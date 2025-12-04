Λαμπαδηδρόμος η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Ετρεξε με την Ολυμπιακή Φλόγα στους δρόμους της Αθήνας – Βίντεο

Το πρωί της Πέμπτης, 4 Δεκεμβρίου, λίγο μετά τις 8:30 η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παρέλαβε τη Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων από τον Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και Olympian στην ιστιοπλοΐα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1996 στην Ατλάντα, Στέφανο Χανδακά, μπροστά από το Μουσείο της Ακρόπολης στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Η κ. Γκίλφοϊλ, ντυμένη με τη στολή των λαμπαδηδρόμων, παρέδωσε τη Φλόγα στον Τζος Χακ, Νo 2 της Αμερικανικής Πρεσβείας και εκείνος με τη σειρά του, στον συμπρόεδρο της κίνησης Greeks for Trump Χρήστο Μαραφάτσο.

Η Ολυμπιακή Φλόγα θα παραδοθεί σήμερα 4/12 στην Οργανωτική Επιτροπή Milano Cortina 2026, για να συνεχίσει το ταξίδι της στην Ιταλία, μέχρι την Τελετή Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στις 6/2/2026.

Δείτε το βίντεο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ να τρέχει στη Διονυσίου Αεροπαγίτου με τη δάδα: