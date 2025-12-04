Google: Οι κορυφαίες αναζητήσεις των Ελλήνων χρηστών για το 2025 – Στην κορυφή το «Σεισμός τώρα»

Καθώς το 2025 φτάνει στο τέλος του, η Google παρουσιάζει μέσα από το Year in Search 2025 τις κουρυφαίες αναζητήσεις των Ελλήνων χρηστών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Από πρόσωπα που κέντρισαν το ενδιαφέρον, όπως η Κλαυδία και ο Τσάρλι Κέρκ, μέχρι ταινίες που τράβηξαν τα βλέμματα, όπως το οσκαρικό «Anora», και ελληνικές σειρές που καθήλωσαν σαν το «Να με λες μαμά», οι κορυφαίες αναζητήσεις αποτυπώνουν τις προτιμήσεις, τις ανησυχίες, την ανάγκη για γνώση (τι σημαίνει ίντερσεξ) και τη «δίψα» για πληροφορία των Ελλήνων πολιτών.
Οι κορυφαίες 5 αναζητήσεις ανά κατηγορία
Γενικές Αναζητήσεις
- Σεισμός τώρα
- Κοινωνικός τουρισμός 2025
- Προσωπικός αριθμός
- ΕΝΦΙΑ 2025
- Βάσεις 2025
Πρόσωπα
- Κλαυδία
- Χρυσή Βαρδινογιάννη
- Γιώργος Μαζωνάκης
- Ειρήνη Μουρτζούκου
- Κωνσταντίνος Καρέτσας
Εκλίπουσες Διασημότητες
- Αλέξης Κουγίας
- Charlie Kirk
- Ozzy Osbourne
- Diogo Jote
- Καίτη Γκρέυ
Αθλητικά Γεγονότα
- Eurobasket
- ΑΕΚ εναντίον Ολυμπιακός
- Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκός
- Europa League
- Ελλάδα Τουρκία μπάσκετ
Σειρές/Ριάλιτι
- Να με λες μαμά
- Άγιος Έρωτας
- Big Brother
- Grand Hotel
- Άγιος Παΐσιος
Ταινίες
- Nosferatu
- Anora
- Υπάρχω
- The Brutalist
- Μια μάχη μετά την άλλη (One Battle After Another)
Τι σημαίνει
- Τι σημαίνει λάθε βιώσας
- Τι σημαίνει ίντερσεξ
- Τι σημαίνει σιμούν
- Τι σημαίνει Hong Kong
- Τι σημαίνει εξεργασία στην ιατρική
Ποια είναι
- Ποια είναι η πρώτη ελληνίδα φεμινίστρια
- Ποια είναι η πρωτεύουσα της Νιγηρίας
- Ποια είναι η μακροπόθεσμη τάση του καιρού
- Ποια είναι η μητέρα της ωραίας Ελένης
- Ποια είναι η μεγαλύτερη λέξη στα ελληνικά
Συνταγή
- Συνταγή για μαγειρίτσα
- Συνταγή για γαριδομακαρονάδα
- Συνταγή για τζιγεροσαρμάδες
- Συντγή για ταραμοσαλάτα
- Συνταγή για λουκουμάδες