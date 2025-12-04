Κομβόι αγροτικών οχημάτων στην Πατρών – Πύργου: Συνάντηση με τον Χρίστο Δήμα επιδιώκουν οι αγρότες

Στον χορό των κινητοποιήσεων έχουν μπει και οι αγρότες της Δυτικής Αχαΐας οι οποίοι από χθες προχωρούν σε αποκλεισμούς της παλιάς Εθνικής Πατρών – Πύργου. Σήμερα επιχείρησαν να ανέβουν στην Πατρών – Πύργου, στον κόμβο της βιομηχανικής περιοχής, συνάντησαν ωστόσο μπλόκο της αστυνομίας. Αυτή την ώρα έχουν κλείσει την παλιά εθνική σε αυτό το ύψος.

Ραντεβού στα φανάρια της Κάτω Αχαΐας έδωσαν οι αγρότες προκειμένου με τα αγροτικά τους να μεταβούν στο σημείο όπου θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της Πατρών Πύργου. Περίπου 30 αυτοκίνητα έχουν σχηματίσει κομβόι το οποίο θα κινείται προς την Πατρών – Πύργου προκειμένου αντιπροσωπεία των αγροτών να συναντήσει τον υπουργό Μεταφορών, Χρίστο Δήμα και να επιδώσει ψήφισμα διαμαρτυρίας.

Οι αγρότες της Κάτω Αχαΐας, όπως αναφέρουν, δεν θα κάνουν πίσω και το μπλόκο θα μεγαλώνει μέρα με τη μέρα, θα γίνεται πιο ισχυρό, με περισσότερες δυνάμεις οι οποίες θα κατεβαίνουν στην περιοχή.

Κινητοποιήσεις ξεκινούν σήμερα και οι αγρότες της περιοχής του Ερυμάνθου στην Αχαΐα, όπου στις 11 η ώρα θα στηθεί μπλόκο στον κόμβο του Μπαμπά.

Σημειώνεται ότι σήμερα το μεσημέρι (14:00) παραδίδονται στην κυκλοφορία και τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του νέου αυτοκινητοδρόμου Πάτρα–Πύργος, ολοκληρώνοντας ένα μεγάλο και κομβικής σημασίας έργο. Το νέο τμήμα, από την έξοδο της Πάτρας έως τα Καμίνια, ανοίγει στις 14:00, όπως αναφέρουν στελέχη του έργου.

Παράλληλα, τίθεται σε ισχύ το νέο σύστημα διοδίων στη ζώνη Πάτρα–Κυλλήνη (46,5 χλμ.), το οποίο θα συνδέεται με το ήδη λειτουργικό τμήμα των 65 χλμ. που δόθηκε στην κυκλοφορία την 1η Αυγούστου.