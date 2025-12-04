Τροχαίο στην Πτολεμαΐδα: Νεκρός ο 56χρονος οδηγός λεωφορείου που υπέστη ανακοπή – Επιβάτης ακινητοποίησε το όχημα

Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (04/12) στον δρόμο Πτολεμαΐδας – Κοζάνης με έναν 56χρονο οδηγό λεωφορείου να χάνει τη ζωή του, και έναν επιβάτη να σπεύδει να ακινητοποιήσει το όχημα.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 07:00 το πρωί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το kozan.gr, το λεωφορείο, το οποίο σε καθημερινή βάση μεταφέρει εργαζόμενους της ΔΕΗ και εκτελούσε το δρομολόγιο Πτολεμαΐδα – ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, έχοντας 40 επιβαίνοντες.

Το λεωφορείο προσέκρουσε στις σιδερένιες προστατευτικές μπάρες, πριν καταλήξει εκτός δρόμου διότι ο οδηγός υπέστη ανακοπή την ώρα της διαδρομής.

Ένας από τους επιβαίνοντες όταν κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά, φέρεται να έπιασε το τιμόνι πατώντας φρένο και ακινητοποιώντας το λεωφορείο.

Σημειώνεται πως ο οδηγός του λεωφορείου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί του έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 45 λεπτά, ακολουθώντας όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, κατέληξε.

Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι που επέβαιναν στο λεωφορείο είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στον προορισμό τους με άλλο λεωφορείο.