Η συνταγή του Gordon Ramsay για λαχανόσουπα

Η σούπα με λάχανο του Gordon Ramsay δεν είναι ένα συνηθισμένο γεύμα — είναι μια συμφωνία γεύσεων, και όταν γίνει σωστά, θα κάνει τους γευστικούς σας κάλυκες να τραγουδήσουν.

H πρώτη φορά που θα πετύχετε αυτή τη συνταγή, θα σας μείνει αξέχαστη: Το άρωμα του σοταρισμένου σκόρδου και κρεμμυδιού που πλημμύριζε τον αέρα, το ζωντανό χρώμα του λάχανου καθώς σιγοβράζει μέχρι να μαλακώσει.

Η μαγεία κρύβεται στην προετοιμασία που θα σας εξοικονομήσει χρόνο στην κουζίνα και θα απογειώσει το δείπνο σας.

Ξεχάστε τις άνοστες σούπες λάχανου. Αυτό το ζωντανό πιάτο είναι γεμάτο ένταση. Όσο για εσάς, είστε έτοιμοι να μάθετε να το μαγειρεύετε σαν επαγγελματίας.

Συγκεντρώνοντας τα βασικά για τη σούπα λάχανου του Gordon Ramsay

Σειρά λαχανικών και αρωματικών

Πάρτε 1 μέτριο κρεμμύδι (150 g), 2 κοτσάνια σέλερι (120 g), 2 καρότα (150 g) και 3 σκελίδες σκόρδο (12 g).

Κόψτε το κρεμμύδι σε κύβους 5 mm, το σέλερι και τα καρότα σε λεπτές φέτες και ψιλοκόψτε το σκόρδο με κοφτερό μαχαίρι.

Αυτά τα αρωματικά αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της σούπας λάχανου του Gordon Ramsay και απελευθερώνουν γλυκές, αλμυρές νότες.

Αν σας λείπει κάποιο λαχανικό, αντικαταστήστε το με πράσο ή μάραθο και μειώστε τον χρόνο μαγειρέματος κατά 1–2 λεπτά.

Ζωμοί: λαχανικών ή κοτόπουλου

Μετρήστε 1,2 λίτρο ζωμό λαχανικών για μια vegan επιλογή ή ζωμό κοτόπουλου χαμηλής περιεκτικότητας σε αλάτι για περισσότερη ένταση.

Ζεστάνετε τον ζωμό στους περίπου 80 °C πριν τον προσθέσετε, ώστε να μην «σοκάρετε» τα σοταρισμένα λαχανικά.

Για πλουσιότερη γεύση, ανακατέψτε 150 ml λευκό κρασί. Αν έχετε μόνο κύβους ζωμού, διαλύστε 2 κύβους σε 1 L ζεστό νερό και συμπληρώστε.

Δοκιμάστε και ρυθμίστε το αλάτι στο τέλος, καθώς οι έτοιμοι ζωμοί διαφέρουν.

Μπαχαρικά: καπνιστή πάπρικα, θυμάρι, ρίγανη

Για μια καπνιστή νότα στη σούπα λάχανου του Gordon Ramsay, χρησιμοποιήστε 2 κ.γ. καπνιστή πάπρικα, 1 κ.γ. αποξηραμένο θυμάρι και 1 κ.γ. αποξηραμένη ρίγανη.

Η γλυκιά πάπρικα λειτουργεί αν είναι η μόνη που έχετε· αποφύγετε την καυτερή πάπρικα εκτός κι αν σας αρέσει η ένταση.

Δέστε το θυμάρι και τη ρίγανη σε ένα μικρό ματσάκι με σπάγκο κουζίνας αν θέλετε να τα αφαιρέσετε αργότερα.

Καβουρδίστε τα μπαχαρικά για 30 δευτερόλεπτα σε ένα στεγνό τηγάνι για να «ξυπνήσουν» τα έλαια και να βαθύνει το άρωμά τους.

Προαιρετικά πρόσθετα: τουρσί λεμόνι & ξινολάχανο

Κόψτε ένα τουρσί λεμόνι – μόνο τη φλούδα σε κομμάτια 5 mm και στραγγίστε 100 g ξινολάχανο. Αυτές οι ξινούτσικες πινελιές απογειώνουν μια απλή σούπα λάχανου με λαχανικά σε κάτι πιο ζωηρό.

Προσθέστε τα στα τελευταία πέντε λεπτά του σιγοβρασίματος ώστε να διατηρήσουν τη φωτεινή τους γεύση χωρίς να λιώσουν.

Δεν έχετε τουρσί λεμόνι;

Τρίψτε το ξύσμα ενός λεμονιού και προσθέστε 1 κ.σ. κάπαρη. Δεν έχετε ξινολάχανο; Χρησιμοποιήστε 50 g κιμτσί για μια πικάντικη νότα.

Πώς να φτιάξετε τη βάση για τη λαχανόσουπα του Gordon Ramsay

Σοτάροντας τα αρωματικά στην εντέλεια

Ζεστάνετε 2 κ.σ. ελαιόλαδο σε μια κατσαρόλα 4 L σε μέτρια–υψηλή θερμοκρασία.

Μόλις αρχίσει να γυαλίζει, προσθέστε το κρεμμύδι, το σέλερι και το καρότο.

Σοτάρετε για περίπου 5 λεπτά, ανακατεύοντας κάθε 30 δευτερόλεπτα, μέχρι το κρεμμύδι να γίνει διάφανο αλλά όχι καφέ.

Προσθέστε το σκόρδο και μαγειρέψτε για ακόμη 30 δευτερόλεπτα — το σκόρδο καίγεται γρήγορα, οπότε κρατήστε το σε κίνηση.

Αν τα λαχανικά αρχίσουν να κολλάνε, χαμηλώστε ελαφρώς τη φωτιά ή προσθέστε 1 κ.σ. νερό.

Ένα φαρδύ σκεύος προσφέρει καλύτερη επαφή με τη θερμότητα.

«Ξύπνημα» των μπαχαρικών για βάθος

Χαμηλώστε τη θερμοκρασία σε μέτρια, σπρώξτε τα λαχανικά στη μία πλευρά και προσθέστε την καπνιστή πάπρικα, το θυμάρι και τη ρίγανη.

Αφήστε τα μπαχαρικά να τσιτσιρίσουν για 30 δευτερόλεπτα για να απελευθερώσουν το άρωμά τους, έπειτα ανακατέψτε τα όλα μαζί ώστε να ομογενοποιηθεί το χρώμα.

Μην προσθέτετε ξηρά μπαχαρικά σε κρύο λάδι — θα έχουν ωμή γεύση. Αν η μυρωδιά γίνει βαριά ή καμένη, προσθέστε 1 κ.σ. ελαιόλαδο και ανακατέψτε γρήγορα για να «ηρεμήσει» το μείγμα.

Ρίξτε 150 ml λευκό κρασί ή 100 ml ξίδι μήλου στο σκεύος· θα πρέπει να ακουστεί ένα δυνατό τσίριγμα.

Ξύστε τα καραμελωμένα υπολείμματα με μια ξύλινη κουτάλα — αυτά τα κομμάτια είναι γεμάτα γεύση.

Μόλις το υγρό σχεδόν εξατμιστεί (περίπου σε 1 λεπτό), ρίξτε τον προθερμασμένο ζωμό των 1,2 L. Ανεβάστε τη θερμοκρασία μέχρι να πάρει βράση και μετά χαμηλώστε σε μέτρια–χαμηλή.

Πάντα να προσθέτετε ζεστό υγρό σε ζεστό σκεύος για να διατηρείτε σταθερή τη θερμοκρασία μαγειρέματος.

Τεχνικές σιγοβρασίσματος για βαθιά γεύση

Χρόνος για το λάχανο

Αφαιρέστε τον πυρήνα και κόψτε 500 g πράσινο λάχανο σε λωρίδες 1 cm.

Προσθέστε το λάχανο στον ζωμό που σιγοβράζει, ανακατέψτε για να ενσωματωθεί, έπειτα σκεπάστε και σιγοβράστε για 15 λεπτά στους περίπου 90 °C.

Ελέγξτε στα μισά — το λάχανο πρέπει να είναι τρυφερό αλλά να κρατάει το σχήμα του. Αν το θέλετε πιο μαλακό, μαγειρέψτε έως 20 λεπτά.

Αυτού του τύπου η σούπα λάχανου ανταμείβει την υπομονή: το μισομαγειρεμένο λάχανο είναι τραγανό, το παραμαγειρεμένο γίνεται λασπώδες και γκριζάρει.

Ενσωμάτωση τουρσιού λεμονιού & ξινολάχανου

Πέντε λεπτά πριν η σούπα είναι έτοιμη, προσθέστε το κομμένο τουρσί λεμόνι και τα 100 g ξινολάχανο. Σκεπάστε και σιγοβράστε απαλά για ακόμη πέντε λεπτά στους περίπου 85 °C.

Η καθυστερημένη προσθήκη κρατά την οξύτητα φωτεινή χωρίς να κυριαρχεί. Αν η ξινούτσικη γεύση είναι έντονη, ανακατέψτε 1 κ.γ. μέλι ή σιρόπι σφενδάμου για ισορροπία.

Ρυθμίσεις καρυκευμάτων και έλεγχος πυκνότητας

Μετά από περίπου 20 λεπτά συνολικού μαγειρέματος, αφαιρέστε το ματσάκι με τα μυρωδικά αν χρησιμοποιήσατε.

Αν η σούπα φαίνεται πολύ αραιή, λιώστε 50 g μαγειρεμένου λάχανου στα τοιχώματα της κατσαρόλας και ανακατέψτε για ένα λεπτό — αυτό τη δένει φυσικά.

Ελέγξτε τα καρυκεύματα και προσθέστε αλάτι ¼ κ.γ. τη φορά, μέχρι 1 κ.γ. συνολικά, έπειτα τελειώστε με φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι.

Για πιο κρεμώδη υφή, ανακατέψτε 2 κ.σ. ελληνικό γιαούρτι ή κρέμα καρύδας λίγο πριν το σερβίρισμα.

Συνδυασμοί με ψωμί: προζύμι ή σίκαλη

Κόψτε 200 g ψωμί προζυμένιο ή σίκαλης, ραντίστε με ελαιόλαδο και ψήστε στους 200 °C για περίπου 6 λεπτά. Σερβίρετε δίπλα στη σούπα — το βούτηγμα είναι υποχρεωτικό.

Τρίψτε μια σκελίδα σκόρδο πάνω στο ζεστό ψωμί για έξτρα γεύση. Αν προτιμάτε χωρίς γλουτένη, χρησιμοποιήστε πολύσπορο ψωμί ή φέτες πολέντας.

Ενίσχυση πρωτεΐνης: φασόλια ή κοτόπουλο

Για πιο χορταστικό μπολ, προσθέστε 150 g στραγγισμένα λευκά φασόλια (αφού ζεσταθούν) ή 150 g ψιλοκομμένο μαγειρεμένο κοτόπουλο μόλις αποσύρετε τη σούπα από τη φωτιά.

Αν προσθέσετε κοτόπουλο, βεβαιωθείτε ότι έχει ήδη εσωτερική θερμοκρασία 75 °C.

Τα φασόλια χρειάζονται μόλις δύο λεπτά για να ζεσταθούν. Αυτές οι πρωτεϊνικές προσθήκες σας κρατούν χορτάτους και ενισχύουν τη θρεπτική αξία της healthy cabbage soup του Gordon Ramsay.

Φρέσκα γαρνιρίσματα: μυρωδικά, γιαούρτι, λάδι τσίλι

Γαρνίρετε κάθε μπολ με 1 κ.σ. ψιλοκομμένο μαϊντανό ή σχοινόπρασο, μια κουταλιά γιαούρτι ή vegan υποκατάστατο και λίγο λάδι τσίλι αν θέλετε πικάντικη ένταση. Αυτές οι τελικές πινελιές απογειώνουν μια απλή σούπα λάχανου σε κάτι πιο αξέχαστο.

Μην παραλείψετε το γαρνίρισμα — είναι η τελευταία γεύση που θα δοκιμάσει ο συνδαιτυμόνας σας.

Παραλλαγές για Cabbage Soup με καπνιστή πάπρικα τύπου Gordon Ramsay

Ζωμός λαχανικών vs ζωμός κοτόπουλου

Η αλλαγή ζωμού αλλάζει και τη βάση: 1,2 L ζωμός κοτόπουλου προσφέρει κρεατώδη πλούτο, ενώ 1,2 L ζωμός λαχανικών κρατά τη σούπα πιο ελαφριά και vegan. Για ενδιάμεση λύση, χρησιμοποιήστε μισό-μισό. Αν έχετε μόνο σκόνη ζωμού, διαλύστε 2 κ.σ. σε ζεστό νερό. Πάντα δοκιμάζετε για αλάτι αφού προσθέσετε επιπλέον υγρά.

Καπνιστή πάπρικα vs γλυκιά πάπρικα

Χρησιμοποιήστε 2 κ.γ. καπνιστή πάπρικα για ελαφρώς «ψητή» γεύση σε αυτή τη cabbage soup με καπνιστή πάπρικα τύπου Gordon Ramsay.

Αν έχετε μόνο γλυκιά πάπρικα, διπλασιάστε την ποσότητα και προσθέστε ¼ κ.γ. κύμινο για βάθος. Αποφύγετε την καυτερή πάπρικα εκτός αν θέλετε πιο δυνατή ένταση — τότε προσθέστε μια πρέζα καγιέν.

Μάγειρας εστίας vs φούρνος vs air fryer