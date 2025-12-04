Φρίκη στην Αργολίδα: Οικογένεια Ρομά άρπαξε ανήλικη για να την βιάσει ο 19χρονος γιος τους

Στην σύλληψη 5 Ρομά, ανάμεσά τους και μία ανήλικη, προχώρησαν οι Αρχές το απόγευμα της Τρίτης, οι οποίοι κατηγορούνται για αρπαγή και βιασμό κατά συναυτουργία σε βάρος μιας 17χρονης στα Σταθείκια Αργολίδας.

Συγκεκριμένα, ο πατέρας, η μητέρα με τους δύο γιους τους και η σύντροφος του ενός, μετέβησαν στο σπίτι της ανήλικης, και με τη χρήση βίας, την άρπαξαν και την έβαλαν στο αυτοκίνητό τους, ενώ στη συνέχεια την μετέφεραν στο δική τους οικία.

Εκεί, η μητέρα της οικογένειας μαζί με την ανήλικη, σύμφωνα με την καταγγελία, φέρεται να έγδυσαν την 17χρονη και με την βοήθεια του ενός γιου της, την ακινητοποίησαν ώστε να την βιάσει ο άλλος γιος.

Η ανήλικη όταν έμεινε μόνη της στο δωμάτιο κατάφερε να διαφύγει, ενημέρωσε τους γονείς της και ακολούθως κατήγγειλαν το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, ενώ αναμένεται να διενεργηθεί ιατροδικαστική εξέταση.