Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 18 Νοεμβρίου

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

εορτολόγιο

Τρίτη 18 Νοεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Πλάτωνας, Πλάτων, Πλατωνία, Πλατώνα.

Άγιος Πλάτωνας

Ο Άγιος Πλάτωνας έζησε στα τέλη του 3ου αιώνα μ.Χ. Καταγότανε από την Άγκυρα της Γαλατίας της Μικράς Ασίας, και ήταν αδελφός του μάρτυρα Αντιόχου.

Σε νεαρή ηλικία τον συνέλαβαν οι ειδωλολάτρες, διότι διακήρυττε την πίστη του στον Ιησού Χριστό και τον οδήγησαν μπροστά στον ηγεμόνα Αγριππίνο. Ο Αγριππίνος βλέποντας την ωραιότητα του νέου και γνωρίζοντας ότι κατείχε περιουσία, προσπάθησε να τον ελκύσει με κολακείες. Όμως ο Άγιος Πλάτων αρνήθηκε και συνέχισε να διακηρύττει την πίστη του στον Έναν και μοναδικό Θεό. Αφού ο ηγεμόνας είδε ότι δεν κατάφερε να τον αλλαξοπιστήσει δελεάζοντάς τον, τον απείλησε με μαρτύρια. Παρ’ όλα ταύτα ο Άγιος Πλάτων παρέμεινε σταθερός στην πίστη του. Έτσι ο Αγριππίνας διέταξε να τον μαστιγώσουν ανελέητα και ύστερα να τον βασανίσουν με πυρωμένες ράβδους.

Ο Άγιος διατήρησε όλη του την πίστη και δεν έπαψε να ομολογεί τον Ιησού Χριστό, γι’ αυτό διατάχθηκε ο αποκεφαλισμός του (306 μ.Χ.). Έτσι λοιπόν ο Άγιος μεγαλομάρτυρας Πλάτωνας παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο και τιμήθηκε με το αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

3 κουκουβάγιες κρύβονται πολύ καλά μέσα στο πλήθος – Μόνο το 1% μπορεί να τις βρει σε 15 δευτερόλεπτα

Το χρυσό δημητριακό που μπορεί να ενισχύσει το έντερο και να προστατεύσει την όραση

Σπίτι μου 2: Όλες οι αλλαγές μεγάλες που έρχονται – Ποιοι θα ωφεληθούν – Αναλυτικός οδηγός με 35 ερωτήσεις και απαντήσεις

Έκθεση-σοκ για τη Γερμανία: Ένα στα επτά παιδιά κινδύνευε το 2024 από φτώχεια

Ο τύπος ανθρώπου που εξοργίζει το κάθε ζώδιο – «Σας φαίνεται ανυπόφορος»

Το LinkedIn προσθέτει αναζήτηση με AI για να βοηθήσει τους χρήστες να βρίσκουν επαγγελματίες
περισσότερα
07:36 , Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025

Μετρό: Κλειστοί προσωρινά οι σταθμοί Δάφνη και Άγιος Δημήτριος

Έκλεισαν προσωρινά οι σταθμοί της Γραμμής 2 του Μετρό Δάφνη και Άγ. Δημήτριος λόγω προβλήματος...
07:19 , Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025

Καιρός: Ραγδαία επιδείνωση από σήμερα με βροχές και καταιγίδες – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Ραγδαία επιδείνωση του καιρού αναμένεται από σήμερα με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδ...
02:58 , Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025

Ρόδος: Η στιγμή που γαζώνουν το σπίτι του επιχειρηματία – Βίντεο κατέγραψε τον τρομακτικό ήχο από τις σφαίρες

Βίντεο – ντοκουμέντο κατέγραψε τον τρομακτικό ήχο από τις σφαίρες που έπεσαν στη τζαμαρί...
02:42 , Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025

Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στο Ιόνιο

Σεισμός 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στο Ιόνιο πέλαγος. Σύμφωνα με ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα