήσεων της Google. Φωτογραφία: Pexels

Το συγκεκριμένο πιάτο με βοδινό και καυτερό μέλι έχει γίνει γίνει viral στα social media και ήταν στην κορυφή των αναζητήσεων της Google.

Φανταστική ρουστίκ συνταγή του Gordon Ramsay για τις κρύες μέρες του χειμώνα

Είναι πολύ εύκολο στην προετοιμασία, με υλικά που μπορείτε να αγοράσετε πανεύκολα, αλλά είναι γεμάτο γεύση και πλούσιο σε πρωτεΐνη και φυτικές ίνες, ώστε να σας κρατά χορτάτους για ώρες. Είναι φανταστικό για ένα χορταστικό μεσημεριανό ή ένα υγιεινό βραδινό.

Για τη γλυκοπατάτα

  • 300g γλυκοπατάτα, πλυμένη και κομμένη σε μικρούς κύβους
  • 1 κ.σ. έλαιο κράμβης (ραψέλαιο) — περίπου 14 g
  • 1 κ.γ. καπνιστή πάπρικα — περίπου 2,3 g
  • 1 κ.γ. τριμμένη κανέλα — περίπου 2,6 g
  • ½ κ.γ. κύμινο — περίπου 1,2 g
  • θαλασσινό αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Για το βοδινό

  • 1 κ.σ. έλαιο κράμβης (ραψέλαιο) — περίπου 14 g
  • 400g κιμάς βοδινού
  • 1 κ.γ. σκόνη σκόρδου — περίπου 3,1 g
  • 1 κ.γ. τριμμένη κανέλα — περίπου 2,6 g
  • 1 κ.γ. κύμινο — περίπου 2,4 g
  • 1 κ.σ. γλυκιά καπνιστή πάπρικα — περίπου 6,8 g

Για το καυτερό μέλι

  • 100 ml ρευστό μέλι — περίπου 140 g
  • 1 κ.γ. νιφάδες τσίλι — περίπου 1,8 g

Για το σερβίρισμα

  • 1 αβοκάντο, ξεφλουδισμένο και χωρίς το κουκούτσι
  • 30g πράσινα φύλλα σαλάτας
  • 200g cottage cheese

Μέθοδος

  • Προθερμάνετε τον φούρνο στους 200°C
  • Βάλτε τους κύβους γλυκοπατάτας σε ένα ταψί. Προσθέστε το λάδι, τα μπαχαρικά και μια πρέζα αλάτι και πιπέρι. Ανακατέψτε ώστε οι γλυκοπατάτες να καλυφθούν καλά με τα μπαχαρικά. Ψήστε στον φούρνο για 20 λεπτά.
  • Στο μεταξύ, ετοιμάστε το βοδινό. Ζεστάνετε το λάδι σε ένα τηγάνι σε μέτρια–υψηλή φωτιά και προσθέστε τον κιμά. Σοτάρετε για 3–4 λεπτά, μέχρι να αρχίσει να ροδίζει. Προσθέστε τα μπαχαρικά μαζί με μια γενναία πρέζα αλάτι και πιπέρι. Σοτάρετε για ακόμη 3–4 λεπτά, μέχρι να ψηθεί πλήρως ο κιμάς.
  • Για να φτιάξετε το καυτερό μέλι, βάλτε το μέλι σε ένα μικρό κατσαρολάκι με χοντρό πάτο. Πασπαλίστε με τις νιφάδες τσίλι και ζεστάνετε πολύ απαλά σε χαμηλή φωτιά, μέχρι το μέλι να αρχίσει να κάνει μικρές φουσκάλες.
  • Κλείστε τη φωτιά και αφήστε το να αρωματιστεί για 5 λεπτά.
  • Όταν είστε έτοιμοι να σερβίρετε, μοιράστε τη γλυκοπατάτα σε δύο μπολ.
  • Προσθέστε τον μαγειρεμένο κιμά και μια χούφτα πράσινα φύλλα σαλάτας.
  • Κόψτε το αβοκάντο σε φέτες και μοιράστε το, βάζοντας το μισό σε κάθε μπολ, πριν προσθέσετε το cottage cheese.
  • Τελειώστε με μια γενναιόδωρη ποσότητα από το καυτερό μέλι και λίγο φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι.

περισσότερα
