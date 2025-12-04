Google: Οι κορυφαίες αναζητήσεις των Ελλήνων χρηστών για το 2025 – Στην κορυφή το «Σεισμός τώρα»

Σύνοψη από το

  • Η Google παρουσίασε το Year in Search 2025, αναδεικνύοντας τις κορυφαίες αναζητήσεις των Ελλήνων χρηστών για όλο το έτος.
  • Στην κορυφή των γενικών αναζητήσεων βρέθηκε το «Σεισμός τώρα», αντανακλώντας τις άμεσες ανησυχίες των πολιτών.
  • Οι αναζητήσεις κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων, από πρόσωπα και ταινίες μέχρι ερωτήματα όπως «τι σημαίνει ίντερσεξ» και συνταγές.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Επιστήμη & τεχνολογία

Google: Οι κορυφαίες αναζητήσεις των Ελλήνων χρηστών για το 2025 – Στην κορυφή το «Σεισμός τώρα»
Φωτογραφία: Unsplash

Καθώς το 2025 φτάνει στο τέλος του, η Google παρουσιάζει μέσα από το Year in Search 2025 τις κουρυφαίες αναζητήσεις των Ελλήνων χρηστών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Από πρόσωπα που κέντρισαν το ενδιαφέρον, όπως η Κλαυδία και ο Τσάρλι Κέρκ, μέχρι ταινίες που τράβηξαν τα βλέμματα, όπως το οσκαρικό «Anora», και ελληνικές σειρές που καθήλωσαν σαν το «Να με λες μαμά», οι κορυφαίες αναζητήσεις αποτυπώνουν τις προτιμήσεις, τις ανησυχίες, την ανάγκη για γνώση (τι σημαίνει ίντερσεξ) και τη «δίψα» για πληροφορία των Ελλήνων πολιτών.

Οι κορυφαίες 5 αναζητήσεις ανά κατηγορία

Γενικές Αναζητήσεις

  1. Σεισμός τώρα
  2. Κοινωνικός τουρισμός 2025
  3. Προσωπικός αριθμός
  4. ΕΝΦΙΑ 2025
  5. Βάσεις 2025

Πρόσωπα

  1. Κλαυδία
  2. Χρυσή Βαρδινογιάννη
  3. Γιώργος Μαζωνάκης
  4. Ειρήνη Μουρτζούκου
  5. Κωνσταντίνος Καρέτσας

Εκλίπουσες Διασημότητες

  1. Αλέξης Κουγίας
  2. Charlie Kirk
  3. Ozzy Osbourne
  4. Diogo Jote
  5. Καίτη Γκρέυ

Αθλητικά Γεγονότα

  1. Eurobasket
  2. ΑΕΚ εναντίον Ολυμπιακός
  3. Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκός
  4. Europa League
  5. Ελλάδα Τουρκία μπάσκετ

Σειρές/Ριάλιτι

  1. Να με λες μαμά
  2. Άγιος Έρωτας
  3. Big Brother
  4. Grand Hotel
  5. Άγιος Παΐσιος

Ταινίες

  1. Nosferatu
  2. Anora
  3. Υπάρχω
  4. The Brutalist
  5. Μια μάχη μετά την άλλη (One Battle After Another)

Τι σημαίνει

  1. Τι σημαίνει λάθε βιώσας
  2. Τι σημαίνει ίντερσεξ
  3. Τι σημαίνει σιμούν
  4. Τι σημαίνει Hong Kong
  5. Τι σημαίνει εξεργασία στην ιατρική

Ποια είναι

  1. Ποια είναι η πρώτη ελληνίδα φεμινίστρια
  2. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Νιγηρίας
  3. Ποια είναι η μακροπόθεσμη τάση του καιρού
  4. Ποια είναι η μητέρα της ωραίας Ελένης
  5. Ποια είναι η μεγαλύτερη λέξη στα ελληνικά

Συνταγή

  1. Συνταγή για μαγειρίτσα
  2. Συνταγή για γαριδομακαρονάδα
  3. Συνταγή για τζιγεροσαρμάδες
  4. Συντγή για ταραμοσαλάτα
  5. Συνταγή για λουκουμάδες

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γοναδοτροπίνες: Ποια και πόσο ασφαλή είναι τα φάρμακα της εξωσωματικής γονιμοποίησης

Νέες λειτουργίες στο MyHealth app: Πραγματικός χρόνος αναμονής και δωρεάν εξετάσεις με ένα κλικ

ΑΔΜΗΕ για ηλεκτρικές διασυνδέσεις Δωδεκανήσων και Βορείου Αιγαίου: Αυτά είναι τα οφέλη

Νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ για ανέργους με μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές έως 1.200 ευρώ: Πότε κάνει πρεμιέρα...

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
08:03 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Βρέθηκε τελικά η Κιβωτός του Νώε; Εκπληκτική ανακάλυψη κοντά στο Όρος Αραράτ – Στο φως κεραμικά θραύσματα σε σημείο που θυμίζει πλοίο

Η διαχρονική συζήτηση για το αν ένας σχηματισμός σε σχήμα πλοίου κοντά στο Όρος Αραράτ μπορεί ...
23:00 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Ανακαλύφθηκε σε συγκρότημα θερμών λουτρών σε αρχαία ελληνική αποικία – Πώς τα νέα ευρήματα ξαναγράφουν την Ιστορία της περιοχής

Οι αδιάλειπτες αρχαιολογικές εργασίες στη Villa Romana di Durrueli (Ρωμαϊκή Έπαυλη Ντουρουέλι)...
15:00 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Λύθηκε το μεγάλο μυστήριο των σεισμών: Επιστήμονες ανακάλυψαν μια νέα κατάσταση της ύλης στο κέντρο της Γης

Κινέζοι ερευνητές ανακάλυψαν ότι ο διάμεσος άνθρακας ( (interstitial carbon) σε κράματα σιδήρο...
08:08 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Ανακαλύφθηκε μωσαϊκό δάπεδο 1.500 ετών κάτω από ιστορικό μύλο – Το μυστήριο με αξιωματούχο του Βυζαντίου

Η ανακάλυψη αποτελεί το πρώτο ψηφιδωτό που έχει έρθει ποτέ στο φως ποτέ κατά μήκος του διαδρόμ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»