Μέγκαν Μαρκλ: Στη ΜΕΘ ο πατέρας της έπειτα από επείγουσα επέμβαση – «Οι γιατροί είπαν ότι η ζωή του διέτρεχε άμεσο κίνδυνο»

Ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας, νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στις Φιλιππίνες, έπειτα από επείγουσα χειρουργική επέμβαση, την ώρα που η ήδη επιβαρυμένη υγεία του φαίνεται να έχει επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο.

Ο 81χρονος Τόμας Μαρκλ, ο οποίος παραμένει αποξενωμένος από την κόρη του από τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι το 2018, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο την Τρίτη, όταν αρρώστησε σοβαρά στο σπίτι του, αναφέρει η Daily Mail.

Υποβλήθηκε σε περίπου τρεις ώρες χειρουργείου την Τετάρτη και εξακολουθεί να παραμένει στη ΜΕΘ, ενώ αναμένεται να χρειαστεί δεύτερη επέμβαση για την αφαίρεση θρόμβωσης.

Ο γιος του, Τόμας Τζούνιορ, δήλωσε: «Μετέφερα τον πατέρα μου σε ένα νοσοκομείο κοντά στο σπίτι μας και του έκαναν διάφορες εξετάσεις, και οι γιατροί είπαν ότι η ζωή του διέτρεχε άμεσο κίνδυνο. Μας μετέφεραν με ασθενοφόρο, με τις σειρήνες ανοιχτές, σε ένα πολύ μεγαλύτερο νοσοκομείο στο κέντρο της πόλης. Ο πατέρας μου έχει υποβληθεί σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Θα ζητούσα από όλους σε όλο τον κόσμο να τον έχουν στις σκέψεις τους».

Η 61χρονη κόρη του, Σαμάνθα, εκτίμησε ότι η πίεση των τελευταίων ετών έχει επιβαρύνει την υγεία του και έχει ενισχύσει την ευαλωτότητά του.

«Είναι ένας δυνατός άνδρας, αλλά έχει περάσει τόσα πολλά. Προσεύχομαι να είναι αρκετά δυνατός για να επιβιώσει. Ο πατέρας μου έχει περάσει δύο καρδιακές προσβολές, ένα εγκεφαλικό και έναν σεισμό. Ελπίζω να το ξεπεράσει αυτό», είπε.

Ο Μαρκλ αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας εδώ και χρόνια. Είχε υποστεί δύο εμφράγματα λίγο πριν τον γάμο της κόρης του, γεγονός που τον εμπόδισε να ταξιδέψει από το Λος Άντζελες στο Λονδίνο.

Τελικά, ο βασιλιάς Κάρολος συνόδευσε τη Μέγκαν κατά ένα μέρος της διαδρομής προς το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Γουίνδσορ – μια πράξη που ο Μαρκλ είχε χαρακτηρίσει αργότερα στη Mail on Sunday ως «το πιο ευγενικό και καλοσυνάτο πράγμα που θα μπορούσε να κάνει. Θα του είμαι για πάντα ευγνώμων».

Ο Μαρκλ, ο οποίος δεν έχει γνωρίσει ποτέ τον γαμπρό του ούτε τα εγγόνια του, Άρτσι και Λίλιμπετ, υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο το 2022, το οποίο τον άφησε ανίκανο να μιλήσει. Κατάφερε να ανακτήσει μέρος της ομιλίας του έπειτα από μήνες θεραπείας, ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ολοένα και πιο αδύναμος.

Ο Μαρκλ είχε χωρίσει από τη μητέρα της Μέγκαν, Ντόρια -το μοναδικό μέλος της οικογένειας της νύφης που παρευρέθηκε στον βασιλικό γάμο και με την οποία η δούκισσα παραμένει κοντά-, όταν η Μέγκαν ήταν 3 ετών.

Παρ’ όλα αυτά, οι δυο τους διατήρησαν καλές σχέσεις και η Μέγκαν έζησε μαζί του από τα 11 έως τα 18 της χρόνια, ενώ η μητέρα της ταξίδευε συχνά.

Ο Τόμας Μαρκλ είχε πληρώσει τα δίδακτρα των 250.000 δολαρίων για τις σπουδές της Μέγκαν στο Northwestern University. Συνέχισε να αποπληρώνει το ποσό ακόμη και όταν εκείνη είχε ήδη εξασφαλίσει τον ρόλο της στη σειρά «Suits», που την έκανε διάσημη.

Μέχρι την τελευταία σεζόν, η αμοιβή της έφτανε, σύμφωνα με αναφορές, τα 40.000 δολάρια ανά επεισόδιο.

Όπως είχε πει ο ίδιος: «Είπα ότι θα πλήρωνα για την εκπαίδευσή της και το έκανα. Πήγε σε ιδιωτικά σχολεία από το νηπιαγωγείο. Ολοκλήρωσα την αποπληρωμή του πανεπιστημιακού της χρέους όταν είχε ήδη εδραιωθεί ως ηθοποιός και έβγαζε καλά χρήματα. Αλλά πίστευα ότι ήταν καθήκον μου ως πατέρας να της προσφέρω την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και την καλύτερη δυνατή αρχή στη ζωή».

Πριν γνωρίσει τον Χάρι, το προσωπικό blog της Μέγκαν, «The Tig», ήταν γεμάτο εγκωμιαστικά σχόλια για τον πατέρα της.