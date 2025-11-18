Η συνταγή του χειμώνα απ’ τον Jamie Oliver για κοτόπουλο φούρνου με 5 συστατικά

Το κοτόπουλο στο φούρνο για βραδινό φαγητό μάς φαίνεται κάτι ξεχωριστό, αλλά είναι ένα πιάτο εκπληκτικά εύκολο στην εκτέλεση. Είναι αλήθεια ότι χρειάζεται χρόνο για να ψηθεί, αλλά τα κοτόπουλα που κυμαίνονται από 3 1/2 έως 5 κιλά δεν θα πάρουν σχεδόν τόσο χρόνο όσο και η γιορτινή γαλοπούλα.

Έπειτα, όσο το κοτόπουλο ψήνεται στον φούρνο, είστε ελεύθεροι να φτιάξετε συνοδευτικά, να διαβάσετε ένα βιβλίο ή να ολοκληρώσετε άλλες δουλειές. Αρκεί να ακολουθήσετε τη σωστή προετοιμασία.

Είναι μια από τις καλύτερες προτάσεις του Jamie Oliver, για κλασικά ζεστά, χειμωνιάτικα πιάτα όπως αυτό. Χρησιμοποιεί μόνο μερικά φρέσκα, ποιοτικά υλικά για να δημιουργήσει ένα γευστικό πιάτο χωρίς πολλή φασαρία.

Το κοτόπουλο πέντε συστατικών είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα.

Ψημένο με πατάτες και σκόρδο, το κοτόπουλο ολοκληρώνεται με μια ζωντανή, αρωματική σάλτσα που μπορείτε να φτιάξετε σε ένα λεπτό.

Τι κάνει τη συνταγή να ξεχωρίζει

Το κοτόπουλο κατσαρόλας-φούρνου του Όλιβερ, είναι ένα πιάτο φτιαγμένο σε μία κατσαρόλα, το οποίο προετοιμάζεται σε μια γάστρα ή μια ολλανδική χύτρα (Dutch oven) που μπορεί να μετακινηθεί από την εστία στον φούρνο.

Σοτάρει το κοτόπουλο πρώτα για χρυσαφένια πέτσα (το οποίο είναι επίσης το κόλπο της Julia Child για ένα πιο γευστικό κοτόπουλο κατσαρόλας. Τα υπόλοιπα συστατικά μπαίνουν στην κατσαρόλα μαζί με λίγο νερό, δημιουργώντας ένα γευστικό υγρό για αργό μαγείρεμα για το κοτόπουλο. Η λίστα συστατικών του Όλιβερ είναι υπέροχα σύντομη, αλλά οι επιλογές του προσθέτουν υπεραρκετή γεύση.

Κάτι που πρέπει να ξέρετε για τις συνταγές του Όλιβερ είναι ότι δεν περιλαμβάνει βασικά υλικά της κουζίνας στον κατάλογο των συστατικών του. Αυτή η συνταγή απαιτεί πέντε συγκεκριμένα υλικά για το πιάτο.

Στη συνέχεια, στις οδηγίες, ζητάει μερικά άλλα που περιμένει να έχετε ήδη διαθέσιμα.

Τα υλικά για τη συνταγή

1 ολόκληρο κοτόπουλο (ελευθέρας βοσκής, αν είναι δυνατόν) 1 κιλό πατάτες 1 ματσάκι φρέσκο μαϊντανό 1 ολόκληρο κεφάλι σκόρδο 3 κουταλιές της σούπας κοπανισμένα φουντούκια

Θα χρειαστείτε επίσης αυτά τα βασικά υλικά της κουζίνας:

Ελαιόλαδο

Αλάτι

Μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση

Αφού αλείψετε ολόκληρο το κοτόπουλο με ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι, θα διαπιστώσετε ότι χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά από κάθε πλευρά για να το σοτάρετε στην κατσαρόλα, σε δυνατή φωτιά.

Στη συνέχεια, βγάζετε το κοτόπουλο από την κατσαρόλα, έτσι ώστε οι πατάτες να σιγοβράσουν για λίγο μέσα, με νερό, τα κοτσάνια του μαϊντανού και ένα ολόκληρο κεφάλι σκόρδο. Αυτή η συνταγή είναι η πρώτη φορά που προσθέτετε ένα ολόκληρο, άθικτο κεφάλι σκόρδο σε φαγητό!

Το κοτόπουλο ξαναμπαίνει στην κατσαρόλα, πάνω από τις πατάτες, και στη συνέχεια ολόκληρη η κατσαρόλα μπαίνει στον φούρνο για ψήσιμο.

Το μικρότερο κοτόπουλο που μπορέσατε να βρείτε ήταν περίπου δυόμισι κιλά, οπότε ο χρόνος ψησίματος ήταν λίγο μεγαλύτερος από την εκτίμηση του Oliver, που είναι μία ώρα και 15 λεπτά.

Σας αρέσει πόσο γρήγορο είναι να φτιάχνετε τη δυναμική σάλτσα:

Ψιλοκόβετε τον φρέσκο μαϊντανό, και στη συνέχεια τον ανακατεύετε μαζί με ελαιόλαδο, φουντούκια, ψιλοκομμένο σκόρδο, αλάτι και πιπέρι.

Περιχύνετε με ένα κουτάλι τη σάλτσα πάνω από το έτοιμο κοτόπουλο, μαζί με το τέλεια μαλακωμένο σκόρδο από εκείνο το κεφάλι.

Το πιάτο είναι ένας πραγματικά μοναδικός και νόστιμος συνδυασμός απλού, αλμυρού κοτόπουλου με την εντυπωσιακά φρέσκια γεύση του μαϊντανού και του σκόρδου. Τα φουντούκια του δίνουν μια γεύση ξηρού καρπού και μια υποψία γλυκύτητας.

Συμβουλές για να φτιάξετε το κοτόπουλο φούρνου του Jamie Oliver