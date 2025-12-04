Συνταγή για τα πιο νόστιμα scrabled eggs – Το απλό συστατικό που έχετε σίγουρα στην κουζίνα σας και τα κάνει πιο αφράτα

Το απλό συστατικό για τα πιο αφράτα scrabled eggs που έχετε σίγουρα στην κουζίνα σας. Προσθέτοντας αλάτι στα χτυπημένα αυγά περίπου 15 λεπτά πριν από το μαγείρεμα, πετυχαίνετε πιο μαλακά και πιο αφράτα scrambled eggs.

Το αλάτι διασπά τις πρωτεΐνες και εμποδίζει τα αυγά από το να γίνουν πολύ σφιχτά ή να «δακρύσουν».

Ένας αγαπημένος τρόπος να φτιάχνετε τα scrambled eggs είναι με ρικότα και να τα μαγειρεύετε σε χαμηλή θερμοκρασία, αργά, με λίγο βούτυρο, μέχρι να γίνουν τέλεια κρεμώδη.

Το μυστικό συστατικό βρίσκεται στον πάγκο μέσα σε ένα δοχείο για αλάτι, αλλά η ιδέα προέρχεται από ένα βιβλίο μαγειρικής το The Food Lab του J. Kenji López-Alt.

Σε ένα εκτενές κεφάλαιο με τίτλο «Αυγά, Γαλακτοκομικά και η Επιστήμη του Πρωινού», ο Kenji αναλύει διεξοδικά το πώς μπορείτε να πετύχετε τρυφερά scrambled eggs χωρίς να προσθέσετε γαλακτοκομικά.

Όπως αποδεικνύεται, όπως και πολλά θαύματα του γαστρονομικού κόσμου (προσούτο), το μόνο που χρειάζεσαι για εξαιρετικά αφράτα scrambled eggs είναι αλάτι και λίγη υπομονή.

Οι περισσότεροι αλατίζουν τα αυγά, αφού τα μαγειρέψουν, ποτέ από πριν.

Αυτό είναι το μυστικό.

H συνταγή για τα καλύτερα scrambled eggs

Σπάτε τα αυγά σε ένα μπολ, προσθέτετε όσο αλάτι βάζετε συνήθως, τα χτυπάτε και τα αφήνετε να σταθούν στον πάγκο για 15 λεπτά. Μετά από αυτό, τα μαγειρεύετε όπως συνήθως. Εύκολο!

Η τέχνη του αλατίσματος των αυγών

Το αλάτισμα και το χτύπημα των αυγών 15 λεπτά πριν τα μαγειρέψετε αλλάζει την υφή τους.

Ο Kenji εξηγεί αναλυτικά την επιστημονική συλλογιστική πίσω από αυτό στο βιβλίο μαγειρικής, και αυτό που γρήγορα κατάλαβα είναι ότι το αλάτι διασπά τις πρωτεΐνες στον κρόκο καθώς μένει, κάτι που τις εμποδίζει να συσσωματωθούν πολύ σφιχτά καθώς μαγειρεύονται.

Αυτό βοηθά επίσης να αποφύγετε τα «νερουλά» αυγά.

Ο Kenji εξηγεί ότι αυτή η αλλαγή χρώματος είναι το έργο του αλατιού. Όταν μαγειρευτούν, τα αυγά σκραμπλ πρέπει να έχουν μαλακά, αφράτα κομμάτια (curds) που δεν είναι λαστιχωτά ή νερουλά.