Συνταγή για τέλεια αυγά ποσέ – 7 κόλπα για σίγουρη επιτυχία

Συνταγή για τα τέλεια αυγά ποσέ. Φωτογραφία: Pexels
Συνταγή για τα τέλεια αυγά ποσέ. Φωτογραφία: Pexels

Το ποσάρισμα των αυγών δεν θα μπορούσε να είναι ευκολότερο. Είναι επίσης ένας εξαιρετικός τρόπος προετοιμασίας αυγών με χαμηλές θερμίδες—δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε πρόσθετο λίπος για να τα μαγειρέψετε, όπως θα κάνατε με τα αυγά scrambled ή τα τηγανητά.

Εκτός από το ότι τα αυγά που παρασκευάζονται με αυτόν τον τρόπο αποτελούν ένα υπέροχο πρωινό από μόνα τους (με λίγο αλάτι και πιπέρι και ίσως λίγο τοστ), μπορείτε επίσης να τα χρησιμοποιήσετε για να καλύψετε μια γαλλική σαλάτα Λυωνέζ, να τα περιχύσετε με εκλεπτυσμένη σάλτσα Ολλανδέζ (Hollandaise) σε ένα πιάτο Eggs Benedict, ή και να τα σερβίρετε πάνω από σοταρισμένα χόρτα.

Αγαπημένο πρωινό είναι ένα ή δύο αυγά ποσέ, σερβιρισμένα σε ένα μπολ (είναι πιο εύκολο να τα φάτε με ένα κουτάλι, μπορείτε να πιάσετε κάθε μπουκιά!) και πασπαλισμένα με λίγο αλάτι τρούφας.

Το νερό που σιγοβράζει ίσα ίσα κάνει τα καλύτερα αυγά ποσέ

  • Το κύριο κόλπο όταν φτιάχνετε αυγά ποσέ είναι να χρησιμοποιείτε νερό που ίσα ίσα σιγοβράζει.
  • Λιγότερες φυσαλίδες σημαίνουν λιγότερη αναταραχή του νερού που μπορεί να διαλύσει και να διασκορπίσει τα ασπράδια του αυγού.
  • Πρώτα σπάτε το αυγό σε ένα φλιτζάνι, μετά, όταν το νερό σιγοβράζει ελάχιστα, γλιστράτε απαλά το αυγό μέσα στο νερό.
  • Κάποιοι άνθρωποι στροβιλίζουν το νερό και ρίχνουν το αυγό στο κέντρο.
  • Στραγγίστε το αυγό πριν από το ποσάρισμα
  • Το να σπάσετε το αυγό σε ένα λεπτό σουρωτήρι πρώτα είναι μια άλλη χρήσιμη μέθοδος.
  • Το σουρωτήρι στραγγίζει μερικά από τα πιο αραιά ασπράδια που  κάνουν το αυγό ποσέ να φαίνεται ατημέλητο.

Προετοιμασμένα αυγά ποσέ

Αν θέλετε να φτιάξετε πολλά αυγά ποσέ για πολύ κόσμο—ας πούμε, για να φτιάξετε Eggs Benedict για όλη την οικογένεια την Κυριακή του Πάσχα—φτιάξτε τα εκ των προτέρων.

Οδηγίες

  • Φτιάξτε τα αυγά ποσέ ως συνήθως, έως και πέντε ημέρες πριν σκοπεύετε να τα σερβίρετε.
  • Μεταφέρετε αμέσως τα αυγά ποσέ σε ένα μπολ με πολύ κρύο νερό.
  • Συμπληρώστε με περισσότερο κρύο νερό εάν χρειάζεται μέχρι τα αυγά να κρυώσουν.
  • Μεταφέρετε τα αυγά σε ένα αεροστεγές δοχείο και βάλτε τα στο ψυγείο μέχρι να τα χρειαστείτε.
  • Για να τα ξαναζεστάνετε, μεταφέρετε τα αυγά σε ένα μπολ με πολύ ζεστό νερό βρύσης για 2 έως 3 λεπτά. (Μη χρησιμοποιήσετε βραστό νερό γιατί τα αυγά σας μπορεί να παραμαγειρευτούν).
  • Συμπληρώστε το μπολ με περισσότερο ζεστό νερό εάν χρειάζεται.
  • Για να τα σερβίρετε, βγάλτε απαλά τα αυγά από το νερό με μια τρυπητή κουτάλα, σκουπίστε τα σε μια χαρτοπετσέτα, και σερβίρετε αμέσως.
  • Χρόνος Προετοιμασίας: 5 λεπτά
  • Χρόνος Μαγειρέματος: 4 λεπτά
  • Συνολικός Χρόνος: 9 λεπτά
  • Μερίδες: 4

Τα φρέσκα αυγά είναι ιδανικά για ποσάρισμα. Τα ασπράδια τους παραμένουν ενωμένα καλύτερα από τα παλαιότερα αυγά.

Μερικοί άνθρωποι βάζουν λίγο ξύδι στο νερό που ποσάρουν—το ξύδι βοηθά τις πρωτεΐνες στα ασπράδια να πήξουν.

Αλλά το ξύδι επηρεάζει τη γεύση – μπορείτε να το παραλείψετε.

