Marry Me Chicken: Η αυθεντική συνταγή για κοτόπουλο που έσπασε τα κοντέρ στις αναζητήσεις της Google

Η Google δημοσίευσε τις συνταγές με τις περισσότερες αναζητήσεις για το 2025, και στη θέση #2, ήταν το κοτόπουλο “Marry Me”. Πρόκειται για ένα πιάτο που εντυπωσιάζει. Τα στήθη κοτόπουλου σοτάρονται μέχρι να αποκτήσουν χρυσαφένιο χρώμα πριν ψηθούν σε μια απλή (αλλά εξαιρετικά ικανοποιητική) κρεμώδη σάλτσα που δίνει σε κάθε μπουκιά έντονη γεύση.

Είτε αναζητάτε μια συνταγή για να ετοιμάσετε ένα δείπνο για κάποιο ξεχωριστό άτομο είτε ένα απλό γεύμα για μια καθημερινή βραδιά με την οικογένειά σας, αυτή η συνταγή πρέπει να μπει στη λίστα σας.

Συστατικά

Κοτόπουλο: Αυτός είναι ένας από τους αγαπημένους τρόπους να αξιοποιήσετε τα στήθη κοτόπουλου χωρίς κόκαλο και πέτσα, τα οποία μπορεί να είναι διαβόητα άνοστα και βαρετά, αλλά είναι ιδανικά για μαγείρεμα σε μια πολυάσχολη καθημερινή. Παρ’ όλα αυτά, η σάλτσα είναι τόσο καλή που μπορείτε να τη συνδυάσετε με σχεδόν οποιαδήποτε πρωτεΐνη. Σερβίρετέ τη με μπούτια κοτόπουλου, χοιρινό ή ακόμη και με ζυμαρικά.

Σκόρδο: Κάποιοι είναι της σχολής του «όσο περισσότερο σκόρδο, τόσο το καλύτερο», αλλά εδώ, δύο σχετικά μεγάλες σκελίδες ψιλοκομμένες ή τριμμένες δίνουν μια εξαιρετική βάση χωρίς να επισκιάζουν τη σάλτσα. Προσθέστε κι άλλο κατά προτίμηση, ανάλογα με το μέγεθος των σκελίδων σας.

Θυμάρι: Η πιπεράτη, ξυλώδης αίσθηση του φρέσκου θυμαριού είναι ο λόγος να επιλέξετε το συγκεκριμένο βότανο, αλλά μπορείτε να το αντικαταστήσετε με περισσότερο βασιλικό αν δεν έχετε πρόχειρο.

Νιφάδες κόκκινου πιπεριού: Κάθε πιάτο με κρέμα πρέπει να έχει μια μικρή δόση καυτερού, αλλά αν είστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι στα μπαχαρικά (ή μαγειρεύετε για κάποιον που είναι), δεν χρειάζεται να το συμπεριλάβετε (αν και προτείνω έστω μια πρέζα, αν γίνεται).

Ζωμός κοτόπουλου: Αν ετοιμάζετε ένα χορτοφαγικό πιάτο—όπως το να σερβίρετε τη σάλτσα πάνω σε ζυμαρικά—οποιοσδήποτε φυτικός ή vegan έτοιμος ή σπιτικός ζωμός δεν θα αφαιρέσει τίποτα από το τελικό αποτέλεσμα. Απλώς βεβαιωθείτε ότι είναι χαμηλός σε νάτριο.

Λιαστές ντομάτες: Αυτό είναι το μυστικό όπλο της συνταγής, καθώς δίνει μια πολύπλοκη, γλυκιά και ξινούτσικη διάσταση στη σάλτσα χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε ειδικά υλικά που θα πρέπει να ψάχνετε στο κατάστημα. Επιπλέον, μπορείτε να το φτιάξετε όλο τον χρόνο με λιαστές ντομάτες, αφού η χρήση φρέσκων—ανάλογα με την εποχή—επηρεάζει την ποιότητα του πιάτου.

Κρέμα γάλακτος: Ναι, η προσθήκη κρέμας είναι αναγκαία για να επιτευχθεί η επιθυμητή υφή της σάλτσας. Μόνο 1/2 φλιτζάνι είναι αρκετό, ώστε να μην σας βαρύνει.

Παρμεζάνα: Συμβάλλει επίσης στο βάθος της σάλτσας και λιώνει ομοιόμορφα μέσα σε αυτήν. Αγοράστε κομμάτι ή τρίγωνο και να τρίψτε την εσείς.

Πραγματικά κάνει πολύ μεγάλη διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα.

Οδηγίες Βήμα – βήμα

Υπάρχει λόγος που πρέπει να σοτάρετε το κοτόπουλο πριν το αφήσετε να ολοκληρωθεί στον φούρνο. Έτσι αποκτά μια όμορφη χρυσοκάστανη κρούστα και βοηθά το κοτόπουλο να παραμείνει εξαιρετικά ζουμερό και γευστικό.

Επιπλέον, η βάση της σάλτσας είναι το λίπος κοτόπουλου που λιώνει κατά το αρχικό σοτάρισμα. Μπορεί να φαίνεται σαν ένα περιττό επιπλέον βήμα, αλλά κάνει τεράστια διαφορά.

Στη σάλτσα: Χρησιμοποιώντας ό,τι λίπος (σμάλτς) έχει μείνει στο τηγάνι, προσθέστε έναν συνδυασμό σκόρδου, φρέσκου θυμαριού και μια μικρή ποσότητα νιφάδων κόκκινης πιπεριάς για μια ελαφριά πινελιά καυτερού, και σοτάρετέ τα γρήγορα· αυτό αναδεικνύει το άρωμα και το χρώμα των συστατικών.

Ανακατέψτε την κρέμα γάλακτος, τον ζωμό, τις λιαστές ντομάτες και την Παρμεζάνα, και αφήστε τη σάλτσα να μειωθεί λίγο ώστε να ενωθούν και να πήξουν οι γεύσεις. Τόσο απλό είναι! Τέλος, επιστρέψτε το σοταρισμένο κοτόπουλο στο τηγάνι και αφήστε το να ψηθεί στο φούρνο μέχρι να ψηθεί εντελώς.

Μόλις το κοτόπουλο ψηθεί πλήρως, μεταφέρετέ το σε πιάτο και ρίξτε από πάνω άφθονη σάλτσα μαζί με φρέσκο βασιλικό.

Τι να σερβίρετε με το κοτόπουλο “Marry Me”

Πατάτες που λιώνουν στο στόμα: Αυτές οι πλούσιες πατάτες είναι ένας ακόμα τρόπος να απορροφήσουν όλη τη σάλτσα με μορφή υδατάνθρακα.

Φασολάκια φούρνου με Παρμεζάνα: Μια τέλεια λύση για να αξιοποιήσετε όση επιπλέον Παρμεζάνα έχετε, και παράλληλα ένα λαμπερό πράσινο συνοδευτικό θα ολοκληρώσει το γεύμα.

Λαχανάκια Βρυξελλών Cacio e Pepe: Περιλαμβάνει επίσης μείγμα πεκορίνο και Παρμεζάνα, και ποιος μπορεί να πει όχι σε περισσότερο τυρί;

Πουρές πατάτας με σκόρδο & φέτα: Για ένα πιο πλούσιο πιάτο, σερβίρετε το κοτόπουλο και τη σάλτσα πάνω από τον πουρέ.

Ψωμί σκόρδου: Κρατήστε τα συνοδευτικά απλά, φρυγανίζοντας λίγο ψωμί σκόρδου και σερβίροντάς το στο πλάι.

Αποθήκευση

Έχετε περισσεύματα; Τυχεροί είστε! Αποθηκεύστε τα σε αεροστεγές δοχείο στο ψυγείο για έως 3 ημέρες και ζεστάνετέ τα όταν είστε έτοιμοι να τα απολαύσετε. Συμβουλή: Αν η σάλτσα σας είναι πολύ πηχτή κατά τη διάρκεια του ζεστάματος, προσθέστε μια σταγόνα νερό για να την αραιώσετε.

Υλικά

4 μερίδες

Χρόνος προετοιμασίας: 10 λεπτά

Συνολικός χρόνος: 40 λεπτά

Θερμίδες ανά μερίδα: 585

3 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

4 φιλέτα κοτόπουλου χωρίς κόκαλα και χωρίς πέτσα

Αλάτι kosher

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

1 κ.σ. φρέσκα φύλλα θυμάρι

1 κ.γ. θρυμματισμένες νιφάδες κόκκινης πιπεριάς

3/4 φλ. ζωμό κοτόπουλου χαμηλής περιεκτικότητας σε νάτριο

1/2 φλ. ψιλοκομμένες λιαστές ντομάτες

1/2 φλ. κρέμα γάλακτος

1/4 φλ. ψιλοτριμμένη Παρμεζάνα

Φρέσκος βασιλικός σκισμένος σε κομμάτια, για σερβίρισμα

Οδηγίες

Βήμα 1

Τοποθετήστε μια σχάρα στο κέντρο του φούρνου και προθερμάνετε στους 190°C. Σε ένα μεγάλο τηγάνι κατάλληλο για φούρνο, σε μέτρια-υψηλή φωτιά, ζεστάνετε 1 κ.σ. ελαιόλαδο.

Αλατοπιπερώστε γενναιόδωρα τα φιλέτα κοτόπουλου και μαγειρέψτε, γυρίζοντας στη μέση, μέχρι να ροδίσουν, περίπου 5 λεπτά ανά πλευρά.

Μεταφέρετε το κοτόπουλο σε πιάτο.

Βήμα 2

Στο ίδιο τηγάνι, σε μέτρια φωτιά, ζεστάνετε τα υπόλοιπα 2 κ.σ. ελαιόλαδο. Ανακατέψτε το σκόρδο, το θυμάρι και τις νιφάδες κόκκινης πιπεριάς.

Μαγειρέψτε ανακατεύοντας μέχρι να αναδυθεί το άρωμα, περίπου 1 λεπτό.

Προσθέστε τον ζωμό, τις λιαστές ντομάτες, την κρέμα γάλακτος και την Παρμεζάνα· αλατοπιπερώστε.

Αφήστε να πάρει βράση και μετά επιστρέψτε το κοτόπουλο μαζί με όσα υγρά έχουν μαζευτεί στο τηγάνι.

Βήμα 3

Μεταφέρετε το τηγάνι στο φούρνο.

Ψήστε το κοτόπουλο μέχρι να ψηθεί εντελώς και ένα θερμόμετρο άμεσης ανάγνωσης να δείξει τη σωστή θερμοκρασία στο πιο παχύ μέρος, περίπου 10–12 λεπτά.

Βήμα 4