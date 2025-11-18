Η συνταγή του χειμώνα απ’ τον Jamie Oliver για κοτόπουλο φούρνου με 5 συστατικά

marinasiskos

timeout

Η συνταγή του χειμώνα απ' τον Jamie Oliver για κοτόπουλο φούρνου με πέντε συστατικά. Φωτογραφία: Pexels
Η συνταγή του χειμώνα απ' τον Jamie Oliver για κοτόπουλο φούρνου με πέντε συστατικά. Φωτογραφία: Pexels

Το κοτόπουλο στο φούρνο για βραδινό φαγητό μάς φαίνεται κάτι ξεχωριστό, αλλά είναι ένα πιάτο εκπληκτικά εύκολο στην εκτέλεση. Είναι αλήθεια ότι χρειάζεται χρόνο για να ψηθεί, αλλά τα κοτόπουλα που κυμαίνονται από 3 1/2 έως 5 κιλά δεν θα πάρουν σχεδόν τόσο χρόνο όσο και η γιορτινή γαλοπούλα.

Συνταγή για τέλεια αυγά ποσέ – 7 κόλπα για σίγουρη επιτυχία

Έπειτα, όσο το κοτόπουλο ψήνεται  στον φούρνο, είστε ελεύθεροι να φτιάξετε συνοδευτικά, να διαβάσετε ένα βιβλίο ή να ολοκληρώσετε άλλες δουλειές. Αρκεί να ακολουθήσετε τη σωστή προετοιμασία.

Είναι μια από τις καλύτερες προτάσεις  του Jamie Oliver, για κλασικά ζεστά, χειμωνιάτικα  πιάτα όπως αυτό. Χρησιμοποιεί μόνο μερικά φρέσκα, ποιοτικά υλικά για να δημιουργήσει ένα γευστικό πιάτο χωρίς πολλή φασαρία.

Εκπληκτική συνταγή για πέστο βασιλικού – Πώς να φτιάξετε τη σάλτσα σαν επαγγελματίας

Το κοτόπουλο πέντε συστατικών είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα.

Ψημένο με πατάτες και σκόρδο, το κοτόπουλο ολοκληρώνεται με μια ζωντανή, αρωματική σάλτσα που μπορείτε να φτιάξετε σε ένα λεπτό.

Η καλύτερη μηλόπιτα στον κόσμο: Συνταγή και μυστικά από τον διάσημο σεφ Raymond Blanc

Τι κάνει τη συνταγή να ξεχωρίζει

Το κοτόπουλο κατσαρόλας-φούρνου του Όλιβερ, είναι ένα πιάτο φτιαγμένο σε μία κατσαρόλα, το οποίο προετοιμάζεται σε μια γάστρα ή μια ολλανδική χύτρα (Dutch oven) που μπορεί να μετακινηθεί από την εστία στον φούρνο.

Σοτάρει το κοτόπουλο πρώτα για χρυσαφένια πέτσα (το οποίο είναι επίσης το κόλπο της Julia Child για ένα πιο γευστικό κοτόπουλο κατσαρόλας. Τα υπόλοιπα συστατικά μπαίνουν στην κατσαρόλα μαζί με λίγο νερό, δημιουργώντας ένα γευστικό υγρό για αργό μαγείρεμα για το κοτόπουλο. Η λίστα συστατικών του Όλιβερ είναι υπέροχα σύντομη, αλλά οι επιλογές του προσθέτουν υπεραρκετή γεύση.

Κάτι που πρέπει να ξέρετε για τις συνταγές του Όλιβερ είναι ότι δεν περιλαμβάνει βασικά υλικά της κουζίνας στον κατάλογο των συστατικών του. Αυτή η συνταγή απαιτεί πέντε συγκεκριμένα υλικά για το πιάτο.

Στη συνέχεια, στις οδηγίες, ζητάει μερικά άλλα που περιμένει να έχετε ήδη διαθέσιμα.

Τα υλικά για τη συνταγή

  1. 1 ολόκληρο κοτόπουλο (ελευθέρας βοσκής, αν είναι δυνατόν)
  2. 1 κιλό πατάτες
  3. 1 ματσάκι φρέσκο μαϊντανό
  4. 1 ολόκληρο κεφάλι σκόρδο
  5. 3 κουταλιές της σούπας κοπανισμένα φουντούκια

Θα χρειαστείτε επίσης αυτά τα βασικά υλικά της κουζίνας:

  • Ελαιόλαδο
  • Αλάτι
  • Μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση

  • Αφού αλείψετε ολόκληρο το κοτόπουλο με ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι, θα διαπιστώσετε ότι χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά από κάθε πλευρά για να το σοτάρετε στην κατσαρόλα, σε δυνατή φωτιά.
  • Στη συνέχεια, βγάζετε το κοτόπουλο από την κατσαρόλα, έτσι ώστε οι πατάτες να σιγοβράσουν για λίγο μέσα, με νερό, τα κοτσάνια του μαϊντανού και ένα ολόκληρο κεφάλι σκόρδο. Αυτή η συνταγή είναι η πρώτη φορά που προσθέτετε ένα ολόκληρο, άθικτο κεφάλι σκόρδο σε φαγητό!
  • Το κοτόπουλο ξαναμπαίνει στην κατσαρόλα, πάνω από τις πατάτες, και στη συνέχεια ολόκληρη η κατσαρόλα μπαίνει στον φούρνο για ψήσιμο.
  • Το μικρότερο κοτόπουλο που μπορέσατε να βρείτε ήταν περίπου δυόμισι κιλά, οπότε ο χρόνος ψησίματος ήταν λίγο μεγαλύτερος από την εκτίμηση του Oliver, που είναι μία ώρα και 15 λεπτά.
  • Σας αρέσει πόσο γρήγορο είναι να φτιάχνετε τη δυναμική σάλτσα:
  • Ψιλοκόβετε τον φρέσκο μαϊντανό, και στη συνέχεια τον ανακατεύετε μαζί με ελαιόλαδο, φουντούκια, ψιλοκομμένο σκόρδο, αλάτι και πιπέρι.
  • Περιχύνετε με ένα κουτάλι τη σάλτσα πάνω από το έτοιμο κοτόπουλο, μαζί με το τέλεια μαλακωμένο σκόρδο από εκείνο το κεφάλι.
    Το πιάτο είναι ένας πραγματικά μοναδικός και νόστιμος συνδυασμός απλού, αλμυρού κοτόπουλου με την εντυπωσιακά φρέσκια γεύση του μαϊντανού και του σκόρδου. Τα φουντούκια του δίνουν μια γεύση ξηρού καρπού και μια υποψία γλυκύτητας.

Συμβουλές για να φτιάξετε το κοτόπουλο φούρνου του Jamie Oliver

  • Προσαρμόστε τον χρόνο ψησίματος.
  • Υπολογίστε περίπου 20 λεπτά ψήσιμο ανά λίβρα (περίπου μισό κιλό) κοτόπουλου. Όταν είναι έτοιμο, το κρέας πρέπει να έχει θερμοκρασία 74°C αν χρησιμοποιήσετε ψηφιακό θερμόμετρο.
  • Γεμίστε την κοιλότητα του κοτόπουλου.
  • Ο Oliver αφήνει την κοιλότητα του κοτόπουλου άδεια, αλλά αν θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε κρεμμύδια ή λεμόνια κομμένα στα τέσσερα για επιπλέον γεύση και υγρασία.
  • Χρησιμοποιήστε μια κηρώδη ποικιλία πατάτας.
  • Οι πατάτες τύπου Yukon golds ή οι κόκκινες πατάτες θα διατηρήσουν το σχήμα τους καλύτερα.
  • Βρείτε κοπανισμένα φουντούκια στον διάδρομο με τα είδη ζαχαροπλαστικής στο κατάστημα. Μπορείτε επίσης να τα αντικαταστήσετε με κοπανισμένα καρύδια ή κουκουνάρια στη σάλτσα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι συμβαίνει στο σάκχαρό σας όταν τρώτε γλυκοπατάτες

Στα 101 της εργάζεται 6 ημέρες την εβδομάδα και αποκαλύπτει τα μυστικά της μακροζωίας της

Οι οικονομικές εφημερίδες 18/11/2025

Οι πολιτικές εφημερίδες 18/11/2025

Τι συνέβη στον διατηρημένο μεγάλο λευκό καρχαρία που βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένο πάρκο άγριας ζωής

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα σαλόνι επιχειρηματία σε 15 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:00 , Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025

Έδωσε τελεσίγραφο στον σύντροφό της – «Ή θα μου κάνεις πρόταση γάμου ή τέλος»

Έπειτα από σχεδόν έξι χρόνια μαζί, μια γυναίκα έθεσε τελεσίγραφο στον σύντροφό της: πρόταση γά...
06:15 , Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχετε αετίσια ματιά θα βρείτε τις 3 κουκουβάγιες σε 7 δευτερόλεπτα

Αυτή η οπτική ψευδαίσθηση θα δοκιμάσει την παρατηρητικότητά σας και τις δεξιότητές σας. Αν σας...
05:30 , Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025

Τα ζώδια σήμερα, Τρίτη 18 Νοεμβρίου: Αιγόκεροι, αφήστε σχέσεις που είναι επιφανειακές ή σας κουράζουν

Τι θα συμβεί σήμερα Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα ...
21:00 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Αριθμολογία: Ποια είναι η «υπερδύναμή» σας ανάλογα με την ημερομηνία γέννησής σας

Όλοι έχουμε κάποια «πνευματικά χαρίσματα» ή φυσικές ικανότητες που μας κάνουν μοναδικούς. Οι ε...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα