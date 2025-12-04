Ηράκλειο: Υποχώρησε το οδόστρωμα από τη βροχόπτωση και «βούλιαξε» αυτοκίνητο – ΦΩΤΟ

Σύνοψη από το

  • Ένα αυτοκίνητο «βούλιαξε» στο Ηράκλειο το πρωί της Πέμπτης, μετά την υποχώρηση μέρους του οδοστρώματος λόγω παρατεταμένης βροχόπτωσης.
  • Το οδόστρωμα δεν άντεξε την ποσότητα νερού, με αποτέλεσμα ένα σταθμευμένο όχημα να πέσει σε βαθύ “κρατήρα” που δημιουργήθηκε μέσα σε λίγα λεπτά.
  • Οι εικόνες από το σημείο αναδεικνύουν το μέγεθος της ζημιάς και τη γενικότερη ευαλωτότητα των υποδομών όταν δέχονται επίμονη βροχή.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Ηράκλειο: Υποχώρησε το οδόστρωμα από τη βροχόπτωση και «βούλιαξε» αυτοκίνητο – ΦΩΤΟ

Ένα αυτοκίνητο «βούλιαξε» αφού υποχώρησε μέρος του οδοστρώματος λόγω της παρατεταμένης βροχόπτωσης στο Ηράκλειο, το πρωί της Πέμπτης (04/12).

Το οδόστρωμα δεν άντεξε την ποσότητα νερού που πέφτει αδιάκοπα από χθες το βράδυ, με αποτέλεσμα ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο να πέσει σε βαθύ “κρατήρα” που δημιουργήθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Την ίδια στιγμή, το παρακείμενο οικόπεδο όπου έχουν ξεκινήσει εργασίες θεμελίωσης έχει μετατραπεί σε πραγματική λίμνη. Οι εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν το μέγεθος της ζημιάς αλλά και τη γενικότερη ευαλωτότητα των υποδομών όταν δέχονται επίμονη βροχή, έστω και χωρίς την ένταση καταιγίδας.

11:30 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

