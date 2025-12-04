Μάλγαρα: Στο πλευρό των αγροτών και οι ιδιοκτήτες γραφείων τελετών – Με νεκροφόρες θα κινηθούν προς το μπλόκο

Μάλγαρα: Στο πλευρό των αγροτών και οι ιδιοκτήτες γραφείων τελετών – Με νεκροφόρες θα κινηθούν προς το μπλόκο

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις και ενισχύονται και τα μπλόκα των αγροτών, στο πλευρό των οποίων θα βρεθούν και οι ιδιοκτήτες γραφείων τελετών, στα Μάλγαρα.

Το πρωί στα κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου, συγκεντρώθηκαν οι λειτουργοί γραφείων κηδειών Μακεδονίας, παρατάσσοντας εκεί τις νεκροφόρες τους, προκειμένου να κατευθυνθούν στα Μάλγαρα, να ενωθούν εκεί με τους αγρότες, να διαμαρτυρηθούν μαζί τους, να τους συμπαρασταθούν στους αγρότες, αλλά και να αναδείξουν τα δικά τους προβλήματα.

Οι λειτουργοί γραφείων τελετών θέτουν πολύ σημαντικά ζητήματα, όπως είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος, Νέστωρ Νικολόπουλος μιλώντας στην ΕΡΤ. Στα θέματα που θίγουν είναι ότι τα γραφεία τελετών ζητούν να γίνει ένα νομοθετικό πλαίσιο για να να ιδρύονται αυτά τα γραφεία, καθώς σήμερα η ίδρυση των γραφείων βασίζεται σε ένα πλαίσιο του 1967. Επίσης ζητούν να αδειοδοτηθούν οι ψυκτικοί θάλαμοι που έχουν, γιατί βρίσκεται στον αέρα αυτή η διαδικασία, όπως ακόμη ένα πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί σχολή επαγγελμάτων κηδείας, όπως συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Έχουν στείλει και υπόμνημα στον πρωθυπουργό εδώ και αρκετό καιρό και ζητούν να γίνει μία νομοθετική παρέμβαση, αλλά σήμερα ειδικά θα ενώσουν τη φωνή τους, όπως λένε, με τους αγρότες στο μπλόκο των διοδίων Μαλγάρων, προκειμένου να αναδειχθούν και τα δικά τους προβλήματα, αλλά και να διατρανώσουν το παρών μαζί με τους αγρότες που βρίσκονται στους δρόμους.

