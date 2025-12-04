Google: Οι κορυφαίες αναζητήσεις των Ελλήνων χρηστών για το 2025 – Στην κορυφή το «Σεισμός τώρα»

Καθώς το 2025 φτάνει στο τέλος του, η Google παρουσιάζει μέσα από το Year in Search 2025 τις κουρυφαίες αναζητήσεις των Ελλήνων χρηστών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Από πρόσωπα που κέντρισαν το ενδιαφέρον, όπως η Κλαυδία και ο Τσάρλι Κέρκ, μέχρι ταινίες που τράβηξαν τα βλέμματα, όπως το οσκαρικό «Anora», και ελληνικές σειρές που καθήλωσαν σαν το «Να με λες μαμά», οι κορυφαίες αναζητήσεις αποτυπώνουν τις προτιμήσεις, τις ανησυχίες, την ανάγκη για γνώση (τι σημαίνει ίντερσεξ) και τη «δίψα» για πληροφορία των Ελλήνων πολιτών.

Οι κορυφαίες 5 αναζητήσεις ανά κατηγορία

Γενικές Αναζητήσεις

Σεισμός τώρα Κοινωνικός τουρισμός 2025 Προσωπικός αριθμός ΕΝΦΙΑ 2025 Βάσεις 2025

Πρόσωπα

Κλαυδία Χρυσή Βαρδινογιάννη Γιώργος Μαζωνάκης Ειρήνη Μουρτζούκου Κωνσταντίνος Καρέτσας

Εκλίπουσες Διασημότητες

Αλέξης Κουγίας Charlie Kirk Ozzy Osbourne Diogo Jote Καίτη Γκρέυ

Αθλητικά Γεγονότα

Eurobasket ΑΕΚ εναντίον Ολυμπιακός Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκός Europa League Ελλάδα Τουρκία μπάσκετ

Σειρές/Ριάλιτι

Να με λες μαμά Άγιος Έρωτας Big Brother Grand Hotel Άγιος Παΐσιος

Ταινίες

Nosferatu Anora Υπάρχω The Brutalist Μια μάχη μετά την άλλη (One Battle After Another)

Τι σημαίνει

Τι σημαίνει λάθε βιώσας Τι σημαίνει ίντερσεξ Τι σημαίνει σιμούν Τι σημαίνει Hong Kong Τι σημαίνει εξεργασία στην ιατρική

Ποια είναι

Ποια είναι η πρώτη ελληνίδα φεμινίστρια Ποια είναι η πρωτεύουσα της Νιγηρίας Ποια είναι η μακροπόθεσμη τάση του καιρού Ποια είναι η μητέρα της ωραίας Ελένης Ποια είναι η μεγαλύτερη λέξη στα ελληνικά

