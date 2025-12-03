Αδελφοποίηση δύο στρατιωτικών εργοστασίων Ελλάδας – Γαλλίας

H Στρατηγική Σχέση Ελλάδας – Γαλλίας εμβαθύνει ακόμη περισσότερο στον τομέα της άμυνας, με πρόσφατη την αδελφοποίηση δύο στρατιωτικών εργοστασίων των δύο χωρών. Ο διοικητής του γαλλικού εργοστασίου επισκέφθηκε το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών (306 ΕΒΤ), στις Αχαρνές Αττικής, που έχει εξελιχθεί σε φωλιά παραγωγής drones.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Πριν από μερικές ημέρες, στο πλαίσιο της αδελφοποίησης του Ελληνικού και του Γαλλικού Στρατιωτικού Εργοστασίου Τεχνικού και σε ανταπόδοση της επίσκεψης της ελληνικής αντιπροσωπείας στην πόλη Νουάτρ (Nouâtre) της Γαλλίας, ο Διοικητής του γαλλικού στρατιωτικού εργοστασίου 14 Base de Soutien du Matériel (14 BSMAT), Συνταγματάρχης Olivier de Place, και ένας επιτελής επισκέφθηκαν το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών (306 ΕΒΤ), στις Αχαρνές Αττικής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), σκοπός της επίσκεψης ήταν η ενίσχυση της συνεργασίας των δύο εργοστασίων στη συντήρηση του τεχνικού υλικού, με την ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.

Η τελετή αδελφοποίησης μεταξύ του 306 Εργοστασίου Βάσης Τηλεπικοινωνιών (306 ΕΒΤ) και του Γαλλικού Εργοστασίου 14 Base de Soutien du Matériel (14 BSMAT) πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουλίου 2025, στο Νουάτρ (Nouâtre) της Γαλλίας, όπου βρίσκεται η κεντρική μονάδα της 14 BSMAT.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης και του Κύκλου Συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας στη συντήρηση του τεχνικού υλικού.

Το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών (306 ΕΒΤ), που εδρεύει στις Αχαρνές, ιστορικά είχε ως κύρια αποστολή τη συντήρηση, επισκευή και ανακατασκευή του στρατιωτικού υλικού.

Ωστόσο, πρόσφατα έχει εξελιχθεί σε έναν βασικό πυλώνα εγχώριας αμυντικής παραγωγής και καινοτομίας του Ελληνικού Στρατού, εστιάζοντας στη μαζική κατασκευή μη επανδρωμένων συστημάτων, drones, και μάλιστα σε μαζικούς ρυθμούς.

Παράγονται τετρακόπτερα (quadcopters), συμπεριλαμβανομένων των τακτικών FPV (First Person View) drones, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επιτήρηση, συλλογή πληροφοριών, αλλά και ως drones-καμικάζι.

Αναπτύσσει επίσης drones σταθερής πτέρυγας (κατηγορίας Ι) για αναγνώριση και παροχή στόχων σε μεγάλες αποστάσεις, ενώ διαθέτει δυνατότητα παραγωγής άνω των 1.000 drones ετησίως.

Η 14ème Base de Soutien du Matériel (14 BSMAT), που μεταφράζεται ως 14η Βάση Υποστήριξης Υλικού, είναι μια μονάδα συντήρησης και βιομηχανικής υποστήριξης του Γαλλικού Στρατού Ξηράς (Armée de Terre).

Είναι μία από τις βάσεις που υπάγονται στο Service de la Maintenance Industrielle Terrestre (SMITer), την υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τη βιομηχανική συντήρηση (επισκευή, ανακατασκευή, αναβάθμιση) του χερσαίου στρατιωτικού εξοπλισμού της Γαλλίας.

Ο κύριος ρόλος της 14 BSMAT είναι:

Εξειδικεύεται στη συντήρηση, επισκευή και αποθήκευση ηλεκτρονικού υλικού, οπλικών συστημάτων και πολυτεχνικού εξοπλισμού (όπλα, οπτικοηλεκτρονικά, συστήματα τηλεπικοινωνιών).

Παρέχει υλικοτεχνική υποστήριξη και εξοπλισμό στις γαλλικές δυνάμεις, τόσο στο εθνικό έδαφος όσο και σε θέατρα εξωτερικών επιχειρήσεων (OPEX), διασφαλίζοντας την επιχειρησιακή συνοχή τους.

Συμβάλλει στην αντιμετώπιση της απαρχαίωσης του υλικού και στην ενίσχυση της καινοτομίας.

Πρόκειται, δηλαδή, για τη βασική στρατιωτική βιομηχανική μονάδα υποστήριξης για την επιχειρησιακή ετοιμότητα του Γαλλικού Στρατού.

Η αδελφοποίηση (twinship) των στρατιωτικών εργοστασίων Ελλάδας και Γαλλίας έχει ως κύριους στόχους:

Την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των τεχνικών και επιστημονικών ομάδων των δύο εργοστασίων, ειδικά σε θέματα υψηλής τεχνολογίας (π.χ. ψηφιακές επικοινωνίες, ηλεκτρονικός πόλεμος, συντήρηση εξειδικευμένου οπλισμού).

Την ενίσχυση της ικανότητας των δύο χωρών να υποστηρίζουν από κοινού στρατιωτικό υλικό, κάτι που είναι ζωτικής σημασίας σε κοινές αποστολές ή επιχειρήσεις.

Την ενδεχόμενη αμοιβαία υποστήριξη και επισκευή συγκεκριμένου υλικού που χρησιμοποιείται και από τους δύο στρατούς (π.χ. οπλικά συστήματα γαλλικής κατασκευής, όπως τα συστήματα που σχετίζονται με τα αεροσκάφη Rafale ή τις φρεγάτες Belharra, αν και η BSMAT εστιάζει στον Στρατό Ξηράς).

Την εμβάθυνση της συνεργασίας σε ένα πρακτικό και τεχνικό επίπεδο, πέρα από τις πολιτικές και στρατηγικές συμφωνίες.

Όπως επισημαίνουν στο enikos.gr στρατιωτικές πηγές, η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι διμερείς αμυντικές συμφωνίες μεταφράζονται σε πρακτική συνεργασία σε επίπεδο τεχνικών μονάδων.

Δείτε φωτογραφίες: